Le mois dernier, le président a publié son budget pour l'année fiscale 2024, s'appuyant sur les progrès réalisés au cours des deux dernières années pour réaliser des investissements essentiels à la croissance de l'économie, à la réduction des coûts pour les familles, à la protection et au renforcement de Medicare et de la sécurité sociale, ainsi qu'à la réduction du déficit.Une nouvelle proposition dans le budget de cette année, la taxe d'accise sur l'énergie minière des actifs numériques (Digital Asset Mining Energy : DAME), est un exemple de l'engagement du président à relever les défis nationaux de longue date ainsi que les risques émergents - dans ce cas, les coûts économiques et environnementaux des pratiques actuelles d'exploitation minière des crypto-actifs (cryptomining, en abrégé). Après une période d'introduction progressive, les entreprises seraient soumises à une taxe égale à 30 % du coût de l'électricité qu'elles utilisent pour le cryptomining.Le cryptomining est un processus de validation des transactions entre les détenteurs de crypto-actifs afin d'enregistrer et de transférer des actifs sécurisés sur un grand livre distribué en utilisant, par exemple, des équipements informatiques pour effectuer des calculs afin de sélectionner le validateur (Maison Blanche 2022). Actuellement, les entreprises de cryptomining n'ont pas à payer le coût total qu'elles imposent aux autres, sous la forme de pollution environnementale locale, de prix de l'énergie plus élevés et d'impacts de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur le climat. La taxe DAME encourage les entreprises à mieux prendre en compte les dommages qu'elles infligent à la société.Bien que les crypto-actifs soient virtuels, la consommation d'énergie liée à leur production à forte intensité de calcul est bien réelle et impose des coûts bien réels, comme le souligne un chapitre du rapport économique du président de cette année (intitulé "Actifs numériques : réapprendre les principes économiques"). Un article récent du New York Times a mis en évidence l'ampleur de la consommation d'énergie associée à 34 des plus grandes opérations de cryptomining, qu'il a calculée comme étant égale à l'énergie utilisée par les 3 millions de foyers environnants. Comme le montre la figure 1, la quantité d'électricité utilisée pour le cryptomining aux États-Unis en 2022 était similaire à celle utilisée pour alimenter tous les ordinateurs domestiques ou l'éclairage résidentiel du pays.La forte consommation d'énergie des cryptomineurs a des retombées négatives sur l'environnement, la qualité de vie et les réseaux électriques où ces entreprises s'installent à travers le pays (OSTP 2022). La pollution due à la production d'électricité touche de manière disproportionnée les quartiers à faibles revenus et les communautés de couleur. La consommation intensive et souvent volatile d'électricité des cryptomineurs peut également faire grimper les prix de l'électricité pour les consommateurs et augmenter les risques pour les réseaux électriques locaux - en sollicitant l'équipement, en provoquant des interruptions de service et des risques pour la sécurité (Chelan County 2018). Cependant, comme la cryptomonnaie est géographiquement mobile et que la stabilité du modèle commercial reste incertaine, les services publics locaux sont également confrontés à des risques financiers s'ils investissent dans des capacités de mise à niveau qui pourraient ne pas être nécessaires si l'activité minière cessait ou se déplaçait.Les impacts environnementaux du cryptomining existent même lorsque les mineurs utilisent l'énergie propre existante. Par exemple, dans le cas des communautés dotées d'hydroélectricité où les opérations de cryptomining sont souvent situées, l'augmentation de la consommation d'électricité par les cryptomineurs réduit la quantité d'énergie propre disponible pour d'autres usages, ce qui fait augmenter les prix et accroît la dépendance globale à l'égard de sources d'électricité plus polluantes.Outre ces coûts et risques connus, le cryptomining ne génère pas les avantages économiques locaux et nationaux généralement associés aux entreprises qui utilisent des quantités similaires d'électricité. Au lieu de cela, l'énergie est utilisée pour générer des actifs numériques dont les avantages sociaux plus larges ne se sont pas encore matérialisés, comme l'explique le rapport économique du président. Il y a peu de preuves d'avantages pour les communautés locales sous la forme d'emplois ou d'opportunités économiques, et des recherches ont montré que les augmentations mineures des recettes fiscales locales sont plus que compensées par l'augmentation des prix de l'énergie pour les entreprises et les ménages (Benneton, Compiani, et Morse 2021).Bien que le risque de délocalisation du minage des cryptomonnaies à l'étranger - par exemple dans des régions où la production d'énergie est plus polluante - soit préoccupant, d'autres pays prennent également de plus en plus de mesures pour restreindre le minage des cryptomonnaies. La Chine a complètement interdit cette activité en 2021, tout comme huit autres pays ; trois provinces canadiennes ont également annoncé ou promulgué des moratoires sur le minage de cryptomonnaies. De même, certains États et localités des États-Unis appliquent désormais des tarifs d'électricité plus élevés pour cette activité ou la restreignent.Pour éviter que la cryptomonnaie ne soit simplement transférée d'une communauté locale à une autre, une politique nationale est nécessaire. Bien entendu, la taxe DAME n'est pas une panacée : elle n'est qu'un exemple des efforts déployés par l'administration pour lutter contre le changement climatique, réduire les prix de l'énergie et améliorer l'accès de tous les Américains à des options électrifiées. De même, ce n'est qu'un exemple des efforts plus vastes du président pour assurer le développement responsable des actifs numériques, moderniser leur traitement fiscal et atténuer les risques pour la stabilité financière. Estimée à 3,5 milliards de dollars de recettes sur 10 ans, la taxe DAME a pour principal objectif de commencer à faire payer aux cryptomineurs leur juste part des coûts imposés aux communautés locales et à l'environnement.