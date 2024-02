Les procureurs des États disposent désormais de nouveaux outils pour lutter contre les escroqueries au clonage vocal

WASHINGTON, le 8 février 2024 - La Commission fédérale des communications a annoncé aujourd'hui l'adoption à l'unanimité d'une décision déclaratoire reconnaissant que les appels effectués avec des voix générées par l'IA sont "artificiels" au sens de la loi sur la protection des consommateurs par téléphone (TCPA). Cette décision, qui prend effet immédiatement, rend illégale la technologie de clonage de la voix utilisée dans les escroqueries de type "robocall" qui ciblent les consommateurs. Les procureurs généraux des États du pays disposeront ainsi de nouveaux outils pour poursuivre les malfaiteurs à l'origine de ces appels téléphoniques frauduleux.", a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC. "L'augmentation de ce type d'appels s'est accélérée au cours des dernières années, car cette technologie permet désormais de confondre les consommateurs avec des informations erronées en imitant les voix de célébrités, de candidats politiques et de membres de la famille proche. Alors que les procureurs généraux des États peuvent actuellement cibler le résultat d'un appel vocal non désiré généré par l'IA, comme l'escroquerie ou la fraude qu'ils cherchent à perpétrer, cette mesure rend désormais illégal le fait d'utiliser l'IA pour générer la voix de ces appels téléphoniques, élargissant ainsi les voies légales par lesquelles les organismes chargés de l'application de la loi dans les États peuvent tenir ces auteurs pour responsables en vertu de la loi.En novembre 2023, la FCC a lancé un avis d'enquête afin de constituer un dossier sur la manière dont l'agence peut lutter contre les appels téléphoniques illégaux et sur la manière dont l'IA pourrait être impliquée. L'agence a posé des questions sur la manière dont l'IA pourrait être utilisée pour des escroqueries résultant d'appels indésirables, en imitant la voix de personnes que nous connaissons, et sur la question de savoir si cette technologie devrait faire l'objet d'une surveillance en vertu de la TCPA. De même, la FCC s'est interrogée sur la manière dont l'IA peut nous aider à reconnaître les schémas afin que nous transformions cette technologie en une force du bien capable de reconnaître les appels illégaux avant même qu'ils n'atteignent les consommateurs au téléphone.La loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) est la principale loi utilisée par la FCC pour limiter les appels indésirables. Elle restreint les appels de télémarketing et l'utilisation de systèmes de composition automatique de numéros de téléphone et de messages vocaux artificiels ou préenregistrés. En vertu des règles de la FCC, les télévendeurs sont également tenus d'obtenir le consentement écrit exprès et préalable des consommateurs avant d'effectuer des appels robotisés. Cette décision déclaratoire garantit que les voix générées par l'IA dans les appels sont également soumises à ces mêmes normes.La TCPA confère à la FCC le pouvoir d'infliger des amendes aux auteurs d'appels téléphoniques non sollicités. La Commission peut également prendre des mesures pour bloquer les appels des opérateurs téléphoniques qui facilitent les appels illégaux. En outre, la TCPA permet aux consommateurs individuels ou à une organisation d'intenter une action en justice contre les auteurs de robocalls. Enfin, les procureurs généraux des États disposent de leurs propres outils d'application, qui peuvent être liés aux définitions des "robocalls" en vertu de la TCPA.Une coalition de 26 procureurs généraux d'État, soit plus de la moitié des procureurs généraux du pays, a récemment écrit à la FCC pour soutenir cette approche. En prenant cette mesure, la FCC s'appuie sur ses travaux visant à établir des partenariats avec les organismes chargés de l'application de la loi dans les États du pays afin d'identifier et d'éliminer les appels téléphoniques illégaux. Ces partenariats peuvent fournir des ressources essentielles pour monter des dossiers et coordonner les efforts afin de protéger les consommateurs et les entreprises dans tout le pays. La FCC offre aux États partenaires non seulement l'expertise de son personnel chargé de l'application de la loi, mais aussi des ressources et des recours importants pour soutenir les enquêtes des États.La FCC a conclu un protocole d'accord avec 48 procureurs généraux d'État afin de collaborer à la lutte contre les appels téléphoniques non sollicités.