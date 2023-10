Les privilèges spéciaux accordés au fonds spéculatif, Alameda Research, comprenaient une ligne de crédit de 65 milliards de dollars, plusieurs ordres de grandeur plus élevés que le montant que les autres utilisateurs pouvaient emprunter, a-t-il déclaré. Alameda avait retiré 8 milliards de dollars de FTX au moment de la faillite de la bourse en novembre 2022, a témoigné Wang."Les retraits ont été si importants que FTX n'a pas été en mesure de rembourser les clients qui essayaient de se retirer", a déclaré à la barre Wang, l'ancien directeur technique de FTX. Il a ajouté que Bankman-Fried lui avait demandé de mettre en œuvre les changements accordant des privilèges spéciaux à Alameda.Wang, 30 ans, est le premier des trois anciens proches collaborateurs de Bankman-Fried à témoigner lors du procès, qui s'est ouvert mardi. Tous trois ont plaidé coupable aux accusations de fraude et ont accepté de coopérer avec les procureurs.Le procès de Bankman-Fried s'est ouvert près d'un an après que FTX a gelé les retraits de ses clients et s'est déclarée en faillite, dans le cadre d'un effondrement spectaculaire qui a choqué les marchés financiers et laissé la réputation de son fondateur en lambeaux.Les procureurs fédéraux de Manhattan affirment que l'ancien milliardaire de 31 ans a volé des milliards de dollars de dépôts de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda, acheter des biens immobiliers et faire des dons à des candidats politiques américains.Bankman-Fried a plaidé non coupable. Son avocat, Mark Cohen, a déclaré dans sa déclaration d'ouverture que les témoins coopérants comme Wang pourraient "" les décisions de Bankman-Fried qu'ils approuvaient à l'époque comme "".Plus tôt dans la journée de jeudi, Matt Huang, directeur d'un fonds spéculatif axé sur les cryptomonnaies, Paradigm, qui a investi dans FTX, a déclaré qu'on lui avait dit qu'Alameda ne recevait "" sur la plateforme. Huang a déclaré qu'il était préoccupé par les liens entre les deux entreprises, mais a ajouté que Paradigm avait été "". Paradigm a investi 278 millions de dollars dans FTX à partir de 2021, mais a maintenant entièrement amorti l'investissement, a déclaré Huang.Source : Gary Wang, colocataire à l'université et ex-collègue de Sam Bankman-FriedQuel est votre avis sur cette affaire ?