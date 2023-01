Parmi les 36 députés qui ont signé l'amendement figurent l'ancienne ministre de l'Intérieur Priti Patel et l'ancien ministre du travail et des retraites Iain Duncan Smith. Les travaillistes ont également confirmé vendredi qu'ils soutiendraient l'amendement, augmentant ainsi la pression sur le Premier ministre. Parmi les autres changements apportés au projet de loi, figure la modification des plans précédents visant à s'attaquer aux contenus vus par des adultes qui sont préjudiciables mais se situent en dessous du seuil de criminalité, tels que la cyberintimidation et les contenus sexistes et racistes.En 2021, Facebook a annoncé la suspension de ses plans de lancement d'Instagram Kids , une version de son application de partage de photos destinée aux enfants de moins de 13 ans, après que des législateurs et d'autres personnes ont exprimé des inquiétudes quant aux effets de la plateforme de partage de photos sur la santé mentale des jeunes.Adam Mosseri, le responsable d'Instagram, application appartenant à Facebook, a déclaré que le service de réseaux sociaux mettait en pause ses travaux afin de pouvoir écouter les préoccupations et faire davantage pour démontrer la valeur de la version pour enfants, qui devait être dépourvue de publicité et permettre aux parents de surveiller l'activité des enfants. Adam aurait nié que la décision de « mettre en pause » le travail de développement sur Instagram Kids était un aveu que le concept était une mauvaise idée. Il a également ajouté que c'était toujours la « bonne chose à faire » de construire une application autonome qui offre aux parents plus de contrôle et de supervision.« Je reste fermement convaincu que c'est une bonne chose de créer une version d'Instagram qui est fiable pour les préadolescents, mais nous voulons prendre le temps de parler aux parents, aux chercheurs et aux experts en sécurité et parvenir à un consensus sur la manière d'aller de l'avant », a déclaré Adam Mosseri.La décision d'Instagram intervient après une enquête du Wall Street Journal, qui montre que les propres recherches internes de l'entreprise ont révélé qu'Instagram était dangereux pour un pourcentage important de jeunes utilisateurs, en particulier les adolescentes qui ont des problèmes d'image corporelle. Instagram aurait détérioré l'image corporelle d'une adolescente sur trois.En Australie, la commissaire à la cybersécurité, Julie Inman Grant, a proposé une « feuille de route » sur la sécurité en ligne. Elle décrit un moyen d'empêcher les mineurs d'accéder à des contenus pour adultes en s'assurant que les sites hôtes ont vérifié l'âge des utilisateurs. Le système de vérification de l'âge en ligne, nécessitant l'utilisation d'une pièce d'identité serait « invasive et risquée » , selon des groupes de défense de la vie privée.Diverses options de vérification de l'âge ont été proposées au cours de l'élaboration de la feuille de route, notamment le recours à des sociétés tierces, la vérification de l'âge sur des sites individuels à l'aide de documents d'identité ou de contrôles de cartes de crédit, et le recours à des fournisseurs de services internet ou à des opérateurs de téléphonie mobile pour vérifier l'âge des utilisateurs.Les groupes de défense des droits numériques affirment que presque toutes les approches de la vérification de l'âge comporteront un certain niveau de risque pour la vie privée et la sécurité. « Après les brèches d'Optus et de Medibank, des millions de personnes sont maintenant très conscientes des dangers de la collecte et du stockage de grandes quantités d'informations personnelles », a déclaré Samantha Floreani, responsable de programme à Digital Rights Watch.« La vérification de l'âge est une combinaison terrible d'invasivité et de risque, tout en étant inefficace pour l'objectif qu'elle est censée atteindre. Les méthodes qui sont moins invasives pour la vie privée sont facilement contournées par les enfants férus de technologie, et celles qui sont plus susceptibles de fonctionner pour limiter l'accès à la pornographie créent des risques massifs et disproportionnés pour la vie privée et la sécurité numérique. »Lucy Powell, la secrétaire d'Etat à la culture, a déclaré : « Les travaillistes ont demandé que la responsabilité pénale de ceux qui dirigent ces entreprises soit engagée tout au long de l'adoption du projet de loi et nous allons unir nos forces à travers la Chambre pour le renforcer de cette manière. » L'amendement donnerait à l'Ofcom, l'organisme de surveillance des communications, le pouvoir de poursuivre les dirigeants des entreprises de médias sociaux qui ont enfreint la loi. Si les ministres l'incluent dans le projet de loi, ce sera la troisième fois que le Premier ministre, Rishi Sunak, se plie aux exigences de ses députés, après des volte-face sur la planification et les parcs éoliens terrestres.Un porte-parole a déclaré : « Notre objectif est d'obliger les plateformes de médias sociaux à rendre des comptes en cas de contenu préjudiciable, tout en veillant à ce que le Royaume-Uni reste un endroit idéal pour investir et développer une entreprise technologique. Nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre ces deux objectifs. Nous examinerons attentivement tous les amendements proposés au projet de loi sur la sécurité en ligne et nous exposerons notre position lorsque la phase de rapport se poursuivra. »L'une des concessions envisagées par les ministres, rapportée par le Daily Telegraph, consisterait à rendre les cadres supérieurs des entreprises technologiques responsables de certains aspects de la sécurité en ligne, comme la communication de rapports sur l'exploitation sexuelle des enfants à la National Crime Agency ou la responsabilité des infractions "répétées" à la loi.Dans sa version actuelle, le projet de loi donne à l'Ofcom le pouvoir d'infliger aux entreprises des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires mondial en cas de violation de la loi. L'Ofcom ne pourra poursuivre les dirigeants que s'ils ne coopèrent pas à une enquête. Toutefois, cette mesure a suscité la colère de nombreux députés conservateurs qui estiment que l'autorité de régulation devrait être dotée de pouvoirs plus stricts.L'amendement permettrait à l'Ofcom de poursuivre des cadres individuels s'il est démontré qu'ils ont été de connivence ou ont consenti à violer des éléments du projet de loi sur la sécurité des enfants. Les juges pourraient imposer des peines de prison allant jusqu'à deux ans. La NSPCC a soutenu ce changement, demandant que « les dirigeants soient responsables de la sécurité de nos enfants. »Parmi les autres changements apportés au projet de loi, dont le rapport et la troisième lecture auront lieu à la Chambre des communes la semaine prochaine, figure la modification des plans précédents visant à s'attaquer aux contenus vus par des adultes qui sont préjudiciables mais se situent en dessous du seuil de criminalité, tels que la cyberintimidation et les contenus sexistes et racistes.Les entreprises technologiques devront indiquer clairement dans leurs conditions d'utilisation comment elles modèrent ces contenus. Les utilisateurs ont également la possibilité de demander que ces contenus soient éliminés s'ils se trouvent sur des plateformes de médias sociaux.Quel est votre avis sur le sujet ?