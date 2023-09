TikTok condamné à une amende de 345 millions d'euros pour avoir enfreint la législation européenne sur les données concernant les comptes d'enfants

TikTok a été sanctionnée à hauteur de 345 millions d'euros (296 millions de livres sterling) pour avoir enfreint la législation européenne en matière de protection des données dans le cadre de la gestion des comptes d'enfants, notamment en ne préservant pas la confidentialité des informations relatives aux utilisateurs mineurs.L'organisme irlandais de protection des données, qui supervise TikTok dans l'ensemble de l'UE, a déclaré que l'application vidéo chinoise avait enfreint plusieurs exigences du RGPD.Il a constaté que TikTok avait enfreint le RGPD en rendant les comptes des enfants utilisateurs publics par défaut, en ne fournissant pas d'informations transparentes aux enfants utilisateurs, en permettant à un adulte d'accéder au compte d'un enfant dans le paramètre "couplage familial" pour permettre l'envoi de messages directs aux enfants de plus de 16 ans, et en ne prenant pas suffisamment en compte les risques posés aux enfants de moins de 13 ans sur la plateforme lorsqu'ils sont placés dans un paramètre public.Selon la Commission irlandaise de protection des données (DPC), les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans ont été guidés tout au long de la procédure d'inscription de telle sorte que leurs comptes étaient paramétrés en mode public par défaut, ce qui signifie que n'importe qui peut accéder au contenu d'un compte ou le commenter. Elle a également découvert que la méthode de "jumelage familial", qui permet à un adulte de modifier les paramètres du compte d'un enfant, ne vérifiait pas si l'adulte "jumelé" avec l'enfant utilisateur était un parent ou un tuteur.La semaine dernière, la Commission a infligé une amende de 405 millions d'euros (402 millions de dollars) au propriétaire d'Instagram, Meta Platforms Inc. 405 millions d'euros (402 millions de dollars) dans le cadre d'une enquête de longue haleine, pour avoir prétendument mal traité les données relatives aux mineurs qui gèrent des comptes professionnels, ce qui expose davantage leurs données personnelles que s'ils géraient un compte personnel.Meta a réagi en faisant valoir que la décision était liée à d'anciens paramètres qu'elle avait mis à jour il y a plus d'un an et qu'elle avait l'intention de faire appel de l'amende et de son montant.Le CPD a décidé que TikTok, dont l'âge minimum des utilisateurs est fixé à 13 ans, n'avait pas suffisamment pris en compte le risque encouru par les utilisateurs mineurs qui accédaient à la plateforme. Il a déclaré que le paramètre public par défaut permettait à n'importe qui de "voir le contenu des médias sociaux publié par ces utilisateurs".Pour les moins de 17 ans, les fonctions Duet et Stitch, qui permettent aux utilisateurs de fusionner leur contenu avec celui d'autres TikTokers, étaient également activées par défaut. Cependant, le DPC a déterminé que ses techniques de validation de l'âge des utilisateurs n'enfreignaient pas le GDPR.TikTok a déclaré qu'elle n'était pas d'accord "."Le CPD a également reconnu qu'il avait été annulé sur plusieurs points de son jugement par le Comité européen de la protection des données, un groupe composé d'autorités chargées de la protection des données et de la vie privée des États membres de l'UE. Cela signifie qu'il devait contenir une conclusion suggérée par l'autorité allemande selon laquelle l'utilisation de "schémas sombres" - terme désignant les conceptions trompeuses de sites web et d'applications qui poussent les utilisateurs à adopter des comportements ou à faire des choix spécifiques - violait un règlement du GDPR sur le traitement équitable des données à caractère personnel.Source : Commission irlandaise de protection des données (DPC)Quel est votre avis sur la situation ?Comment renforcez-vous la protection des données de vos enfants sur les réseaux tels que TikTok ?