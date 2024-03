La Commission européenne enquête sur la décision d'Apple de fermer le compte développeur d'Epic Games et demande des explications supplémentaires à Apple

La Commission européenne a déclaré qu'elle enquêtait en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), une nouvelle loi visant à limiter le pouvoir des plus grandes plateformes en ligne. Les entreprises technologiques avaient jusqu'au 7 mars pour se conformer à cette loi. La Commission a ajouté qu'elle évaluait également si les actions d'Apple pouvaient avoir enfreint d'autres lois de l'UE.Apple a annoncé la suppression du compte développeur d'Epic Games Sweden à l'échelle mondiale, citant les actions douteuses récurrentes du développeur de jeux. Apple a déclaré que les tribunaux lui avaient précédemment accordé le pouvoir de mettre fin aux comptes de n'importe quelle filiale d'Epic en raison d'infractions contractuelles.Cette décision contrecarre le projet d'Epic de lancer une boutique Epic Games sur iOS dans l'UE et de ramener son jeu Fortnite sur l'iPhone, ce qui, selon l'entreprise, était conforme à la nouvelle réglementation de l'UE autorisant des places de marché alternatives pour les applications sur iOS. À partir de la version 17.4 d'iOS, Apple autorise les places de marché d'applications alternatives sur l'iPhone dans l'UE, dans le cadre de sa mise en conformité avec le DMA. Epic affirme que la résiliation du compte par Apple viole le DMA et limite considérablement la concurrence sur les appareils iOS.Epic a condamné la décision d'Apple comme une violation des principes de concurrence, l'interprétant comme une preuve de la réticence d'Apple à autoriser une concurrence légitime sur sa plateforme. La société a affirmé que l'action d'Apple était une tentative d'éliminer un rival potentiel majeur de l'App Store.L'action d'Apple est la dernière en date d'un conflit juridique plus large qui a commencé en 2020 lorsque Apple a retiré Fortnite de l'App Store pour avoir contourné les règles de son système de paiement. En représailles, Epic a engagé des poursuites aux États-Unis et en Australie, accusant Apple de comportement anticoncurrentiel.: Commission Européenne, The Financial TimesPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?