Malgré la carte de la « menace nationale », la pilule a du mal à passer auprès du public

Vient alors la Guard Act

TikTok, l'application de partage de vidéos courtes développée par la société chinoise ByteDance, n'a pas su convaincre les législateurs américains qu'elle répond à leurs préoccupations en matière de sécurité nationale. Une enquête interne de ByteDance publiée en décembre a révélé que certains de ses employés ont utilisé TikTok pour surveiller plusieurs journalistes qui ont fait des reportages sur la société chinoise. Cette révélation fait suite à un rapport antérieur qui a révélé que des comptes TikTok gérés par le gouvernement chinois ont attaqué des politiciens américains avant les élections de mi-mandat, tout en poussant des questions sociales qui divisent.Forbes a déclaré que des journalistes de sa publication faisaient partie de cette campagne de surveillance secrète. Une journaliste de Buzzfeed et la journaliste britannique du Financial Times, Cristina Criddle, auraient également été surveillées. Les employés de ByteDance auraient accédé aux comptes TikTok des journalistes pour obtenir des données IP et utilisateur. Ils cherchaient à vérifier s'il y avait un lien entre les employés de ByteDance soupçonnés de fuite et les journalistes. ByteDance aurait également confirmé que ces tactiques étaient devenues si larges que les employés surveillaient également les données de certains associés des journalistes.Ce rapport a exacerbé davantage les craintes des autorités américaines. Parallèlement à ces révélations, la loi "No TikTok on Government Devices Act", parrainée par le sénateur Josh Hawley (R-Mo.), a été adoptée en fin d'année. La loi a été incluse dans le projet de loi de financement du gouvernement pour l'exercice 2023, d'un montant de 1 700 milliards de dollars, approuvé par le Sénat et vendredi par la Chambre des représentants des États-Unis. En vertu de la loi, TikTok est interdit sur les appareils gouvernementaux « Nous sommes déçus que le Congrès ait décidé d'interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux - un geste politique qui ne fera rien pour faire avancer les intérêts de sécurité nationale - plutôt que d'encourager l'administration à conclure son examen de sécurité nationale », a déclaré un porte-parole de TikTok à la suite de la publication du texte de l'accord. L'interdiction proposée s'ajoute à la décision de plusieurs États d'interdire TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement, dont l'Arkansas, la Virginie-Occidentale, la Louisiane, le New Hampshire, l'Idaho, la Géorgie, le Dakota du Nord, l'Iowa, l'Alabama, la Virginie, l'Utah et l'Oklahoma.Le Texas, le Dakota du Sud, le Maryland, le Nebraska, la Floride et le Tennessee ont également adopté des règlements de ce type.En mars, un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté un projet de loi qui donnerait à l'administration du président Joe Biden le pouvoir d'interdire TikTok et d'autres technologies étrangères considérées comme des menaces pour la sécurité nationale.La RESTRICT Act donnerait au secrétaire au commerce, Gina Raimondo, le pouvoir « d'identifier, de dissuader, de perturber, d'empêcher, d'interdire et d'atténuer les transactions » de technologies étrangères. La législation s'appliquerait aux technologies provenant de Chine, de Russie, de Corée du Nord, d'Iran, du Venezuela et de Cuba.TikTok, qui appartient à la société chinoise Bytedance, n'est pas explicitement mentionnée dans le projet de loi, bien que l'application se soit retrouvée dans le collimateur des responsables politiques américains.« Aujourd'hui, la menace dont tout le monde parle est TikTok et la façon dont elle pourrait permettre la surveillance par le Parti communiste chinois ou faciliter la diffusion de campagnes d'influence malveillantes aux États-Unis », a déclaré le sénateur Mark Warner à cette période.La Maison-Blanche a déclaré que le président Joe Biden signerait le projet de loi s'il était adopté par le Congrès. C'était alors la première fois que son administration se prononce sur la question de TikTok.Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que la RESTRICT Act permettrait aux États-Unis « d'empêcher certains gouvernements étrangers d'exploiter des services technologiques » considérés comme des risques pour la sécurité nationale.Pourtant, rendu en automne, peu de choses ont changé. L’examen de l’application par Biden en matière de sécurité nationale est toujours gelé par des problèmes juridiques et le principal projet de loi TikTok du Congrès, la RESTRICT Act, ne parvient pas à avancer dans les rouages de l'adoption malgré le soutien des hauts membres des deux partis. Dans un effort pour sortir de l’impasse, l’administration apporte désormais son soutien à une législation alternative qui n’a pas encore été publiée.Cette impasse met en évidence un dilemme fondamental pour Biden concernant la Chine : dans quelle mesure séparer les États-Unis des entreprises technologiques chinoises qui sont profondément liées au mode de vie américain mais qui sont probablement sous le contrôle d’un gouvernement de plus en plus autoritaire et antagoniste. Le débat sur TikTok s'infiltre désormais dans la campagne présidentielle, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley se moquant de son rival Vivek Ramaswamy sur la scène du débat le mois dernier à propos de son soutien à l'application.« C'est une question difficile pour n'importe quelle administration car il existe de réels risques pour la sécurité nationale associés à TikTok, mais c'est aussi une application que 150 millions d'Américains utilisent », a déclaré Peter Harrell, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale de Biden jusqu'à l'automne dernier. « Les outils juridiques dont dispose actuellement l’administration pour faire face aux menaces à la sécurité sont assez limités et franchement inadaptés pour faire face à la menace. C’est pourquoi vous voyez la nécessité d’une nouvelle législation ».Malgré le tollé, TikTok est à peine apparu au Capitole ces derniers mois. Il a fallu attendre que Gina Raimondo, la secrétaire au Commerce, se rende au Sénat mercredi dernier. Là, elle a annoncé son soutien à un nouveau projet de loi rédigé par la présidente du comité du commerce, Maria Cantwell (démocrate de Washington) : la Guard Act. L’espoir est que la législation, encore inédite, donnera à son agence un pouvoir plus large pour interdire TikTok et d’autres applications basées à l’étranger, sans les préoccupations du premier amendement qui ont bloqué la RESTRICT Act.« Je suis très favorable à la proposition de la Guard Act », a déclaré Raimondo, affirmant qu'elle donnerait à son agence « un ensemble d'outils statutaires pour avoir une approche globale de ces applications ».La déclaration de Raimondo était un aveu de l’impasse du problème de TikTok. Depuis plus d’un an, l’administration a mené un examen de l’application en matière de sécurité nationale au sein du Comité des investissements étrangers aux États-Unis, qui comprend des représentants des agences de sécurité nationale et économiques.Cet examen a échoué lorsque des responsables de la défense, qui souhaitaient une interdiction pure et simple de l’application, se sont opposés aux responsables économiques qui soutenaient un compromis avec TikTok. Ce processus reste gelé en raison des craintes juridiques selon lesquelles toute interdiction potentielle se heurterait à de lourdes difficultés juridiques en raison d’une loi fédérale vieille de 30 ans protégeant le « matériel d’information » des nations « adverses ».Consciente de ces problèmes, l’administration s’est tournée vers le Congrès plus tôt cette année, approuvant publiquement la loi RESTRICT, un projet de loi qui donnerait au pouvoir exécutif des pouvoirs plus étendus pour réglementer ou interdire non seulement TikTok, mais un éventail d’applications étrangères.Cette législation semblait initialement prometteuse. Rédigé par le leader démocrate de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner, elle a attiré le soutien du numéro 2 républicain du Sénat, John Thune, et d'un groupe bipartisan de 10 autres sénateurs.Mais elle s’est vite heurtée à des vents contraires. L’ACLU et d’autres groupes de défense de la liberté d’expression se sont fermement opposés au projet de loi, affirmant qu’il était rédigé de manière si large que même les utilisateurs individuels de TikTok pourraient faire l’objet de poursuites pénales s’ils violaient une interdiction potentielle. Suite à un déferlement de réactions s'opposant à cette proposition de loi (dont certaines ironiquement sur TikTok), Warner a fait marche arrière, affirmant que cela n’avait jamais été destiné à frapper les utilisateurs quotidiens de l’application.Source : Guard ActQue pensez-vous de la nouvelle loi Guard Act qui vise à réglementer TikTok et d’autres applications étrangères ? Est-elle nécessaire et efficace pour protéger la sécurité nationale des États-Unis ?Quels sont les risques potentiels liés à l’utilisation de TikTok par des millions d’Américains ? Pensez-vous que TikTok respecte la vie privée et les données de ses utilisateurs ?Quelle est votre opinion sur l’interdiction de TikTok au niveau des États ? Est-ce une mesure proportionnée ou excessive ? Est-ce conforme au premier amendement qui garantit la liberté d’expression ?Comment voyez-vous l’avenir de TikTok aux États-Unis ? Pensez-vous que l’application survivra aux pressions politiques et juridiques ? Quelles sont les alternatives possibles à TikTok ?