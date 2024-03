Prendre des mesures contre les Big Tech a été l'une des rares idées sur lesquelles les démocrates et les républicains se sont mis d'accord. Sous l'administration Trump, qui s'est achevée en 2021, le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce (FTC) ont ouvert des enquêtes sur Google, Facebook, Apple et Amazon.L'objet des poursuites n'est pas clair, mais les fabricants de matériel, comme le fabricant de traceurs intelligents Tile, se plaignent depuis longtemps qu'Apple limite les possibilités de travailler avec les capteurs de l'iPhone tout en développant des produits concurrents plus faciles d'accès. Apple a commencé à vendre des AirTags - qui peuvent être attachés à des objets tels que des clés de voiture pour aider les utilisateurs à les retrouver lorsqu'ils sont perdus - plusieurs années après que Tile a vendu un produit similaire.De même, Apple a restreint l'accès à la puce de l'iPhone qui permet les paiements sans contact. Les cartes de crédit ne peuvent être ajoutées à l'iPhone qu'en utilisant le service Apple Pay d'Apple. Apple affirme depuis longtemps qu'elle restreint l'accès à certaines données utilisateur et à une partie du matériel de l'iPhone par des développeurs tiers pour des raisons de confidentialité et de sécurité.Le fabricant de l'iPhone a également été critiqué pour son service iMessage, qui ne fonctionne que sur les appareils Apple. Les critiques ont reproché à l'entreprise de désavantager les messages envoyés et reçus depuis des téléphones Android en réduisant la taille des images et des vidéos. L'année dernière, Apple a changé de cap en déclarant qu'elle prendrait en charge une nouvelle technologie de messagerie appelée RCS, promue par Google comme un moyen de rendre la messagerie plus fluide sur différents types d'appareils.Fin février, Bloomberg News a rapporté que des représentants d'Apple avaient rencontré des fonctionnaires du ministère de la Justice afin de persuader l'agence de ne pas déposer de plainte antitrust contre le fabricant de l'iPhone. Une nouvelle plainte antitrust contre Apple serait la troisième déposée par le ministère de la justice au cours des 14 dernières années, mais c'est la première accusant le fabricant de l'iPhone de maintenir illégalement sa position dominante, a rapporté Bloomberg.Apple est également au cœur d'une bataille antitrust avec le fabricant de jeux vidéo "Fortnite", Epic Games. Meta Platforms, Microsoft, X d'Elon Musk et Match Group se sont joints à Epic Games pour protester contre le fait qu'Apple n'a pas respecté une injonction du tribunal régissant les paiements dans son lucratif App Store. Les géants de la technologie à l'origine de certaines des applications les plus populaires de l'App Store ont déclaré qu'Apple était en "" de l'injonction du 20 septembre en rendant difficile l'orientation des consommateurs vers des moyens de paiement moins coûteux pour le contenu numérique.Le ministère de la Justice a poursuivi Alphabet Google à deux reprises - une fois sous le républicain Donald Trump concernant son activité de recherche et une seconde fois sur la technologie publicitaire depuis que le président démocrate Joe Biden a pris ses fonctions. La FTC a poursuivi Facebook sous l'administration Trump et la FTC de Joe Biden a poursuivi la procédure.Les actions d'Apple étaient en baisse de 1,5 % à 175,97 $ dans les échanges prolongés du 20 mars.: Bloomberg NewsPensez-vous qu'une nouvelle poursuite soit crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?