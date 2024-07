Dans une nouvelle plainte, les États-Unis accusent TikTok d'envoyer des données personnelles en Chine, qui sont stockées sur des serveurs chinois et accessibles aux employés de ByteDance situés en Chine

TikTok est un service d'hébergement de vidéos de courte durée appartenant à la société Internet chinoise ByteDance. Le service, qui est accessible à l'aide d'une application mobile, héberge des vidéos envoyées par les utilisateurs, dont la durée peut aller de trois secondes à 60 minutes. Depuis son lancement, TikTok est devenu l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, utilisant des algorithmes de recommandation pour mettre en relation les créateurs de contenu avec de nouveaux publics. En avril 2020, TikTok a dépassé les deux milliards de téléchargements mobiles dans le monde et a été classé par Cloudflare comme le site web le plus populaire de 2021, dépassant Google.L'année dernière, TikTok a admis que certaines données appartenant à ses utilisateurs américains étaient stockées en Chine . Dans une lettre adressée à deux sénateurs américains, la société a reconnu que des données spécifiques des créateurs, telles que des contrats et des documents connexes, sont stockées sur des serveurs chinois. Ces données comprennent des informations personnelles cruciales, notamment des numéros de sécurité sociale, des numéros d'identification fiscale et d'autres détails financiers.Un an après, la bataille entre les États-Unis et TikTok se poursuit. Le ministère de la Justice a en effet affirmé que l'entreprise spécialisée dans les vidéos avait transmis des informations personnelles à la Chine et que ces informations auraient permis le profilage des utilisateurs de l'application.Tout ceci provient d'un nouveau dossier qui a émergé alors que le duo est engagé dans un désaccord majeur qui verrait la société mère de l'application, ByteDance, obligée de forcer la vente des opérations de la plateforme basées aux États-Unis. Si cela ne se produit pas, une fermeture complète est nécessaire.Ce document a été déposé le vendredi 26 juillet et le 16 septembre, la cour d'appel du district de Columbia tiendra des plaidoiries. C'est à ce moment-là que l'avenir de TikTok sera décidé, après des mois de va-et-vient entre les deux parties.Ces derniers mois ont été marqués par l'inquiétude des législateurs américains, qui craignent que les 170 millions d'Américains qui utilisent l'application puissent avoir accès à leurs données par la Chine.Le dossier fait état d'un outil interne appelé Lark, également connu sous le nom de « Feishu », qui est apparemment utilisé par le personnel de TikTok pour la communication interne. Le dossier indique que cet outil héberge les plateformes internes de TikTok et permet aux employés de communiquer directement avec les ingénieurs en Chine.C'est par l'intermédiaire de Lark que, selon le DoJ, « d'importantes quantités de données d'utilisateurs américains à accès restreint (y compris, mais sans s'y limiter, des informations personnelles identifiables) » ont été partagées.Ils affirment que cela a eu pour conséquence que « certaines données sensibles concernant des personnes américaines sont contenues dans les canaux Lark et, par conséquent, stockées sur des serveurs chinois et accessibles aux employés de ByteDance situés en Chine ».La plainte affirme également qu'un projet interne a été créé en 2022 qui « visait à identifier et à supprimer certaines données sensibles d'utilisateurs américains conservées de manière inappropriée sur les canaux Lark ».« Au moins à partir de 2022, Lark contenait de nombreux outils de recherche internes qui avaient été développés et gérés par des ingénieurs de ByteDance basés en Chine pour récupérer des données d'utilisateurs de TikTok, y compris des données d'utilisateurs américains ».Ils affirment que cela a permis « à la Chine de collecter des informations en vrac sur les utilisateurs en fonction de leur contenu ou de leurs expressions, y compris leurs opinions sur le contrôle des armes à feu, l'avortement et la religion. »Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous surpris par le fait que les données des utilisateurs soient accessibles aux employés de ByteDance situés en Chine ?