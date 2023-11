Un mois après que les deux sociétés ont été poursuivies par la procureur général de New York, Letitia James, Genesis Global a intenté un procès à Gemini Trust et aux utilisateurs associés pour tenter de récupérer plus d'un demi-milliard de dollars. Dans une plainte déposée au tribunal des faillites de New York, Genesis Global déclare que Gemini Trust a reçu plus de 689 millions de dollars de retraits au cours des trois mois précédant le dépôt de bilan du prêteur de crypto-monnaies.Gemini, le dépositaire et l'agent autorisé pour les utilisateurs de Earn, a été le destinataire des retraits effectués par les utilisateurs de Earn au cours de la "" stimulée par l'effondrement du marché au printemps 2022. Selon le procès, jusqu'à 232 824 clients Earn ont retiré de l'argent de la plateforme.Earn était un programme détenu par Gemini et Genesis dans le cadre duquel les clients pouvaient prêter des crypto-actifs en échange d'intérêts. Dans le cadre de leur accord, Genesis agissait en tant qu'emprunteur et réinvestissait les crypto-actifs afin de générer un rendement. Gemini traitait les retraits. "", peut-on lire dans la plainte.Genesis a déposé son bilan en janvier 2023 après l'effondrement de plusieurs de ses contreparties, dont la bourse FTX.La procureur James a annoncé son action en justice contre Gemini, Genesis et la société mère Digital Currency Group (DCG) le 19 octobre. Le bureau de Mme James déclare que Gemini et Genesis Capital ont conspiré sur deux "" avec leur produit Gemini Earn, ce qui a conduit les investisseurs à perdre plus d'un milliard de dollars en novembre 2022 lorsque les retraits de la plateforme ont été suspendus. DCG s'est "" avec les sociétés pour perpétuer le stratagème, selon la plainte. Earn constitue également un contrat d'investissement selon le test Howey, a ajouté Mme James.Quelques jours après le dépôt de la plainte conjointe, Gemini a poursuivi Genesis, déclarant que le prêteur cryptographique en faillite lui doit environ 1,6 milliard de dollars d'actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). "", a déclaré Gemini dans sa plainte.Quel est votre avis sur le sujet ?