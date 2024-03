Joe Biden propose à nouveau une taxe climatique contreversée de 30% sur le minage de cryptomonnaies

Le projet de budget du président pour l'année fiscale à venir, publié lundi, comprend des lignes relatives à l'application des règles de vente à découvert aux actifs numériques, aux exigences de déclaration d'informations pour les institutions financières et les courtiers en actifs numériques, aux règles de déclaration des comptes de cryptomonnaies étrangères, à l'inclusion des cryptomonnaies dans les règles d'évaluation au prix du marché et à une taxe d'accise sur l'exploitation minière."échappatoire d'échange en nature"", a déclaré la proposition.Les règles de Wash trading, dans les marchés traditionnels, visent à empêcher les gens de vendre un investissement à perte et de le racheter rapidement. Cette pratique a prévalu sur les marchés des jetons non fongibles (NFT) dans l'industrie de la cryptomonnaie.", indique une fiche d'information publiée après la publication du budget.Selon un tableau récapitulatif, l'administration prévoit qu'elle pourrait générer plus d'un milliard de dollars au cours de l'exercice 2025 en incluant les transactions d'actifs numériques dans les règles sur les "wash sales" uniquement, et plus de 8 milliards de dollars en incluant les cryptomonnaies dans les règles d'évaluation à la valeur du marché. Sur une période de 10 ans, ces deux règles pourraient générer respectivement 25 milliards et 7,3 milliards de dollars (le budget semble s'attendre à ce que les règles d'évaluation au prix du marché aggravent le déficit national après 2025). Une taxe d'accise sur le minage pourrait réduire le déficit national d'environ 7 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon le dossier.La proposition de budget de ce lundi 11 mars n'est pas la première tentative de l'administration Biden d'imposer une taxe d'accise sur le minage ou de mettre fin à l'échappatoire des "wash sales". La proposition de budget de l'année dernière comprenait des dispositions similaires, bien que ces propositions de taxes n'aient finalement pas été retenues par le Congrès lors de l'élaboration des projets de loi de finances.Le dévoilement de la proposition de budget de Joe Biden intervient quelques jours après son discours sur l'état de l'Union, dans lequel il n'a toutefois pas mentionné les actifs numériques. Le discours a été prononcé deux jours après le Super Tuesday, au cours duquel Joe Biden et l'ancien président Donald Trump ont apparemment obtenu les nominations de leurs partis respectifs pour les élections générales de 2024 qui auront lieu en novembre prochain.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces mesures de l'administration Biden crédibles ou pertinentes ?