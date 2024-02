Jason et Katharine Zoladz utilisaient l'application en octobre dernier pour se rendre de leur Airbnb à l'aéroport international du Cap, a rapporté The Mercury News, citant une plainte déposée le mardi 30 janvier devant la Cour supérieure du comté de Santa Clara.Le couple, originaire de Los Angeles, prévoyait d'échanger sa voiture de location contre un SUV pour se rendre dans une réserve naturelle du désert du Kalahari, selon la plainte.Les Zoladz affirment dans leur plainte que Google Maps les a dirigés vers le quartier de Nyanga, tristement célèbre pour être l'un des hauts lieux de la criminalité au Cap, aussi bien pour les habitants que pour les touristes.L'action en justice indiquait ce qui suit : "" et "".Les victimes ont été "", selon la plainte.Selon l'action en justice, Google Maps aurait indiqué au couple de se diriger vers un tronçon d'autoroute de la région surnommé "Hell Run" en raison des nombreuses agressions violentes dont sont victimes les touristes à bord de voitures de location.La New Eisleben Road était connue comme un "site de choix" pour les agressions car ses routes très encombrées rendaient difficile la fuite des victimes, et "" le long de cette route, selon l'action en justice, d'après le Mercury News.Lorsque le couple s'est arrêté à un feu rouge tôt dans la matinée, plusieurs hommes armés ont encerclé la voiture et l'un d'eux a lancé une brique à travers la fenêtre du côté conducteur, "", selon l'action en justice.Les hommes armés ont ensuite tiré agressivement le couple de la voiture, tiré plusieurs coups de feu et volé leur argent, leurs cartes de crédit et leurs téléphones portables avant de s'enfuir, selon la plainte.Après l'incident, Katharine a emmené son mari, qui était "", à l'hôpital, ajoute la plainte.Après avoir été escorté à l'hôpital par un policier, Jason a subi trois heures de chirurgie reconstructive et "".Un agent consulaire américain présent à l'hôpital a déclaré que "", a rapporté Mercury News.L'action en justice ajoute que les autorités du Cap ont ensuite informé le couple qu'elles avaient elles aussi essayé de consulter les représentants de Google Maps pour lutter contre cette épidémie, selon le média, mais que malheureusement il était "trop tard pour les Zoladz".La société a finalement consenti à empêcher Google Maps de diriger les gens dans cette zone, même si cela ne s'est fait que trois semaines après l'attaque, ce qui a poussé le couple à demander des dommages et intérêts non spécifiés.En novembre dernier, un touriste américain a été blessé par balle au visage peu après son arrivée au Cap. Il avait loué une voiture et entré sa destination dans le GPS, qui l'avait conduit par inadvertance à Nyanga, le même quartier où se trouvaient les Zoladez.Walter Fischel, 55 ans, a déclaré : "J'ai choisi l'itinéraire le plus court, qui n'était pas l'autoroute, parce qu'il y avait apparemment du trafic sur l'autoroute. [Cela] m'a fait passer par Nyanga[/I]".The Mercury NewsQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la démarche des Zoladz est justifiée et pertinente ?