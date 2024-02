L'épineuse saga judiciaire de Craig Wright : De la confiance à la désillusion

L'offre de règlement de Wright secoue le procès COPA : Les enjeux cruciaux pour la communauté Bitcoin

Hard pass on that "settlement."



Just like Craig Wright forges documents and doesn't quite tell the truth, his description of the settlement offer isn't quite accurate either - it comes with loopholes that would allow him to sue people all over again. — COPA (@opencryptoorg) January 24, 2024

« Les enjeux sont très importants », déclare un représentant du Bitcoin Legal Defense Fund, une organisation à but non lucratif qui aide les développeurs de Bitcoin à se défendre contre les poursuites judiciaires, qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles judiciaires de la part de Wright. « Aux yeux de la loi », affirment-ils, « Wright demande le contrôle ultime du réseau Bitcoin ».Dans le livre blanc qu'ils ont publié en 2008, dans l'ombre de l'effondrement financier mondial, les Nakamoto ont esquissé la vision d'une nouvelle monnaie électronique et d'un système de paiement de pair à pair qui éviterait le recours à des intermédiaires gênants comme les banques. En janvier 2009, ils ont envoyé la première transaction en bitcoins. Un peu plus de deux ans plus tard, ils ont disparu sans laisser de traces. La chasse à Nakamoto a commencé.Selon Jameson Lopp, développeur de logiciels et adepte de la première heure du bitcoin, l'absence de « leader » a été un atout pour le bitcoin au cours de la période qui a suivi, le rendant « robuste » en l'obligeant à évoluer dans un système d'anarchie intacte. Libérée de l'influence dominante d'un fondateur, toute personne ayant donné de son temps pour travailler sur Bitcoin pouvait avoir son mot à dire sur son orientation. Pourtant, la prétention de Wright à être Nakamoto risque de compliquer les choses.Sur la base d'un ensemble de documents divulgués, plusieurs médias ont initialement identifié Craig Wright comme un candidat potentiel à la création de Bitcoin, suggérant que Wright avait « soit inventé Bitcoin, soit est un brillant canular qui veut absolument nous faire croire qu'il l'a fait ». Quelques jours plus tard, des médias ont publié des informations mettant en lumière les divergences dans les preuves soutenant cette dernière interprétation.Initialement, Wright n'a pas réagi aux informations le liant à Nakamoto, bien qu'il ait largement nettoyé ses comptes en ligne. Cependant, par la suite, il a commencé à s'afficher publiquement comme le créateur de Bitcoin. Il a tenté à plusieurs reprises, par divers moyens, de prouver catégoriquement cette affirmation, ce qui lui a valu un groupe de partisans qui ne jurent que par sa crédibilité.En 2016, Wright a réussi à convaincre Gavin Andresen, un des premiers contributeurs au logiciel sous-jacent de Bitcoin, et Jon Matonis, ancien directeur de la Fondation Bitcoin, un groupe de pression. Son plus fervent défenseur est le milliardaire Calvin Ayre, dont la société de capital-risque a récemment acquis une participation majoritaire dans l'une des entreprises de Wright.Pour le reste, Wright n'a pas réussi à modifier l'opinion dominante selon laquelle le mystère du fondateur de Bitcoin reste entier. Seule une minorité de bitcoiners, affirme Lopp - ceux qui « veulent vraiment qu'il y ait une figure de Satoshi » - adhère à l'histoire de Wright. Andresen est récemment revenu sur sa position : « Je sais maintenant que c'était une erreur de faire autant confiance à Craig Wright. Je regrette de m'être laissé entraîner dans le jeu du 'qui est (ou n'est pas) Satoshi' », a-t-il écrit en février 2023 dans une révision d'un précédent billet de blog.Depuis 2019, Wright semble s'être tourné vers le contentieux comme principal moyen de faire valoir ses droits. Il a intenté une série de procès contre les développeurs qui maintiennent la base de code Bitcoin et les organisations qui vendent des bitcoins, qu'il a accusés de violer son droit d'auteur, ainsi que des procès en diffamation contre des personnes qui l'ont mis en cause publiquement. Les données de Google suggèrent que le litige a attiré le plus l'attention sur Wright depuis ses revendications litigieuses en 2016, lorsqu'il a offert ce qu'il a appelé une preuve définitive de son rôle dans la création de Bitcoin.En l'absence de brevet, affirme Lindsay Gledhill, associée en propriété intellectuelle au cabinet d'avocats Harper James, la stratégie de Wright semble consister à utiliser l'action en justice pour « rassembler un panier de droits » qui, pris ensemble, remplissent une fonction similaire. Pour revendiquer la propriété du bitcoin, Wright a tenté « d'utiliser le mauvais outil pour faire le travail d'un brevet », affirme-t-elle.Trois des plaintes déposées par Wright - contre les bourses de cryptomonnaies Coinbase et Kraken et un groupe de développeurs de bitcoins - reposent spécifiquement sur l'idée qu'il est Nakamoto. C'est pourquoi le juge Edward James Mellor, qui préside ces affaires, a fait en sorte que la procédure COPA soit traitée en premier. Il s'agira d'un procès préliminaire, dans le jargon des tribunaux, dont l'issue sera également respectée dans les litiges interdépendants.La question de l'identité est « fondamentale », déclare Rachel Alexander, spécialiste de la propriété intellectuelle au cabinet d'avocats Wiggin. « Si [le COPA] peut l'étouffer dans l'œuf, il sera beaucoup plus difficile de poursuivre les revendications plus générales. L'affaire COPA devrait durer six semaines. Wright devrait témoigner au début du procès, et une grande partie du reste du procès sera consacrée à l'examen de la crédibilité des preuves documentaires sur lesquelles repose sa prétention d'être Nakamoto.La principale allégation est que Wright a falsifié ou altéré un grand nombre de ces documents pour donner l'impression qu'ils ont été créés à un moment donné. « La COPA a déposé de nombreuses preuves qui, selon certains analystes, montrent que Wright a fabriqué et falsifié des documents », déclare un représentant de la COPA, qui a demandé à ce que son nom ne soit pas publié afin d'éviter des représailles juridiques personnelles de la part de Wright. Dans les rapports soumis au tribunal, la COPA « examine et démonte systématiquement » les documents, soulignant les « anachronismes » qui « sapent sa prétention d'avoir été Satoshi Nakamoto ».Des personnalités du monde du bitcoin, dont Lopp et le blogueur-podcasteur Arthur van Pelt, ont déjà tenté de répertorier les fausses déclarations présumées de Wright. van Pelt qualifie l'histoire construite par Wright de « village Potemkine » et son comportement de « cosplay Satoshi Nakamoto ». Wright a rejeté ce type de critiques en les qualifiant d' « essentiellement superficielles ». En septembre 2022, il a déclaré à un tribunal norvégien qu'il n'avait « jamais modifié ou manipulé de documents ».Le fait que l'une des plus hautes juridictions du Royaume-Uni permette à la COPA d'alléguer la falsification est significatif, affirme Gledhill. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une accusation que les tribunaux autorisent automatiquement : « Les tribunaux ne vous laisseront pas faire de vagues suggestions. Il existe des règles strictes. En d'autres termes, la COPA ne serait pas autorisée à accuser Wright de falsification sans que le tribunal estime qu'elle a des raisons de le faire.Le litige concernant les documents sera le « cœur de l'affaire », déclare Alexander. « Ce sera la question clé à laquelle le tribunal devra s'attaquer. Si le juge conclut que Wright est coupable de falsification, cela nuira non seulement à ses chances d'obtenir gain de cause dans l'affaire COPA et à celles qui dépendent de son issue, mais cela pourrait également l'amener à être accusé d'outrage au tribunal, dit-elle. La peine encourue pourrait être une amende, une peine d'emprisonnement ou les deux, ajoute Alexander.Le 24 janvier, deux semaines avant le début du procès, Wright a présenté à la COPA une offre de règlement surprise. Selon les termes de la proposition, Wright mettrait fin à ses propres actions en justice dans les affaires connexes et renoncerait à son droit de revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur le bitcoin. En contrepartie, la COPA devrait reconnaître Wright comme Satoshi Nakamoto et accepter d'autres conditions. Dans un tweet, la COPA a déclaré qu'elle « rejetterait fermement » l'offre qui, selon elle, comporte des « failles qui permettraient à Wright de poursuivre les gens une nouvelle fois ». La COPA espère qu'une décision en sa faveur « créera un espace sûr », dit le représentant, dans lequel les développeurs ne pourront pas être « intimidés ou contraints » à interrompre leur travail sur les technologies liées aux cryptomonnaies.Alors qu'une victoire de la COPA représenterait un retour à la normale, une victoire de Wright signifierait le contraire. Si le tribunal conclut que Wright est en fait l'auteur du livre blanc sur le bitcoin - qu'il est Nakamoto - cela ouvrirait la voie à une victoire dans les affaires connexes, dans lesquelles Wright est le plaignant. Dans l'affaire la plus médiatisée, connue sous le nom informel deWright accuse les développeurs de Bitcoin de violer ses droits de propriété intellectuelle en apportant des « changements fondamentaux » au système Bitcoin sans demander de licence ou d'autorisation. En fait, il cherche à obtenir une décision qui interdirait aux développeurs de modifier le code Bitcoin sans son accord et qui lui permettrait de contrôler le principal logiciel utilisé pour se connecter au système Bitcoin.L'impact se ferait également sentir au niveau mondial. Chaque pays « analysera une affaire de droit d'auteur sur sa propre base », explique James Marsden, associé principal du cabinet d'avocats Dentons, « mais les principes généraux qui sous-tendent le droit d'auteur sont harmonisés » par un accord adopté par l'écrasante majorité des pays. En d'autres termes, si un tribunal britannique décide que Wright est Nakamoto, il sera probablement considéré comme tel par les tribunaux du monde entier.Le litige entre Craig Wright et la Crypto Open Patent Alliance suscite des inquiétudes majeures quant au destin de Bitcoin et à la crédibilité présumée de son créateur, Satoshi Nakamoto. L'allégation selon laquelle Wright aurait manipulé des documents pour soutenir sa revendication est une accusation sérieuse, soulevant des doutes quant à la fiabilité de ses affirmations.Une victoire de Wright pourrait avoir des conséquences mondiales sur les droits d'auteur de Bitcoin, tandis qu'un succès de la COPA pourrait assurer un environnement plus sécurisé pour les développeurs, préservant ainsi la nature collaborative et ouverte de la communauté Bitcoin. L'idée selon laquelle l'anonymat du créateur de Bitcoin a contribué à son succès offre une perspective intrigante. La divulgation de l'identité de Wright, si elle se matérialise, pourrait effectivement ébranler la confiance dans le système, entraînant des perturbations dans l'expérience d'utilisation de Bitcoin.Ce procès est d'une importance cruciale pour la communauté Bitcoin et l'écosystème des cryptomonnaies. Il met en lumière les enjeux liés à la gouvernance et à la propriété intellectuelle dans un domaine où la décentralisation et la transparence sont des principes clés. La décision du tribunal aura des conséquences durables sur le développement futur de Bitcoin et la manière dont les acteurs de l'écosystème interagissent.Sources : COPA complaint, Quel est votre avis sur le sujet ?Comment les accusations de la COPA selon lesquelles Craig Wright aurait falsifié des documents pour soutenir sa prétention ont-elles été examinées et documentées, et quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur l'issue du procès ?