Google a été condamné à une amende de 2 milliards de roubles en février 2022. À l'époque, le Service fédéral antimonopole (FAS) avait déclaré que YouTube de Google avait une approche "non transparente, partiale et imprévisible" pour "suspendre et bloquer les comptes et les contenus des utilisateurs", a rapporté l'agence de presse TASS.Google a finalement fait appel de cette décision. L'entreprise américaine n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel mardi.Le FAS a déclaré que l'amende précédente qu'il avait imposée à Google avait été doublée en raison du non-paiement.", a conclu le FAS.YouTube, qui a bloqué les médias financés par l'État russe dans le monde entier, fait l'objet de fortes pressions de la part des organes de l'État et des responsables politiques russes, mais Moscou n'a pas réussi à le bloquer, une mesure prise à l'encontre de Twitter et des sites Facebook et Instagram de Meta.Google a cessé de vendre de la publicité en ligne en Russie en mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais a maintenu certains services gratuits. Sa filiale russe a officiellement déposé le bilan après que les autorités ont saisi son compte bancaire, rendant impossible le paiement du personnel et des fournisseurs.Google doit payer l'amende dans les 60 jours, a rapporté TASS.Source : Service Fédéral Antimonopole (FAS)Qu'en pensez-vous ?