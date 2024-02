Thierry Breton, chef de l'industrie européenne, a déclaré avoir pris cette décision après avoir analysé le rapport d'évaluation des risques de l'application de vidéos courtes et ses réponses aux demandes d'informations. "", a déclaré M. Breton sur X.La loi sur les services numériques (DSA) de l'Union européenne, qui s'applique à toutes les plateformes en ligne depuis le 17 février, exige en particulier des très grandes plateformes en ligne et des moteurs de recherche qu'ils fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux en ligne et les risques pour la sécurité publique.Le propriétaire de TikTok, la société chinoise ByteDance, pourrait se voir infliger des amendes allant jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial si TikTok est reconnu coupable d'avoir enfreint les règles de la loi sur les services en ligne.TikTok a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec des experts et le secteur pour assurer la sécurité des jeunes sur sa plateforme et qu'il était impatient d'expliquer ce travail en détail à la Commission européenne. "", a déclaré un porte-parole de TikTok.La Commission européenne a déclaré que l'enquête se concentrera sur la conception du système de TikTok, y compris les systèmes algorithmiques susceptibles de stimuler la dépendance comportementale et/ou de créer des "effets de trou de lapin". Elle examinera également si TikTok a mis en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée et de la sécurité des mineurs. Outre la question de la protection des mineurs, la Commission cherche à savoir si TikTok fournit une base de données fiable sur les publicités diffusées sur sa plateforme afin que les chercheurs puissent examiner les risques potentiels en ligne.Il s'agit de la deuxième enquête surla DSA après que la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk s'est retrouvée dans le collimateur de l'UE en décembre de l'année dernière.: Thierry Breton, chef de l'industrie européennePensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?