La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a proposé aujourd'hui que la FCC reconnaisse que les appels effectués avec des voix générées par l'IA sont des voix "" au sens de la loi sur la protection des consommateurs par téléphone (TCPA), ce qui rendrait illégale la technologie de clonage de voix utilisée dans les escroqueries courantes par appels téléphoniques automatisés (robocalls) visant les consommateurs. L'augmentation de ce type d'appels s'est accélérée au cours des dernières années, car cette technologie permet désormais d'induire les consommateurs en erreur en imitant les voix de célébrités, de candidats politiques et de membres de la famille proche. En prenant cette mesure, la FCC fournira de nouveaux outils aux procureurs généraux des États à travers le pays pour poursuivre les mauvais acteurs à l'origine de ces appels téléphoniques frauduleux et les tenir pour responsables en vertu de la loi.", a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC. "".En novembre, la FCC a lancé un avis d'enquête afin de constituer un dossier sur la manière dont l'agence peut lutter contre les appels illégaux et sur la manière dont l'IA pourrait être impliquée. L'agence a posé des questions sur la manière dont l'IA pourrait être utilisée pour les escroqueries résultant d'appels indésirables, en imitant la voix de personnes que nous connaissons, et sur la question de savoir si cette technologie devrait faire l'objet d'une surveillance en vertu de la TCPA. De même, la FCC s'est interrogée sur la manière dont l'IA peut nous aider à reconnaître les schémas afin que nous transformions cette technologie en une force du bien capable de reconnaître les appels illégaux avant même qu'ils n'atteignent les consommateurs au téléphone.La loi sur la protection des consommateurs par téléphone (Telephone Consumer Protection Act) est la principale loi utilisée par la FCC pour limiter les appels indésirables. Elle restreint les appels de télémarketing et l'utilisation de systèmes de composition automatique de numéros de téléphone et de messages vocaux artificiels ou préenregistrés. En vertu des règles de la FCC, les télévendeurs sont également tenus d'obtenir le consentement écrit exprès des consommateurs avant d'effectuer des appels téléphoniques non sollicités. Si elle est adoptée, cette décision déclaratoire garantira que les appels vocaux générés par l'IA sont également soumis à ces mêmes normes.Au début du mois, Michelle A. Henry, procureur général de Pennsylvanie, a pris la tête d'une coalition de 26 procureurs généraux d'État, soit plus de la moitié des procureurs généraux du pays, qui soutiennent cette approche. En prenant cette mesure, la FCC s'appuie sur ses travaux visant à établir des partenariats avec les organismes chargés de l'application de la loi dans les États du pays afin d'identifier et d'éliminer les appels illégaux de type "robocalls". La FCC a conclu un protocole d'accord avec 48 procureurs généraux d'État afin de collaborer à la lutte contre les appels téléphoniques non sollicités.", a déclaré Michelle Henry, procureur général de Pennsylvanie. "