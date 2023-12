Un jury californien a estimé que la boutique d'applications Play de la société Alphabet fonctionnait comme un monopole illégal, étouffant la concurrence et imposant aux développeurs d'applications des frais indûment élevés pouvant aller jusqu'à 30 %.Epic Games aura désormais la possibilité de présenter un dossier au tribunal sur la manière dont il souhaite que le Play Store de Google soit corrigé - mettant potentiellement en péril ce que Wells Fargo estime à 10 milliards de dollars de revenus annuels provenant des ventes d'applications et des achats in-app pour le géant de la technologie.", a déclaré Pinar Akman, professeur de droit de la concurrence à l'université de Leeds. "Google prélève une part sur chaque achat numérique effectué par l'intermédiaire du Play Store sur Android, le système mobile qu'il développe. Bien que les revenus tirés de ces transactions ne représentent qu'une fraction des ventes totales, il s'agit d'une activité à forte marge pour l'entreprise, selon les analystes. Les mesures correctives pourraient l'obliger à autoriser des boutiques d'applications concurrentes ou à réduire les frais qu'elle prélève sur les ventes d'applications et les achats in-app.Les actions d'Alphabet ont baissé de près de 1 % le jour suivant cette défaite.La décision unanime du jury va intensifier la pression sur Google à un moment où il est pris dans une bataille juridique avec le ministère américain de la justice (DoJ), qui a accusé le leader de la recherche en ligne d'avoir enfreint la loi antitrust pour rester au sommet. "", ont déclaré les analystes de TD Cowen.La décision devrait également approfondir les questions relatives à la domination du marché par Apple. L'entreprise a remporté un combat similaire contre Epic, mais les deux sociétés ont demandé à la Cour suprême d'examiner leur différend. Même si elle n'a pas d'incidence directe sur l'affaire, la décision de Google va amplifier les questions relatives à l'influence exercée par Apple par l'intermédiaire de son App Store, a déclaré Eleanor Fox, professeur émérite à la faculté de droit de l'université de New York. "", a déclaré Mme Fox.Google a déclaré qu'il ferait appel du verdict, et l'affaire sera portée devant la 9ᵉ cour d'appel du circuit américain, basée à San Francisco. C'est cette même cour qui a entendu les arguments d'Epic l'année dernière pour relancer ses poursuites antitrust contre Apple. En janvier, le juge du district de San Francisco, James Donato, examinera la demande d'injonction d'Epic. Epic et Google s'affronteront pour la deuxième fois au tribunal - devant le juge uniquement. Google fera probablement valoir que l'injonction proposée est trop large et qu'elle doit être mieux adaptée.", a déclaré Christine Bartholomew, spécialiste du droit antitrust à la faculté de droit de l'université de Buffalo, dans l'État de New York.Toutefois, les analystes s'attendent à ce que Google fasse appel de toute décision du juge Donato, ce qui retarderait tout changement potentiel. "", a déclaré TD Cowen.Source : Wells FargoQue pensez-vous de la défaite de Google contre Epic ?Selon vous, quelles seront les conséquences ?