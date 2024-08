Une récente étude publiée par l'Ofcom, l'autorité de régulation des télécommunications du Royaume-Uni, a révélé qu 'un nombre sans cesse croissant d'enfants âgés de 5 à 7 ans utilisent les médias sociaux et en particulier TikTok . Les données révèlent que l'utilisation des plateformes de médias sociaux - comme TikTok, WhatsApp et Instagram - par ce groupe vulnérable a bondi de 5 % en l'espace d'un an. Le régulateur a déclaré que l'application des règles de ses plateformes par les parents semblait diminuer. Il a également déclaré que ces chiffres devraient être une "sonnette d'alarme" pour l'industrie afin qu'elle fasse davantage pour protéger les enfants.De nombreuses études publiées ces dernières années ont conclu que TikTok a un impact significatif sur la santé mentale des enfants. Dans certaines régions, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, la santé mentale des enfants se détériore rapidement. Les enfants qui regardent en boucle des contenus courts sur TikTok auraient plus de mal à participer à des activités qui n'offrent pas une satisfaction instantanée. Ce phénomène est appelé "cerveau TikTok" par certains experts, tandis que d'autres estiment que la plateforme était une machine à dopamine. Le problème a été accentué par l'arrivée d'Instagram Reels et YouTube Shorts.Récemment, le ministère américain de la justice a porté plainte contre TikTok et sa société mère ByteDance pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants sur l'application de médias sociaux, alors que l'administration Biden poursuit ses mesures de répression contre le site de médias sociaux. Le gouvernement a déclaré que TikTok avait enfreint la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act), qui exige que les services destinés aux enfants obtiennent le consentement des parents avant de collecter des informations personnelles auprès d'utilisateurs âgés de moins de 13 ans.La plateforme chinoise de vidéos courtes compte environ 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis et se bat actuellement contre une nouvelle loi qui obligerait ByteDance à céder les actifs américains de TikTok d'ici au 19 janvier, sous peine d'interdiction. Cette action en justice est la dernière en date intentée par les États-Unis contre TikTok et sa société mère chinoise, car ils craignent que l'entreprise ne collecte indûment de grandes quantités de données sur les Américains pour le compte du gouvernement chinois, tout en influençant le contenu d'une manière qui pourrait nuire aux Américains.L'action, à laquelle s'est jointe la Federal Trade Commission, vise à mettre un terme "". Le représentant Frank Pallone, principal démocrate de la commission de l'énergie et du commerce, a déclaré que la plainte "".À la suite de la plainte, TikTok a déclaré qu'elle n'était pas d'accord "".Selon le ministère de la justice, TikTok a sciemment permis à des enfants de créer des comptes TikTok ordinaires, puis de créer et de partager des vidéos et des messages de courte durée avec des adultes et d'autres personnes sur la plateforme TikTok ordinaire. TikTok a recueilli des informations personnelles auprès de ces enfants sans obtenir le consentement de leurs parents.Les États-Unis affirment que depuis des années, des millions d'enfants américains de moins de 13 ans utilisent TikTok et que le site "". "", a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC, dont l'agence a transmis l'affaire au ministère de la justice en juin.La FTC réclame à TikTok des amendes pouvant aller jusqu'à 51 744 dollars par infraction et par jour pour avoir collecté des données de manière inappropriée, ce qui pourrait théoriquement représenter des milliards de dollars si TikTok était jugée responsable.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?