Le procureur général James demande que les investisseurs soient dédommagés, que les gains mal acquis soient restitués et que les trois sociétés de crypto-monnaies soient exclues du secteur de l'investissement financier à New York. Au cœur de l'action en justice se trouve un programme que Gemini a mené en partenariat avec Genesis, baptisé "". Ce programme permettait aux clients de prêter des crypto-actifs tels que des bitcoins à Genesis.Gemini, dirigé par les jumeaux Winklevoss, mieux connus pour leur bataille juridique contre Mark Zuckerberg de Meta Platforms (META.O), a présenté le programme comme un "investissement à faible risque", alors que ses analyses internes avaient révélé que Genesis se trouvait dans une situation financière risquée, selon James. Gemini savait que les prêts de Genesis étaient sous-garantis et, à un moment donné, fortement concentrés sur une seule entité, le fonds spéculatif de crypto-monnaie de Bankman-Fried, Alameda, qui a ensuite fait faillite, a déclaré James. Gemini n'a révélé aucune de ces informations aux investisseurs de Gemini Earn, a-t-elle ajouté.Gemini a publié sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que le procès "", mais n'est pas d'accord avec la décision de poursuivre également Gemini. Genesis et Gemini se sont affrontés à plusieurs reprises au cours des derniers mois, notamment au sujet de Gemini Earn. Gemini est également le principal créancier de Genesis, qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en janvier.DCG a déclaré avoir été pris de court par la plainte du procureur général et le PDG de la société, Barry Silbert, a déclaré que la plainte contenait des ""."", a ajouté DCG.DCG a pris en charge certaines responsabilités de Genesis l'année dernière afin d'atténuer l'impact sur l'unité de son exposition au fonds spéculatif de crypto-monnaie Three Arrows Capital en faillite. "", a déclaré Silbert.Source : Letitia James, procureur général de l'État de New YorkQuel est votre avis sur cette affaire ?