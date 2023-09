Le règlement annoncé jeudi par le procureur général de Californie, Rob Bonta, met fin aux accusations selon lesquelles la filiale d'Alphabet, GOOGLE, a trompé les gens en leur faisant croire qu'ils avaient le contrôle sur la manière dont Google collectait et utilisait leurs données personnelles. La Californie a déclaré que Google était en mesure de "" les gens et de les cibler avec de la publicité même s'ils désactivaient leur paramètre "", et a trompé les gens sur leur capacité à bloquer les publicités qu'ils ne voulaient pas.L'accord prévoit plusieurs mesures pour améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs, notamment que Google divulgue davantage d'informations sur la manière dont il suit les déplacements des personnes et sur ce qu'il fait des données qu'il recueille.", a déclaré le procureur Bonta. "La société basée à Mountain View, en Californie, n'a pas admis sa responsabilité en acceptant le règlement à l'amiable. Google a généré 110,9 milliards de dollars de recettes publicitaires au cours du premier semestre 2023, soit 81 % de son chiffre d'affaires total de 137,7 milliards de dollars.En novembre dernier, Google a accepté de payer 391,5 millions de dollars pour répondre à des allégations similaires émanant de 40 États américains. Certains États, dont la Californie, ont choisi de poursuivre Google de leur côté. L'Arizona et l'État de Washington ont également conclu un accord.Source : Rob Bonta, Procureur général de CalifornieQuel est votre avis sur cet accord ?Ce genre de sanction forcera-t-il Google à être plus transparent ?