Le bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée. Basé sur une idéologie de libre marché, le bitcoin a été inventé en 2008 par Satoshi Nakamoto, un inconnu. Le bitcoin est actuellement utilisé davantage comme réserve de valeur et moins comme moyen d'échange ou unité de compte. Il est surtout considéré comme un investissement et a été décrit par de nombreux spécialistes comme une bulle économique.Craig Steven Wright, un informaticien et homme d'affaires australien, a publiquement affirmé être la partie principale de l'équipe qui a créé le bitcoin, et l'identité derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Ces affirmations sont généralement considérées comme fausses par les médias et la communauté des cryptomonnaies. En mars 2024, le juge James Mellor de la Haute Cour britannique a statué que Wright n'est pas Nakamoto. Le juge britannique déclare que l'inventeur autoproclamé du bitcoin a menti "à plusieurs reprises" pour étayer sa demande.Craig Wright a longtemps prétendu être l'auteur d'un livre blanc de 2008, le texte fondateur du bitcoin, publié sous le pseudonyme de "Satoshi Nakamoto". Mais le juge James Mellor a décidé en mars que les preuves que Wright n'était pas Satoshi étaient "accablantes", à l'issue d'un procès intenté par la Crypto Open Patent Alliance (COPA) pour empêcher Wright de poursuivre les développeurs de bitcoins.Mellor a donné les raisons de ses conclusions, déclarant dans une décision écrite : "". Le juge a ajouté : "M. Mellor a également déclaré que les actions de M. Wright en justice contre des développeurs et les opinions qu'il a exprimées au sujet du bitcoin vont à l'encontre du fait qu'il soit Satoshi. M. Wright, qui a nié avoir falsifié des documents lors de son témoignage en février, a déclaré dans un message sur X : "".La COPA - qui compte parmi ses membres Block, la société de paiement du fondateur de Twitter Jack Dorsey, a qualifié la décision de "". "", a déclaré un porte-parole de la COPA.: Juge James Mellor