Big Tech à l'UE : « Laissez tomber », les Big Tech ne veulent pas d'un avenir avec la loi sur les marchés numériques (DMA) et font tout leur possible pour l'étrangler dans son berceau, d'après l'EFF

L'Electronic Frontier Foundation (EFF) est un groupe international à but non lucratif de défense des droits numériques basé à San Francisco, en Californie. Elle a été fondée en 1990 pour promouvoir les libertés civiles sur Internet.La nouvelle loi de l'Union européenne sur les marchés numériques (DMA) est une bête complexe à plusieurs pattes, mais à la base, il s'agit d'une réglementation qui vise à permettre au public de contrôler plus facilement la technologie qu'il utilise et sur laquelle il s'appuie.L'une des règles de la DMA oblige les puissantes entreprises technologiques « gardiennes » à autoriser les boutiques d'applications tierces. Cela signifie que vous, propriétaire d'un appareil, pouvez décider à qui vous faites confiance pour vous fournir des logiciels.Une autre règle exige que ces gardiens de la technologie offrent des passerelles interopérables auxquelles d'autres plateformes peuvent se connecter. Ainsi, vous pouvez arrêter d'utiliser un client de chat, passer à un rival et continuer à vous connecter avec les personnes que vous avez laissées derrière vous (des mesures similaires pourraient s'appliquer aux médias sociaux à l'avenir).Il existe une règle interdisant l'« autoréférencement ». C'est le cas lorsque les plateformes mettent en avant leurs produits internes, souvent inférieurs, et cachent les produits supérieurs fabriqués par leurs rivaux.Enfin, et c'est peut-être le plus important, il y a une règle sur la protection de la vie privée, qui renforce le règlement général sur la protection des données, vieux de huit ans, une loi solide sur la protection de la vie privée qui a été bafouée pendant trop longtemps, en particulier par les plus grands géants de la technologie.En d'autres termes, la DMA vise à nous faire évoluer vers un monde où vous décidez des logiciels qui fonctionnent sur vos appareils, où il est facile de trouver les meilleurs produits et services, où vous pouvez quitter une plateforme pour une meilleure sans perdre vos relations sociales, et où vous pouvez faire tout cela sans être espionné.Si cela fonctionne, l'EFF se rapprochera dangereusement de l'avenir meilleur pour lequel elle s'est battue au cours des trente dernières années.Il n'y a qu'un hic : les grandes entreprises technologiques ne veulent pas de cet avenir et font tout leur possible pour l'étouffer dans son berceau.Dès le départ, il était évident que les géants de la technologie partaient en guerre contre la DMA et la liberté qu'elle promettait à leurs utilisateurs. Prenons l'exemple d'Apple, dont le contrôle strict des logiciels que ses clients peuvent installer a été une préoccupation majeure de la DMA dès sa création.Apple n'a pas inventé l'idée d'un « ordinateur protégé » ne pouvant exécuter que des logiciels approuvés par son fabricant, mais elle l'a certainement perfectionnée. Les appareils iOS refuseront d'exécuter des logiciels s'ils ne proviennent pas de l'App Store d'Apple, et ce contrôle sur les clients d'Apple signifie qu'Apple peut également exercer un contrôle considérable sur les vendeurs d'applications.Apple facture aux vendeurs d'applications une commission énorme de 30 % sur la plupart des transactions, qu'il s'agisse du prix initial de l'application ou de tout ce que vous achetez à partir de celle-ci par la suite. Il s'agit d'une commission de transaction remarquablement élevée - à comparer avec le secteur des cartes de crédit, qui fait lui-même l'objet de vives critiques pour ses commissions élevées de 3 à 5 %. Pour maintenir ces commissions élevées, Apple interdit également à ses vendeurs d'informer leurs clients de l'existence d'autres moyens de paiement (par exemple, via leur site web) et, à plusieurs reprises, a également interdit à ses vendeurs d'offrir des remises aux clients qui effectuent leurs achats sans utiliser l'application.Apple affirme catégoriquement qu'elle a besoin de ce contrôle pour assurer la sécurité de ses clients, mais en théorie et en pratique, elle a montré qu'elle pouvait vous protéger sans maintenir ce degré de contrôle, et qu'elle utilisait ce contrôle pour vous priver de votre sécurité lorsque cela servait ses intérêts.Apple vaut entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars. Les investisseurs apprécient les actions d'Apple en grande partie en raison des dizaines de milliards de dollars qu'elle soutire aux autres entreprises qui veulent atteindre ses clients.La DMA s'attaque directement à ces pratiques. Elle impose aux plus grandes sociétés de magasins d'applications d'accorder à leurs clients la liberté de choisir d'autres magasins d'applications. Les entreprises comme Apple ont eu plus d'un an pour se préparer à la DMA et ont été invitées à produire des plans de mise en conformité pour le mois de mars de cette année.Mais le plan de mise en conformité d'Apple n'est pas du tout à la hauteur : entre une avalanche de redevances confuses (comme la « redevance de technologie de base » de 0,50 euro par utilisation que les applications les plus populaires devront payer à Apple même si leurs applications sont vendues par l'intermédiaire d'une boutique concurrente) et des conditions onéreuses (les fabricants d'applications qui tentent de vendre par l'intermédiaire d'une boutique concurrente voient leurs offres retirées de la boutique d'Apple et en sont définitivement bannis), le plan ne répond en rien à l'objectif de l'Union européenne de favoriser la concurrence dans les boutiques d'applis.Ce n'est qu'un aperçu de la proposition absurde d'Apple : Les clients d'Apple devront naviguer avec succès dans un labyrinthe de paramètres profondément enfouis juste pour essayer un autre magasin d'applications (et il y a des magasins d'applications qui sonnent plutôt bien dans les coulisses !), et Apple désactivera toutes vos applications tierces si vous sortez votre téléphone de l'UE pendant 30 jours.Apple semble jouer un jeu de poule mouillée avec les régulateurs de l'UE, en disant : « Oui, vous avez 500 millions d'habitants, mais nous avons 3 000 milliards de dollars, alors pourquoi devrions-nous vous écouter ? Apple a inauguré cette performance de non-conformité en interdisant à Epic, la société la plus étroitement associée à la décision de l'UE d'exiger des boutiques d'applications tierces, d'exploiter une boutique d'applications et en résiliant son compte de développeur (le compte d'Epic a été rétabli plus tard après que l'UE a fait part de sa désapprobation).Il ne s'agit pas seulement d'Apple, bien sûr.Le RGPD comprend de nouveaux outils de mise en œuvre pour appliquer enfin le règlement général sur la protection des données (RGPD) aux géants américains de la tech. Le RGPD est la loi européenne la plus importante en matière de protection de la vie privée, mais au cours des huit années qui ont suivi son adoption, les Européens ont eu du mal à l'utiliser pour réformer les terribles pratiques des plus grandes entreprises technologiques en matière de protection de la vie privée.Meta est l'une des pires en matière de protection de la vie privée, et ce n'est pas étonnant : toute son activité repose sur l'extraction et l'exploitation non consensuelles de milliards de dollars d'informations privées provenant de milliards de personnes dans le monde entier. Le RGPD devrait exiger de Meta qu'elle obtienne notre consentement volontaire, éclairé (et révocable) pour exercer toute cette surveillance, et il est prouvé que plus de 95 % d'entre nous bloqueraient l'espionnage de Facebook si nous le pouvions.La réponse de Meta à ce problème est un système « Pay or Okay », dans lequel les utilisateurs qui ne consentent pas à la surveillance de Meta devront payer pour utiliser le service, ou en seront exclus. Malheureusement pour Meta, cette pratique est interdite (la vie privée n'est pas un bien de luxe que seuls les plus riches devraient pouvoir s'offrir).Tout comme Apple, Meta se comporte comme si la DMA l'autorisait à poursuivre ses pires agissements, moyennant de légères retouches cosmétiques à la marge. Tout comme Apple, Meta défie l'UE d'appliquer ses lois démocratiquement promulguées, promettant implicitement d'opposer ses milliards aux institutions européennes pour préserver son droit de nous espionner.Il s'agit d'affrontements aux enjeux considérables. À mesure que le secteur technologique s'est concentré, il est devenu moins responsable, capable de substituer le verrouillage et la capture réglementaire à la fabrication de bons produits et à la défense des intérêts de ses utilisateurs. La technologie a trouvé de nouveaux moyens de compromettre nos droits à la vie privée, nos droits du travail et nos droits des consommateurs - à grande échelle.Après des décennies d'indifférence réglementaire face à la monopolisation de la technologie, les autorités de la concurrence du monde entier s'attaquent aux Big Tech. La DMA est de loin la salve la plus musclée et la plus ambitieuse que nous ayons vue.Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les grandes entreprises technologiques refusent de se conformer aux règles. Si l'Union européenne parvient à contraindre les entreprises technologiques à jouer franc jeu, elle donnera le coup d'envoi d'une course mondiale vers le sommet, dans laquelle les gains mal acquis des entreprises technologiques - en termes de données, de pouvoir et d'argent - seront restitués aux utilisateurs et aux travailleurs qui en sont à l'origine.Les architectes de la DMA et de la DSA l'avaient bien sûr prévu. Ils ont annoncé des enquêtes sur Apple, Google et Meta, menaçant les entreprises d'amendes représentant 10 % de leurs revenus globaux, qui doubleront pour atteindre 20 % si les entreprises ne respectent pas les règles.Ce ne sont pas seulement les grandes entreprises technologiques qui se disputent toutes les billes, mais aussi les systèmes de contrôle démocratique et de responsabilité. Si Apple parvient à saboter l'insistance de la DMA à lui retirer son droit de veto sur les choix logiciels de ses clients, cela se répercutera sur la procédure engagée par le ministère américain de la Justice sur le même sujet, ainsi que sur les procédures engagées au Japon et en Corée du Sud, et sur l'action en justice en cours au Royaume-Uni.Quel est votre avis sur le sujet ?