respecter l'intérêt supérieur et les stades de développement des des enfants et des adolescents : exiger des services en ligne qu'ils donnent la priorité à l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents dans la conception de leurs produits ;

adopter une approche fondée sur les risques lorsqu'il s'agit d'exiger une garantie d'âge ;

renforcer les protections pour les adolescents entre l'âge du consentement parental et 18 ans, de manière à refléter leur plus grande maturité.

fournir des commandes et des fonctions adaptées à l'âge des utilisateurs : répondre à la nécessité de disposer d'options de contrôle parental solides qui respectent également les capacités et l'autonomie accrues des adolescents ;

exiger des services en ligne qu'ils prennent des mesures en faveur de la santé mentale et du bien-être des enfants et des adolescents ;

interdire la publicité personnalisée pour les enfants et les adolescents.

réduire les risques liés au contenu tout en conservant les avantages : exiger des plateformes qu'elles fournissent aux adolescents et aux parents d'enfants des outils leur permettant de gérer l'utilisation de leur historique de visionnage et de recherche en ligne dans des recommandations personnalisées ;

exiger des plateformes qu'elles adoptent une approche responsable et transparente dans l'élaboration et l'application des politiques de contenu.

assurer la surveillance et la responsabilité : utiliser des évaluations d'impact basées sur les risques pour favoriser la responsabilisation ;

encourager l'harmonisation des réglementations et l'interopérabilité mondiale ;

reconnaître les différences entre les services.

Dans un billet de blogue publié lundi, Google a dévoilé son "cadre législatif pour la protection des enfants et des adolescents en ligne". Ce cadre intervient alors que de plus en plus de législateurs, comme la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), se rangent derrière la législation KOSA. Kent Walker, président des affaires mondiales de Google et d'Alphabet, a déclaré que ce cadre énonçait certains principes pour les lois visant à améliorer l'expérience en ligne et à assurer la sécurité des enfants et des adolescents lorsqu'ils utilisent Internet. Il a également exprimé brièvement les préoccupations de Google à l'égard de certaines dispositions de la loi KOSA.La loi sur la sécurité des enfants en ligne (Kids Online Safety Act - KOSA) est un projet de loi présenté au Sénat des États-Unis par les sénateurs Richard Blumenthal (D-CT) et Marsha Blackburn (R-TN) en février 2022 et réintroduit en mai 2023. Le projet de loi établit des exigences" pour protéger les mineurs contre les "préjudices" sur les plateformes de médias sociaux. La nouvelle version du projet de loi définit une liste de "préjudices" que les plateformes de médias sociaux doivent prendre des mesures raisonnables pour atténuer, notamment en empêchant la diffusion de messages promouvant le suicide, les troubles de l'alimentation, la toxicomanie, etc.Le projet de loi KOSA exige que les plateformes de médias sociaux se soumettent à des audits annuels indépendants sur les risques qu'elles font courir aux mineurs et qu'elles activent par défaut les paramètres de protection de la vie privée les plus stricts pour les enfants. La législation est coparrainée par 25 législations et la première version du projet de loi a été adoptée à l'unanimité par la commission du commerce du Sénat l'année dernière. La nouvelle version du projet de loi a obtenu le soutien de groupes tels que Common Sense Media, l'American Psychological Association (APA), l'American Academy of Pediatrics (AAP) et l'Eating Disorders Coalition (EDC).En revanche, que ce soit dans son ancienne version ou dans sa nouvelle version, le projet de loi est controversé par les entreprises technologiques, les plateformes en ligne et les groupes de défense de la vie privée en ligne. Ainsi, Google rejette les tentatives visant à obliger les sites Web à vérifier l'âge des utilisateurs, par exemple en obligeant les utilisateurs à télécharger une copie de leur carte d'identité pour accéder à un service en ligne. Certains États américains ont récemment adopté des lois exigeant des plateformes qu'elles obtiennent le consentement des parents avant qu'une personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à utiliser leurs services.Google rejette les lois sur le consentement, arguant qu'elles empêchent les adolescents vulnérables d'accéder à des informations utiles. La firme de Mountain View propose à la place l'adoption de conceptions adaptées à l'âge et l'élaboration de contenus plus sûrs pour les enfants. « De bons modèles législatifs - tels que ceux basés sur des principes de conception adaptés à l'âge - peuvent aider à tenir les entreprises responsables de la promotion de la sécurité et de la vie privée, tout en permettant l'accès à des expériences plus riches pour les enfants et les adolescents », a déclaré Walker dans le billet de blogue. Les principes proposés par Google sont :Selon d'autres critiques du projet de loi KOSA, la dernière version de ce dernier est toujours troublante. La version actuelle du KOSA exigerait toujours la surveillance de toute personne âgée de moins de 16 ans. Selon les groupes de défense de la liberté d'expression et de protection de la vie privée, elle mettrait les outils de censure entre les mains des procureurs généraux des États et mettrait en péril les droits et la sécurité des jeunes en ligne. Les contraintes imposées par le KOSA pourraient également affecter les adultes, qui seraient probablement confrontés à des obstacles pour accéder à des contenus légaux en ligne à la suite de ce projet de loi.« L'expression "pensez aux enfants" doit cesser d'être utilisée pour justifier le fait que les moyens de communication de masse sont intrinsèquement négatifs à 100 %. Les médias sociaux sont des poubelles, mais en interdire l'accès aux enfants ressemble à une sorte d'extension foireuse de l'interdiction de l'évolution ou de l'éducation sexuelle dans les écoles. En outre, les médias sociaux ont certaines utilités : ils sont utilisés pour annoncer à l'avance les ordres d'évacuation en cas de catastrophes naturelles, pour communiquer les ordres de confinement et informer les établissements scolaires de certains risques de sécurité, etc. », a écrit un critique.Un autre a écrit : « interdire aux adolescents l'accès aux médias sociaux est aussi efficace que de leur interdire de jouer à des jeux vidéo réservés aux plus de 18 ans. Et il est important de noter que le projet de loi KOSA n'est pas une législation conçue pour protéger les enfants en ligne, elle est conçue pour donner aux gouvernants une excuse gratuite pour espionner davantage les citoyens qui les ont élus. Nos pays ne sont plus des démocraties. Au nom de la "sécurité des enfants en ligne", de la "désinformation" et "lutte contre le terrorisme", ils veulent tuer le chiffrement et envahir notre vie privée. Sur ces points, on est pas loin de la Chine et la Russie ».YouTube a publié lundi ses propres règles de protection des enfants, expliquant comment la plateforme met en œuvre certaines des orientations du cadre stratégique de Google. Dans un billet de blogue, Neal Mohan, directeur de YouTube, a déclaré que la plateforme ne diffusait pas de publicités personnalisées aux enfants et qu'elle offrait aux parents un ensemble de contrôles familiaux. Google travaille en permanence à la mise en place de protections de pointe, qu'il s'agisse d'élargir les options offertes aux parents dans le cadre du programme Family Link sur YouTube ou de définir des paramètres par défaut favorisant le bien-être numérique.Au cours de l'année écoulée, plusieurs États américains ont adopté des lois régissant l'interaction des enfants de moins de 18 ans avec Internet. Certains États, comme la Louisiane, ont adapté leurs projets de loi pour interdire aux enfants de voir du porno en ligne en obligeant tout le monde, y compris les adultes, à confirmer son âge avant d'utiliser le site. La proposition de Google ne s'oppose pas à la vérification de l'âge sur les sites pornographiques et de jeux d'argent. Toutefois, Google a mis en garde contre de potentiels effets néfastes de ces lois et invite les décideurs politiques, au niveau étatique comme fédéral, à traiter ces questions avec minutie.« Lorsque les décideurs politiques se penchent sur ces questions, ils devraient examiner attentivement les impacts plus larges de ces projets de loi et éviter les effets secondaires tels que le blocage de l'accès à des services essentiels, l'obligation pour les personnes (y compris les adultes) de fournir des informations d'identification inutiles ou des informations personnelles sensibles, ou le traitement d'un adolescent plus âgé de la même manière qu'un enfant plus jeune », a déclaré Walker.Sources : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des dispositions du projet de loi KOSA et des critiques à leurs égards ?Que pensez-vous des propositions de Google visant à protéger les enfants et les adolescents en ligne ?Le cadre législatif de Google est-il plus adapté à la protection des mineurs en ligne que le projet de loi KOSA ?Selon vous, est-il nécessaire d'interdire l'accès des enfants et des adolescents aux médias sociaux ? Pourquoi ?Quid des allégations selon lesquelles le KOSA est une façon détournée d'accroître la surveillance des internautes ?