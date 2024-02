La ville de New York intente une nouvelle action en justice contre Meta, TikTok, Snap et YouTube pour abus sur mineurs en matière de santé mentale

Eric Adams, le maire de New York, a récemment confirmé que son administration avait intenté une action en justice contre les sociétés mères de TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et Snapchat. Le procès allègue que les jeunes adultes courent un grand risque de préjudice grave pour ceux qui se trouvent dans la méga ville américaine.Les plaignants comprennent des établissements d'enseignement de la ville et du district, ainsi qu'une foule d'entreprises de santé qui ont présenté l'affaire dans le comté de Los Angeles, comme le mentionne la Cour supérieure de Californie, car ces organisations ont des liens avec la région, comme le mentionnent les avocats dans ce récent dépôt d'affaire.Le maire de New York ajoute que chaque entreprise technologique savait très bien ce qu'elle faisait et ce dont ses actions pouvaient être capables. Elles ont sciemment créé, exploité, commercialisé et distribué les applications pour mieux attirer les jeunes et les rendre dépendants de leurs systèmes, en veillant à ce que la surveillance parentale soit inexistante.Les plaignants affirment que les entreprises technologiques ont fini par violer toute une série de lois municipales liées à la nuisance publique, ainsi que la négligence massive de la part de leurs dirigeants. Le fait de continuer à concevoir et à promouvoir de tels produits, qui créent une dépendance par nature, a certainement été dénoncé.Entre-temps, de nombreuses personnes auraient souffert d'une série d'effets négatifs sur la santé mentale dus à ces applications populaires sur les médias sociaux.Au cours des dix dernières années, nombreux sont ceux qui ont pu constater à quel point les choses qui se passent dans le monde en ligne peuvent créer une dépendance. En outre, les enfants sont exposés à des flux ininterrompus de contenus jugés dangereux et susceptibles d'entraîner les jeunes du pays dans un dilemme majeur en matière de santé mentale.Dans sa récente déclaration, M. Adams a indiqué qu'il espérait prendre des mesures sérieuses à l'encontre des personnes responsables des dommages causés, car il est temps qu'elles soient tenues pour responsables de leurs actes illégaux. Il affirme que ses paroles sont celles de milliers de New-Yorkais qui ne peuvent plus voir les jeunes souffrir en silence.Un représentant de la célèbre application de médias sociaux TikTok a expliqué comment l'ajout de garde-fous à un secteur déjà en pointe peut réellement façonner la société et la ville, en la transformant en quelque chose qui vaut la peine d'être vu.TikTok explique qu'elle est bien consciente que les jeunes aiment utiliser l'application et qu'il est nécessaire de mettre en place des restrictions d'âge adéquates.D'autre part, le fabricant d'Android, Google, a réfuté toutes les allégations à ce sujet, ajoutant que de telles allégations étaient fausses.Ils espèrent offrir aux jeunes les meilleurs services en termes d'éducation, de divertissement et autres, sans aucun compromis. Ils ont parlé d'une collaboration avec des spécialistes de la santé mentale et des experts afin que seuls ceux qui ont l'âge requis puissent bénéficier des contrôles rigoureux mis en place.Meta, la société mère de Facebook, explique qu'elle a consacré près d'une décennie à travailler sur ces questions et espère offrir aux adolescents les activités en ligne les plus sûres et les plus adaptées à leur âge. Aujourd'hui, elle dispose de près de 30 outils différents pour apporter son soutien, sans oublier les meilleurs contrôles parentaux.Snapchat s'est également défendu en expliquant qu'il ne s'ouvre pas sur un nouveau flux de contenu. Au lieu de cela, il s'ouvre à une caméra par des moyens directs et n'a pas de likes publics classiques ou même de commentaires que les autres impliquent.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette démarche de la ville de New York est justifiée et pertinente ?