Les écrivains Nicholas Basbanes et Nicholas Gage ont déclaré au tribunal, dans une proposition de recours collectif, que les entreprises avaient violé leurs droits d'auteur en incluant plusieurs de leurs livres dans les données utilisées pour former le modèle de langage large GPT d'OpenAI.Les représentants de Microsoft et d'OpenAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la plainte.Cette plainte fait suite à plusieurs autres déposées par des auteurs de fiction et de non-fiction, de la comédienne Sarah Silverman à l'auteur de "" George R.R. Martin, contre des entreprises technologiques pour l'utilisation présumée de leurs œuvres afin d'entraîner des programmes d'intelligence artificielle.La semaine dernière, le New York Times a également intenté un procès à OpenAI et à Microsoft concernant l'utilisation du travail de ses journalistes pour former des applications d'IA.Basbanes et Gage sont tous deux d'anciens journalistes. Leur avocat, Michael Richter, a déclaré qu'il était "scandaleux" que les entreprises puissent utiliser leurs travaux pour "".Source : Plainte déposée par Nicholas Basbanes et Nicholas Gage contre Microsoft et OpenAI Quel est votre avis sur la situation ?Trouvez-vous cette plainte crédible ou pertinente ? pensez-vous qu'elle aboutira ?