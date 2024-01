La Floride vote pour restreindre l'accès des enfants aux médias sociaux : les plateformes de médias sociaux devraient fermer les comptes de toute personne âgée de moins de 17 ans

Adoptée par 106 voix contre 13, cette mesure obligerait les plateformes de médias sociaux à fermer les comptes de toute personne âgée de moins de 17 ans et à utiliser un système de vérification par un tiers pour exclure les mineurs.", a déclaré Paul Renner, président de la Chambre des représentants de Floride. "Le projet de loi exige également que les entreprises suppriment définitivement les informations personnelles recueillies sur les comptes résiliés et permet aux parents d'engager des poursuites civiles contre celles qui ne le font pas.La loi est maintenant soumise à l'examen du Sénat de l'État de Floride. Les républicains contrôlent les deux chambres du corps législatif de l'État.Les auteurs de la loi ont déclaré que cette mesure était nécessaire pour protéger les enfants contre la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale liés, selon eux, à l'utilisation excessive des médias sociaux, dont les aspects addictifs rendent les enfants particulièrement vulnérables, d'après les critiques.Les opposants ont fait valoir que le projet de loi allait trop loin, certains préconisant des mesures moins restrictives, telles que la possibilité pour les parents d'autoriser ou non leurs enfants à utiliser les médias sociaux.Meta, la société mère d'Instagram et de Facebook, s'est opposée au projet de loi, généralement appelé HB1, en affirmant qu'il limiterait le pouvoir discrétionnaire des parents et soulèverait des problèmes de confidentialité des données.", a déclaré Caulder Childs, de Meta, à la commission judiciaire de la Chambre des représentants lors d'une audition le 17 janvier.Meta se dit favorable à une législation fédérale obligeant les magasins d'applications en ligne à obtenir l'accord des parents pour les téléchargements effectués par des adolescents de moins de 16 ans.La mesure adoptée en Floride n'identifie aucune société Internet par son nom.Elle définit une plateforme de médias sociaux comme un forum en ligne qui suit l'activité des titulaires de comptes en leur permettant de créer des profils d'utilisateurs, puis de télécharger du contenu ou de voir le contenu ou les activités d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux ou de les suivre.Parmi les fonctions définissant les médias sociaux mises en avant par le projet de loi figurent les "caractéristiques de conception addictives, nuisibles ou trompeuses" ou celles qui induisent "un besoin excessif ou compulsif d'utiliser la plateforme ou de s'y engager".La mesure exempte toutefois les sites web et les applications dont la fonction prédominante est le courrier électronique, la messagerie ou l'envoi de SMS, ainsi que les services de diffusion en continu, les sites d'information, de sport et de divertissement, de même que les sites d'achat en ligne, de jeux et d'enseignement.L'Utah est devenu le premier État américain à adopter des lois réglementant l'accès des enfants aux médias sociaux en mars 2023, suivi par d'autres États tels que l'Arkansas, la Louisiane, l'Ohio et le Texas, selon une analyse législative préparée pour le projet de loi de Floride.Cette analyse précise que de nombreux autres États envisagent également d'adopter des réglementations similaires.En 2015, l'Union européenne a adopté une loi exigeant le consentement des parents pour qu'un enfant puisse accéder aux médias sociaux, ajoute l'analyse.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?