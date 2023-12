Le New York Times a intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft pour violation des droits d'auteur, affirmant que les entreprises technologiques ont utilisé leurs articles pour former des chatbots qui menacent aujourd'hui les emplois des journalistes.L'action en justice, déposée devant la Cour fédérale de district de Manhattan, affirme que les entreprises ont illégalement fourni des "" à Bing Chat de Microsoft et à ChatGPT d'OpenAI pour développer leurs produits. "", indique la plainte.Le Times affirme que les programmes d'intelligence artificielle d'OpenAI et de Microsoft utilisent des modèles de langues étendues qui ont été développés en copiant leurs articles avec un accent particulier. "", indique la plainte.Dans sa plainte, le New York Times affirme également que l'index de recherche Bing de Microsoft copie son contenu en ligne et le donne aux utilisateurs sans l'autorisation de la publication, ce qui le prive de revenus d'abonnement, de licence, de publicité et d'affiliation. Un exemple de détournement de références commerciales est donné par le New York Times : lorsqu'un utilisateur achète un produit recommandé par le New York Time's Wirecutter par le biais d'un lien sur l'une des plateformes générées par l'intelligence artificielle de Microsoft ou d'OpenAI, le New York Times ne perçoit pas de revenus d'affiliation.Le New York Times a également déclaré que les "" de l'intelligence artificielle - un phénomène qui se produit lorsque les chatbots génèrent de fausses informations et les attribuent à tort à une source - sont potentiellement préjudiciables à sa réputation. Le Times a déclaré que l'utilisation de leur travail a été extrêmement lucrative pour les entreprises, et qu'il a essayé de négocier avec les entreprises pour s'assurer qu'il recevait sa juste part tout en travaillant avec elles pour développer leur technologie, mais qu'il n'a pas été en mesure de parvenir à un accord.", indique le procès.Dans son action en justice, le Times affirme qu'OpenAI et Microsoft ont déclaré que leur comportement était protégé en tant qu'"utilisation équitable" parce que leur utilisation du contenu était destinée à un nouvel objectif de "". Selon le Times, "".C'est la première fois qu'un grand média américain poursuit les créateurs d'une intelligence artificielle populaire et cela pourrait avoir des conséquences juridiques importantes.La première action en justice intentée contre OpenAI au titre du droit d'auteur a été déposée en juillet par deux romanciers à succès qui ont affirmé que la société mère de ChatGPT avait enfreint la législation sur le droit d'auteur en entraînant son chatbot à "" leurs livres sans autorisation. Les auteurs Mona Awad et Paul Tremblay ont affirmé que ChatGPT avait été formé en partie en "" plusieurs de leurs romans, le tout sans leur consentement.Peu après, la comédienne Sarah Silverman et les auteurs Richard Kadrey et Christopher Golden ont intenté une action en justice contre Meta Platforms et OpenAI, affirmant qu'ils avaient utilisé du matériel protégé par le droit d'auteur pour entraîner des chatbots.Source : The New York TimesPensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?