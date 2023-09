Kenneth Dintzer, avocat du gouvernement, a déclaré que Google était devenu un monopole au moins depuis 2010 et qu'il contrôlait aujourd'hui plus de 89 % du marché de la recherche en ligne. "", a ajouté M. Dintzer.Ce procès pour monopolisation est le premier depuis une vingtaine d'années à opposer le gouvernement fédéral à une entreprise technologique américaine. Le ministère de la justice et 52 procureurs généraux d'États et de territoires américains affirment que Google a illégalement maintenu son monopole en versant des milliards à des concurrents technologiques, à des fabricants de smartphones et à des fournisseurs de services sans fil en échange du fait d'être l'option présélectionnée ou l'option par défaut sur les téléphones mobiles et les navigateurs web, ajoute le rapport.Les avocats de Google nient les allégations du gouvernement et présenteront leurs déclarations préliminaires plus tard dans la journée de mardi.Cette première phase de l'affaire permettra de déterminer si Google a illégalement monopolisé le marché de la recherche en ligne. Le juge Amit Mehta, qui supervise le procès, devrait rendre une décision l'année prochaine sur la question de savoir si Google a violé la loi.Si le ministère de la Justice obtient gain de cause, il pourrait demander des mesures correctives lors de la deuxième phase du procès afin de séparer les activités de recherche de l'entreprise de ses autres produits, tels qu'Android et Google Maps, ce qui constituerait le plus grand démantèlement forcé d'une entreprise américaine depuis le démantèlement d'AT&T en 1984, selon le rapport.Google a fait l'objet de plusieurs enquêtes liées au même comportement, y compris trois affaires dans l'UE, dans lesquelles la société a reçu plus de 8 milliards d'euros (8,6 milliards de dollars) d'amendes, pour des violations de position dominante sur son système d'exploitation mobile, son activité de recherche et ses opérations d'affichage publicitaire, selon le rapport.Source : Département de la justice des États-UnisQuel est votre avis sur le monopole de Google ? Est-ce une bonne ou mauvaise chose ?Selon vous, quelle sera la suite de ce procès ?