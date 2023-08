La décision fait partie d’une enquête lancée en 2021 pour déterminer si TikTok avait violé les règles de protection des données de l’UE, connues sous le nom de RGPD, en ne garantissant pas que ses processus de vérification de l’âge protégeaient suffisamment la vie privée des enfants âgés de 13 à 17 ans. Le niveau de transparence de TikTok sur la façon dont il traite les données des enfants est également à l'étude. La plateforme de médias sociaux appartenant à des Chinois est utilisée par plus de 150 millions de personnes en Europe. Sa société mère ByteDance a réalisé un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars (72,6 milliards d'euros) en 2022.La décision est intervenue alors que TikTok a annoncé de nouvelles mesures pour assurer le respect de la législation historique de l'UE visant à réglementer les Big Tech, la loi sur les services numériques (Digital Services Act : DSA). La loi impose de nouvelles exigences aux plateformes pour mieux protéger les utilisateurs en ligne, par exemple en contrôlant mieux le contenu et en offrant plus de transparence sur l'utilisation des données personnelles.En juillet de cette année, le commissaire européen Thierry Breton a déclaré dans un communiqué que la plateforme chinoise devait faire plus pour se préparer à la DSA, après que TikTok ait effectué un "test de résistance" des nouvelles règles.En avril de cette année, TikTok a été condamné à une amende de 14,7 millions d'euros par l'organisme britannique de surveillance des données pour avoir traité illégalement des données d'enfants, l'une des plus lourdes sanctions de ce type. La décision finale sur la sanction à émettre par la Commission irlandaise de protection des données devrait être annoncée en septembre prochain.Source : Comité européen de la protection des données (CEPD)Quel est votre avis sur le sujet ?L'algorithme de recommandation TikTok continuerait de pousser au suicide les enfants vulnérables, le dernier suicide lié à TikTok révèle des problèmes majeurs liés à l'algorithme de l'application