Philip Paxson, vendeur de matériel médical et père de deux enfants, s'est noyé le 30 septembre 2022, après que sa Jeep Gladiator a plongé dans la Snow Creek à Hickory, selon une plainte déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Wake. M. Paxson rentrait chez lui après la fête du neuvième anniversaire de sa fille, dans un quartier qu'il ne connaissait pas, lorsque Google Maps lui a indiqué de traverser un pont qui s'était effondré neuf ans auparavant et qui n'avait jamais été réparé.", a déclaré sa femme, Alicia Paxson.Les policiers de l'État qui ont trouvé le corps de Paxton dans son camion renversé et partiellement submergé ont déclaré qu'il n'y avait pas de barrières ou de panneaux d'avertissement le long de la route délavée. Il avait quitté un bord non gardé et s'était écrasé à une vingtaine de mètres en contrebas, selon le procès.La patrouille d'État de Caroline du Nord a déclaré que le pont n'était pas entretenu par les autorités locales ou de l'État, et que la société du promoteur initial avait été dissoute. L'action en justice cite plusieurs sociétés de gestion de propriétés privées qui, selon elle, sont responsables du pont et des terrains adjacents.Plusieurs personnes avaient informé Google Maps de l'effondrement du pont dans les années précédant la mort de M. Paxson et avaient demandé à l'entreprise de mettre à jour ses informations sur les itinéraires, selon l'action en justice.Le dossier déposé mardi 19 septembre au tribunal comprend des courriels d'un autre habitant de Hickory qui a utilisé la fonction "suggérer une modification" de la carte en septembre 2020 pour avertir la société qu'elle dirigeait les automobilistes sur le pont effondré. Un courriel de confirmation de Google datant de novembre 2020 confirme que l'entreprise a reçu son rapport et qu'elle examinait la modification suggérée, mais le procès affirme que Google n'a pas pris d'autres mesures.", a déclaré José Castañeda, porte-parole de Google, à l'Associated Press. "AP NewsQu'en pensez-vous ?Selon vous, les accusations portées à l'encontre de Google sont-elles pertinentes et justifiées ?