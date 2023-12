Mark Schobinger, qui était directeur principal de la rémunération chez Twitter avant de quitter l'entreprise d'Elon Musk en mai, a intenté un procès à Twitter en juin, invoquant une rupture de contrat. Dans sa plainte, M. Schobinger affirme qu'avant et après le rachat de Twitter par le milliardaire Musk l'année dernière, l'entreprise a promis à ses employés de leur verser 50 % des primes prévues pour 2022, mais qu'elle n'a jamais effectué ces paiements.En rejetant la requête de Twitter visant à rejeter l'affaire, le juge de district américain Vince Chhabria a estimé que M. Schobinger avait plaidé de manière plausible la rupture de contrat en vertu du droit californien et qu'il était couvert par un plan de primes. "", a écrit le juge.Les avocats de Twitter ont fait valoir que la société n'avait fait qu'une promesse orale qui n'était pas un contrat, et que le droit texan devait régir l'affaire, selon Courthouse News, qui a rapporté la décision. Le juge a estimé que le droit californien régissait l'affaire et que "".Depuis que M. Musk a racheté la société et supprimé plus de la moitié de ses effectifs, X a fait l'objet de nombreuses actions en justice de la part d'anciens employés et cadres. Les poursuites portent sur une série d'allégations, notamment que X a fait preuve de discrimination à l'égard des employés plus âgés, des femmes et des travailleurs handicapés, et qu'elle n'a pas notifié à l'avance les licenciements massifs. L'entreprise nie avoir commis des actes répréhensibles.Source : Courthouse NewsPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?