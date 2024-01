Amendes imposées aux entreprises de Mark Zuckerberg : le géant des médias sociaux Meta a été sanctionné par une amende massive de 2,8 milliards de dollars pour avoir enfreint le RGPD

Il ne serait pas faux de qualifier l'Irlande de "principale autorité de régulation des données" au monde, qui continue d'imposer des amendes massives aux grandes entreprises technologiques du secteur qui ne respectent pas la loi rigoureuse du RGPD qui a vu le jour en 2018.Meta est un grand acteur de l'espace numérique et il fait l'objet d'actions en justice depuis des années, il ne faut pas oublier comment des amendes d'une valeur de plusieurs milliards ont été remises. Les violations du RGPD encourues par Meta ont été une préoccupation constante pour Zuckerberg et, d'après la situation actuelle, ce n'est pas près de s'arrêter.L'entreprise a été pénalisée à hauteur de 442 millions de dollars en septembre 2022, puis une autre amende de 425 millions de dollars a été imposée à Meta Limited en janvier 2023. Et au fil du temps, les choses ne se sont pas arrangées. Il est intéressant de voir comment le régulateur irlandais a pénalisé l'organisation dès le début du RGPD. La majorité des amendes que Meta a été contrainte de payer proviennent d'ici.Pour rappel, WhatsApp Ireland a également été le premier à infliger une amende à l'entreprise en 2021, de sorte que la situation n'est pas tout à fait claire. Mais une chose est sûre, Meta a beaucoup à faire pour revenir dans les bonnes grâces de l'entreprise.La Commission irlandaise de protection des données a appliqué un record de la part du lion, avec 1,78 milliard d'euros au cours de l'année écoulée.La plupart des entreprises technologiques ont leur siège en Irlande et il est choquant de constater à quel point le pays est depuis longtemps le principal responsable de l'application des règles de confidentialité des données. Les amendes frappent les géants de la technologie à droite et à gauche, et Meta est le plus durement touché d'entre eux. Quelle pourrait être la raison de tout cela ?Facebook et Instagram sont désormais mis en cause pour traitement illicite de données. Leurs applications ont enfreint le RGPD pour la plupart des mêmes raisons et beaucoup ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi Meta ne tire pas les leçons du passé.Le responsable de la confidentialité des données en matière de cybersécurité a indiqué qu'il semble que l'organisme de réglementation des données du pays ait plus à voir avec son environnement favorable qu'avec toute autre chose. Mais des rapports récents ont prouvé que le nombre d'amendes infligées dans l'UE au cours de l'année écoulée est principalement dû à des appels interjetés avec succès dans plusieurs juridictions. Nombreux sont ceux qui pensent que cela est dû au fait que les opinions ont été divisées concernant plusieurs décisions, y compris celles du Comité de protection des données de l'UE.En mai 2023, l'entreprise s'est vu interdire de transférer des données appartenant à des citoyens de l'UE vers les États-Unis, ce qui, selon les enquêteurs, constituait une énorme violation de la vie privée. Le géant de la technologie s'est vu imposer des sanctions transfrontalières et a été mis en garde contre la répétition de ce type d'action à l'avenir. Aujourd'hui, Meta est sanctionné pour traitement illégal de données, ce qui a entraîné une perte de plusieurs milliards d'euros.Meta s'est retrouvé sous le feu des critiques pour une autre raison majeure. Sa décision de mettre en place des abonnements sans publicité pour les abonnés Premium a été dénoncée pour avoir enfreint la législation européenne. Comme vous pouvez le constater, le non-respect de la législation européenne semble être la principale raison pour laquelle Meta continue d'être pénalisé.Qu'en pensez-vous ?