Renforcer notre engagement en faveur du choix des magasins d'applications : nous avons toujours permis que des magasins d'applications alternatifs soient préchargés sur les appareils Android et que les utilisateurs puissent télécharger directement des magasins d'applications alternatifs. En fait, la plupart des appareils Android sont livrés avec au moins deux magasins d'applications préchargés. L'accord avec les procureurs généraux indique clairement que les OEM peuvent continuer à offrir aux utilisateurs des options prêtes à l'emploi pour utiliser Play ou une autre boutique d'applications. Nous avons récemment implémenté des fonctionnalités dans Android 14 qui permettront aux magasins d'applications tiers de fonctionner encore mieux pour les utilisateurs et permettront aux magasins d'applications tiers de mettre à jour les applications plus facilement.

Un système de paiement qui a été également attaqué par Epic Games

Un recours collectif distinct de consommateurs au sujet des prix gonflés sur les applications Android

Alphabet Inc. paiera 700 millions de dollars et modifiera ses politiques sur Google Play pour régler les allégations selon lesquelles la boutique d'applications dominerait illégalement le marché des applications mobiles Android, résolvant ainsi les plaintes antitrust déposées par les procureurs généraux de quarante États ainsi que des consommateurs.L'accord divulgué dans un dossier judiciaire lundi appelle à des modifications des politiques de Google Play destinées à réduire les obstacles à la concurrence sur les marchés de la distribution d'applications et du traitement des paiements. Les poursuites regroupées devant un tribunal fédéral de Californie menaçaient des milliards de dollars de revenus générés par la vente et la distribution d'applications via Google Play.À ce propos, Wilson White, vice-président de Google pour les affaires gouvernementales et les politiques publiques, a déclaré dans un communiqué :Android et Google Play ont continuellement évolué pour offrir plus de flexibilité et de choix en réponse aux commentaires des développeurs et des régulateurs, ainsi qu'à la concurrence intense d'Apple et des magasins d'applications dans l'écosystème ouvert d'Android. Nous l’avons démontré lors du récent procès et avons été déçus que le verdict ne reconnaisse pas le choix et la concurrence que permettent nos plateformes. Même si nous contestons ce verdict et que notre affaire avec Epic est loin d'être terminée, nous restons déterminés à améliorer continuellement Android et Google Play.Aujourd'hui, les détails d'un règlement conclu en septembre avec les procureurs généraux des États ont été rendus publics. Ce règlement s'appuie sur le choix et la flexibilité d'Android, maintient de solides protections de sécurité et conserve la capacité de Google à rivaliser avec d'autres fabricants de systèmes d'exploitation et à investir dans l'écosystème Android pour les utilisateurs et les développeurs. Nous sommes heureux de résoudre notre cas avec les États et d'avancer sur un règlement qui comprend :Epic a poursuivi Google en 2020 après une bataille concernant les frais d'achat intégrés, affirmant que la boutique Google Play du système d'exploitation Android constituait un monopole illégal. Il souhaitait que Google facilite l’utilisation des magasins d’applications tiers, des applications téléchargées et des processeurs de paiement non Google – tandis que Google a déclaré que ses exigences nuiraient à la capacité d’Android à offrir une expérience utilisateur sécurisée et à rivaliser avec iOS d’Apple.Le 11 décembre, après seulement quelques heures de délibération, le jury a répondu à l'unanimité par l'affirmative à toutes les questions qui lui ont été posées : que Google détient un pouvoir monopolistique sur les marchés de la distribution d'applications Android et des services de facturation intégrés, que Google a fait des choses anticoncurrentielles sur ces marchés. Ils ont décidé que Google avait également un lien illégal entre sa boutique d'applications Google Play et ses services de paiement Google Play Billing, et que son accord de distribution, Project Hug, avec les développeurs de jeux et avec les OEM, était tous anticoncurrentiel.C’est une victoire historique, dans la mesure qu’Epic a perdu son combat contre Apple il y a deux ans lorsque la juge Yvonne Gonzalez Rogers a décidé que ce combat n’avait rien à voir avec les applications. Il faut rappeler qu'Epic a déposé une plainte antitrust similaire contre Apple en 2020, mais un juge américain s'est largement prononcé en faveur d'Apple en septembre 2021. Epic a alors demandé à la Cour suprême des États-Unis de relancer les principales réclamations dans l'affaire Apple, et Apple combat une partie d'une décision en faveur d'Epic qui nécessiterait des modifications des règles de l'App Store.Mais Epic contre Google s’est avéré être une affaire très différente. Elle reposait sur des accords secrets de partage de revenus entre Google, les fabricants de smartphones et les développeurs de grands jeux, des accords qui, pensaient des dirigeants de Google en interne, étaient conçus pour empêcher l'émergence de magasins d'applications rivaux. Cela montrait que Google avait spécifiquement peur d’Epic. Et tout a été décidé par un jury, contrairement pour le cas d'Apple où la décision est revenue à un juge.Attention, nous ne savons pas encore ce qu’Epic a réellement gagné – c’est au juge James Donato de décider quels pourraient être les recours appropriés. Epic n'a jamais poursuivi en justice pour dommages-intérêts ; il veut que le tribunal dise à Google que chaque développeur d’applications a toute liberté d’introduire ses propres magasins d’applications et ses propres systèmes de facturation sur Android, et nous ne savons pas encore comment ni même si le juge pourrait exaucer ces souhaits. Les deux parties rencontreront le juge Donato au cours de la deuxième semaine de janvier pour discuter des solutions possibles.Le juge Donato a déjà déclaré qu'il n'accepterait pas la demande supplémentaire d'Epic concernant une disposition anti-contournement « juste pour être sûr que Google ne puisse pas réintroduire les mêmes problèmes par le biais d'une solution créative alternative », comme l'a déclaré l'avocat principal d'Epic, Gary Bornstein, le 28 novembre.« Nous n'émettons pas d'injonctions de ne pas enfreindre la loi... si vous avez un problème, vous pouvez revenir », a déclaré Donato. Il a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention de décider du pourcentage de frais que Google devrait facturer pour ses produits.Bien qu'Epic n'ait pas intenté de poursuite en dommages-intérêts, Tim Sweeney a suggéré qu'Epic pourrait gagner des centaines de millions, voire des milliards de dollars s'il n'avait pas à payer les frais de Google.Google a été accusé de gonfler les prix des applications Android en prélevant jusqu'à 30 % de commission sur les transactions Google Play. Les hausses étaient alors répercutées sur les consommateurs. L'entreprise n’a pas reconnue d’actes répréhensibles. Google versera 630 millions de dollars dans un fonds de règlement pour les consommateurs et 70 millions de dollars dans un fonds qui sera utilisé par les États, selon le règlement, qui nécessite encore l’approbation finale d’un juge.Le règlement indique que les consommateurs éligibles recevront au moins 2 $ et pourront obtenir des paiements supplémentaires en fonction de leurs dépenses sur Google Play entre le 16 août 2016 et le 30 septembre 2023.Les 50 États, le District de Columbia, Porto Rico et les Îles Vierges, ont rejoint le règlement.Le principal plaignant, l'Utah et d'autres États, ont annoncé le règlement en septembre, mais les conditions sont restées confidentielles avant le procès connexe de Google avec le fabricant de « Fortnite » Epic Games. La semaine dernière, un jury fédéral californien a convenu avec Epic que certaines parties de l’activité des applications de Google étaient anticoncurrentielles.Les procureurs des États ont déclaré dans leur dossier judiciaire que les conditions du règlement « offriront un soulagement significatif et durable aux consommateurs dans tout le pays ». Ils ont assuré « qu'aucun autre organisme antitrust américain n’a encore été en mesure d’obtenir des recours d’une telle ampleur auprès de Google » ou d’une autre plateforme numérique majeure.Google fait face à d'autres poursuites contestant ses pratiques de recherche et de publicité numérique. Il a nié tout acte répréhensible dans ces cas également.Source : Google Pensez-vous que l’accord entre Google et les États aux États-Unis est juste et suffisant pour rétablir la concurrence sur le marché des applications mobiles ?Quels sont les avantages et les inconvénients pour les utilisateurs et les développeurs de Google Play suite à cet accord ?Comment cet accord pourrait-il affecter les autres acteurs du secteur, tels que Apple, Amazon ou Samsung ?Quelle est votre opinion sur les autres enquêtes et poursuites dont Google fait l’objet pour ses pratiques anticoncurrentielles dans d’autres domaines ?Quelles sont les mesures que vous souhaiteriez voir prises par les autorités pour réguler les géants du numérique comme Google ?