Rejet des suggestions de sécurité

Certains cadres s'inquiètent au sujet du bien-être

Les défenseurs de la technologie se jettent à l'eau

Les communications récemment dévoilées dans le cadre du procès - déposé à l'origine par le Massachusetts le mois dernier devant un tribunal d'État - montreraient comment Zuckerberg a ignoré ou fait taire des cadres supérieurs, notamment le PDG d'Instagram Adam Mosseri et le président des affaires mondiales Nick Clegg, qui lui avaient demandé de faire davantage pour protéger les plus de 30 millions d'adolescents qui utilisent Instagram aux États-Unis.Ces révélations mettent en évidence l'influence de Mark Zuckerberg sur les décisions de Meta, qui peuvent affecter des milliards d'utilisateurs. Elles mettent également en lumière les tensions qui ont parfois surgi entre Zuckerberg et d'autres responsables de Meta qui ont fait pression pour améliorer le bien-être des utilisateurs.Zuckerberg a opposé son veto à une proposition de 2019 qui aurait désactivé les "filtres de beauté" d'Instagram, une technologie qui modifie numériquement l'apparence à l'écran d'un utilisateur et qui nuirait à la santé mentale des adolescents en promouvant des attentes irréalistes en matière d'image corporelle, selon la version non expurgée de la plainte déposée cette semaine par les autorités du Massachusetts.Après avoir laissé de côté la proposition pendant des mois, Mark Zuckerberg a écrit à ses adjoints en avril 2020, affirmant qu'il y avait une "demande" pour les filtres et qu'il n'avait vu "aucune donnée" suggérant que les filtres étaient nocifs, selon la plainte.Malgré la conclusion de Zuckerberg, la proposition avait bénéficié d'un large soutien, selon la plainte, notamment de la part de Mosseri, de la responsable des politiques d'Instagram, Karina Newton, du responsable de Facebook, Fidji Simo, et de la vice-présidente de la conception des produits de Meta, Margaret Gould Stewart. (Simo et Mosseri avaient déploré à d'autres moments, selon le procès, que le manque d'investissement dans les initiatives de bien-être signifiait que Meta n'avait pas de "feuille de route de travail qui démontre que nous nous soucions du bien-être").Stewart a d'abord lancé l'idée de désactiver les filtres de beauté, citant les recommandations des universitaires et des conseillers externes de Meta, tandis que Newton a écrit un courriel ajoutant que l'idée était fortement soutenue par des départements tels que "les communications, le marketing [et] la politique", selon l'action en justice.Mais après que le directeur de la technologie Andrew Bosworth a porté la question à l'attention de Zuckerberg, ce dernier a finalement rejeté le plan et les filtres ont été autorisés à rester en place, selon la plainte.M. Stewart a ensuite écrit à M. Zuckerberg, craignant que sa décision de ne pas désactiver les filtres ne revienne hanter l'entreprise.", a écrit M. Stewart, selon un message cité dans la plainte, "". J'espère simplement que dans quelques années, nous regarderons en arrière et que nous serons satisfaits de la décision que nous avons prise.En réponse aux communications récemment dévoilées, le porte-parole de Meta, Andy Stone, a déclaré que de tels filtres d'image sont couramment utilisés dans l'industrie.", a déclaré M. Stone. "M. Stone a ajouté que Meta offrait 30 outils pour aider les adolescents et les familles, notamment la possibilité de fixer des limites de temps d'écran et de supprimer les mentions "j'aime" dans les messages. (Dans les parties non expurgées de la plainte, le procès du Massachusetts allègue que l'expérience visant à supprimer les mentions "J'aime" des messages, dont le nom de code est "Project Daisy", avait été proposée à l'origine comme une option par défaut pour l'ensemble de l'application, mais qu'elle a ensuite été ramenée à une option facultative rarement utilisée).Au moment de la plainte initiale du Massachusetts, l'une des nombreuses plaintes déposées le même jour par les procureurs généraux de plusieurs États, Meta avait déclaré qu'elle s'engageait à "" et qu'elle était déçue que les États n'aient pas collaboré avec Meta pour élaborer des normes industrielles.Un an après la décision sur le filtre de beauté, en août 2021, Clegg a pressé Zuckerberg de faire "", citant une recommandation du personnel pour traiter les problèmes de dépendance, d'automutilation et d'intimidation, selon la plainte. À ce moment-là, l'entreprise n'était qu'à quelques semaines d'être frappée par les allégations fracassantes de Frances Haugen, dénonciatrice de Facebook, selon lesquelles Instagram savait que ses services pouvaient être nocifs pour les adolescents.Les allégations anonymes de Frances Haugen en septembre ont déclenché un examen minutieux d'Instagram. Alors que Haugen révélait son identité en octobre, Mosseri a écrit à un autre responsable de produit Meta le même mois en référence à la proposition de Clegg, selon le procès, en disant qu'il était "" du bien-être "".Zuckerberg aurait gardé le silence sur la proposition de Clegg pendant tout ce temps, ce qui a incité Clegg à réitérer ses inquiétudes à Zuckerberg en novembre. Finalement, Zuckerberg a semblé répondre par l'intermédiaire de la directrice financière de Meta, Susan Li, qui a "", selon le procès.Li a répondu de la même manière au nom de Zuckerberg après qu'un autre responsable de produit, David Ginsberg, a envoyé un courriel à Zuckerberg en 2019 soulignant les recherches internes et externes suggérant que les services de l'entreprise avaient un impact négatif sur le bien-être des gens. Ginsberg a proposé d'embaucher plus d'ingénieurs pour construire des outils de bien-être afin de répondre à la dépendance, à la comparaison sociale et à la solitude, mais Li "a répondu que l'équipe de direction de Meta avait refusé de financer cette initiative", selon la plainte.Le rejet par Zuckerberg des opportunités d'investir davantage dans le bien-être reflète son approche de la gestion centrée sur les données, a déclaré Arturo Bejar, l'ancien directeur de l'ingénierie de Facebook et dénonciateur qui a lancé ses propres allégations la semaine dernière selon lesquelles Instagram a ignoré à plusieurs reprises les avertissements internes sur les dommages potentiels de l'application pour les adolescents.M. Bejar, qui a témoigné des risques présumés d'Instagram devant les législateurs américains cette semaine, a déclaré le mercredi 8 novembre qu'il n'avait pas participé à la prise de décision sur les filtres de beauté, mais qu'il avait parlé à des hauts fonctionnaires et à d'autres personnes qui avaient travaillé sur des recherches internes à ce sujet.", a déclaré M. Bejar, "", a ajouté M. Bejar. "Mercredi, Stone a ajouté que Meta dispose d'une "".D'autres allégations récemment dévoilées dans la plainte accusent Meta d'exploiter la psychologie du cerveau des adolescents et que Zuckerberg a personnellement établi des objectifs pour l'entreprise afin d'augmenter le temps que les utilisateurs passent sur Instagram.Une présentation interne de 2020 évoquée dans la plainte décrit comment Instagram répond au désir des adolescents de "" avec "" grâce à des notifications intermittentes sur les commentaires, les suivis et d'autres appels à l'attention qui peuvent transmettre un sentiment "".Les groupes de défense de la technologie ont vivement critiqué M. Zuckerberg mercredi après la révélation des communications internes.", a déclaré Sacha Haworth, directeur exécutif du Tech Oversight Project.Zamaan Qureshi, coprésident de Design It For Us, une coalition dirigée par des jeunes qui milite en faveur de la modification des produits et de la réglementation des médias sociaux, a déclaré que les documents dévoilés montrent que les cadres supérieurs de Meta se heurtent parfois aux mêmes obstacles que les employés de base concernés.", a déclaré M. Qureshi. "Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Que pensez-vous de l'approche adoptée par Mark Zuckerberg pour répondre au bien-être des adolescents qui utilisent Facebook et Instagram ?Comment percevez-vous les tensions entre Zuckerberg et d'autres dirigeants de Meta concernant les initiatives visant à améliorer le bien-être des utilisateurs ?