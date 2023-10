Les États-Unis veulent traiter officiellement les services de crypto-anonymat comme des blanchisseurs d'argent présumés

Le 19 octobre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a publié un ensemble de règles proposées qui désigneraient les "" de crypto-monnaies étrangères (des services qui mélangent les fonds numériques des utilisateurs pour offrir plus d'anonymat et les rendre plus difficiles à tracer) comme des outils de blanchiment d'argent qui constituent une menace pour la sécurité nationale et feraient donc l'objet de nouvelles sanctions et de nouvelles réglementations.Les nouvelles règles, si elles sont adoptées à l'issue d'une période de 90 jours de consultation et de débat publics, représenteraient potentiellement les restrictions les plus importantes imposées à ce jour aux services de mélange et pourraient rendre beaucoup plus difficile pour les détenteurs de crypto-monnaies de faire passer leur argent par ces services avant de l'encaisser dans une bourse de crypto-monnaies américaine, ou même dans une bourse étrangère qui accepte les clients américains.Bien que les règles proposées aient certainement été élaborées bien avant le 7 octobre, l'annonce du Trésor a lié la demande de changement de politique directement à l'utilisation des crypto-monnaies par le Hamas et les groupes militants à Gaza. "", a écrit Wally Adeyemo, secrétaire adjoint du Trésor, dans un communiqué, en utilisant le terme "CVC" pour désigner les monnaies virtuelles convertibles. Adeyemo précise que ces groupes comprennent le Hamas et le Jihad islamique palestinien, un groupe militant qui s'aligne souvent sur le Hamas, qu'Israël a accusé d'avoir fait exploser un hôpital à Gaza au début de la semaine.Les mélangeurs de crypto-monnaies existent depuis presque aussi longtemps que le bitcoin lui-même. Ils proposent de prendre la crypto-monnaie d'un utilisateur, de la mélanger à celle d'autres utilisateurs et de restituer les fonds de manière à ce qu'ils soient plus difficiles à suivre de leur origine à leur destination sur les blockchains, qui enregistrent généralement toutes les transactions à la vue de tous. La modification des règles du Trésor désignerait ces services de mélange de crypto-monnaies – ou du moins la majorité d'entre eux qui sont basés en dehors des États-Unis - comme une "". Ils seraient donc considérés comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis au sens de l'article 311 du Patriot Act, un article de loi conçu pour restreindre la façon dont les institutions financières nationales interagissent avec les sources potentielles de financement du terrorisme.Le changement de règle signifierait que les services financiers américains, ainsi que les services étrangers ayant des clients américains – y compris les bourses de crypto-monnaies – devraient se soumettre à des exigences supplémentaires en matière de tenue de registres et de rapports pour les fonds qui ont touché un mélangeur de crypto-monnaies étranger, et cela pourrait même permettre au Trésor de bloquer les bourses américaines pour qu'elles traitent ces fonds.", déclare Ari Redbord, responsable de la politique mondiale de TRM Labs, une société d'analyse de la blockchain. Redbord note que le changement de règle ne propose pas une interdiction générale des services de mixage étrangers, mais seulement de nouvelles règles pour interagir avec eux. "" "" a ajouté Redbord. "Source : FinCEN Quel est votre avis sur le sujet ?