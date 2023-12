La Russie est à couteaux tirés avec les entreprises technologiques étrangères au sujet du contenu, de la censure, des données et de la représentation locale dans le cadre d'un différend qui s'est intensifié après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.L'agence de presse RIA a déclaré que l'amende avait également été imposée parce que Google n'avait pas supprimé des "" et la distribution de ce que la Russie appelle la "". La Russie qualifie le conflit en Ukraine d'"".En novembre, la Cour suprême de Russie a décidé que les militants LGBT devaient être qualifiés d'"", une décision dont les représentants des homosexuels et des transsexuels craignent qu'elle n'entraîne des arrestations et des poursuites.YouTube, propriété d'Alphabet, a été une cible particulière de l'ire de l'État russe mais, contrairement à Twitter et à Facebook et Instagram de Meta Platforms, il n'a pas été bloqué.L'amende a été calculée en fonction du chiffre d'affaires annuel de Google en Russie. L'entreprise s'est vu infliger des amendes similaires, basées sur le chiffre d'affaires, de 7,2 milliards de roubles fin 2021 et de 21,1 milliards de roubles en août 2022.Source : Agence de presse TASSQuel est votre avis sur le sujet ?