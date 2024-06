Apple Inc. est une entreprise technologique qui conçoit, développe et vend des produits électroniques grand public, des logiciels informatiques et des services en ligne. Les appareils comprennent l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, la Vision Pro et l'Apple TV ; les systèmes d'exploitation comprennent iOS, iPadOS et macOS ; et les applications et services logiciels comprennent iTunes, iCloud, Apple Music et Apple TV+.Pendant la majeure partie de la période 2011-2024, Apple est devenue la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Apple a fait l'objet de critiques concernant les pratiques de travail de ses sous-traitants, ses pratiques environnementales et son éthique commerciale, y compris les pratiques anticoncurrentielles et l'approvisionnement en matériaux. Néanmoins, l'entreprise compte de nombreux adeptes et jouit d'une grande fidélité à la marque.Quatre nouveaux États américains se sont joints au procès intenté par le ministère de la Justice contre Apple Inc. alléguant que le fabricant de l'iPhone monopolise les marchés des smartphones, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les quatre États sont l'Indiana, le Massachusetts, le Nevada et Washington, a précisé le ministère de la Justice. La plainte initiale a été déposée en mars, et 15 États et le district de Columbia s'y sont joints à l'époque.L'action en justice reproche à Apple d'utiliser son pouvoir de marché pour obtenir plus d'argent des consommateurs, des développeurs, des créateurs de contenu, des artistes, des éditeurs, des petites entreprises et des commerçants. L'action civile accuse Apple d'exercer un monopole illégal sur les smartphones, qu'elle maintient en imposant des restrictions contractuelles aux développeurs et en leur refusant un accès essentiel.Le ministère de la justice a déjà déclaré qu'Apple facturait l'iPhone jusqu'à 1 599 dollars et réalisait des bénéfices supérieurs à ceux de ses concurrents. Les fonctionnaires ont également déclaré qu'Apple impose des frais cachés à divers partenaires commerciaux - des développeurs de logiciels aux sociétés de cartes de crédit et même à des rivaux comme Google d'Alphabet, d'une manière qui augmente finalement les prix pour les consommateurs.Apple a fait part de son intention de demander à un juge fédéral du New Jersey de rejeter l'affaire, arguant qu'elle «».: Département de la JusticeQuel est votre avis sur le sujet ?