Craig Wright affirme être l'auteur d'un livre blanc de 2008, texte fondateur du bitcoin et d'autres crypto-monnaies, publié sous le nom de "Satoshi Nakamoto". Il affirme que cela signifie qu'il détient les droits d'auteur sur le livre blanc et qu'il a des droits de propriété intellectuelle sur la blockchain bitcoin.Mais la Crypto Open Patent Alliance (COPA) - qui compte parmi ses membres la société de paiement Block du fondateur de Twitter, Dorsey, demande à la Haute Cour de Londres de statuer que M. Wright n'est pas Satoshi. L'audience de cinq semaines, au cours de laquelle M. Wright témoignera est l'aboutissement d'années de spéculation sur la véritable identité de Satoshi.Wright a d'abord prétendu publiquement être Satoshi en 2016 et a depuis intenté des actions en justice contre des développeurs de cryptomonnaies et des échanges.La COPA, cependant, affirme que Wright n'a jamais fourni de preuve authentique, l'accusant d'avoir à plusieurs reprises falsifié des documents pour étayer son affirmation, ce que Wright nie.M. Wright s'est assis au tribunal alors que l'avocat de la COPA, Jonathan Hough, a déclaré que son affirmation était "". M. Hough a déclaré que "", citant son utilisation présumée de ChatGPT pour produire des faux. Mais il a ajouté : "".L'avocat de M. Wright, Anthony Grabiner, a toutefois affirmé dans les documents déposés au tribunal qu'il avait produit "". M. Grabiner a ajouté qu'il était "" que personne d'autre n'ait publiquement revendiqué être Satoshi. "", a-t-il déclaré.: Crypto Open Patent Alliance (COPA)Quel est avis sur cette affaire ?