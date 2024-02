La nouvelle loi sur les marchés numériques entrera en vigueur dans trois semaines. Elle oblige notamment Microsoft, Apple, Google d'Alphabet, Amazon, Meta Platforms et ByteDance à autoriser des applications ou des boutiques d'applications tierces sur leurs plateformes et à permettre aux utilisateurs de passer plus facilement des applications par défaut à des applications rivales. Il est également interdit aux entreprises de favoriser leurs services.À l'issue d'une enquête de cinq mois, la Commission européenne a conclu que iMessage, Bing, Edge et Microsoft Advertising "", a déclaré l'exécutif européen dans un communiqué. La Commission a déclaré que l'App Store d'Apple, le système d'exploitation iOS et le navigateur Safari continueraient à être classés comme des services de contrôle d'accès, de même que le réseau social Linkedin de Microsoft et le système d'exploitation Windows.Elle a déclaré avoir procédé à "". Elle n'a pas fourni de détails sur les arguments des entreprises.Apple a salué la décision de la Commission. "", a déclaré un porte-parole.Microsoft a déclaré que Bing, Edge et Microsoft Advertising fonctionnent comme des challengers sur le marché. "", a déclaré un porte-parole.: Régulateurs antitrust de l'UEQuel est votre avis sur le sujet ?