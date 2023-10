L'étau législatif se resserre sur les cryptomonnaies, Binance US n'autorise plus le retrait d'USD pour les utilisateurs

Comme l'indiquent les nouvelles conditions d'utilisation, les utilisateurs ne pourront plus retirer de dollars sans les convertir au préalable en stablecoins ou en un autre actif numérique. Il est important de noter que, contrairement aux garanties financières conventionnelles, les dépôts en monnaie américaine ne sont plus couverts par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).Cette décision intervient après des mois de surveillance accrue de la part des autorités américaines, qui ont posé à la société d'importants obstacles opérationnels. Binance US a fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires concernant ses transactions financières, ce qui a entraîné une révision de ses offres. En conséquence, les dépôts en dollars ont été gelés cet été, prélude à la restriction actuelle des retraits.Les clients devront adapter leur façon d'accéder à leurs fonds en raison de ces modifications. Il n'y aura pas d'option de retrait en monnaie américaine. Pour retirer des dollars, les utilisateurs devront d'abord convertir leurs fonds en un autre actif numérique ou en stablecoin. Binance US a informé les utilisateurs de la mise à jour par courriel et a fourni des instructions détaillées sur la nouvelle procédure.Les problèmes de l'entreprise ne se limitent toutefois pas à la réglementation. Après l'intervention musclée de la SEC, les partenaires bancaires ont hésité à maintenir leurs liens. Ces retombées, initiées par une plainte déposée en juin par la SEC, mettent en évidence le climat difficile dans lequel les bourses de crypto-monnaies comme Binance US opèrent.Les problèmes de Binance ne se limitent pas aux États-Unis. L'entreprise n'accepte plus de nouveaux clients au Royaume-Uni. Cette décision est intervenue rapidement après que son partenaire promotionnel britannique, Rebuilding Society, a été frappé par de nouvelles réglementations de la part de la Financial Conduct Authority (FCA).Source : Binance USQuel est votre avis sur les nouvelles conditions d'utilisation de Binance US ?Selon vous, quel sera l'avenir de la crypto-monnaie ?