En effet, l’un des objectifs du projet de loi est de mettre les plus jeunes à l’abri de fléaux comme la pornographie, le harcèlement en ligne ou encore les complexes qui découlent des standards de beauté mis en place sur des plateformes comme Instagram. Le hic avec la mesure est que l’Assemblée nationale ne propose pas de solution technique de vérification de l’âge. Elle laisse plutôt cette charge aux réseaux sociaux.TikTok vient de proposer une mesure pour encadrer la vie numérique des plus jeunes : « D’ici quelques semaines, tous les comptes d'utilisateurs de moins de 18 ans se verront automatiquement appliquer une limite de 60 minutes de temps d’écran quotidien. Si la limite des 60 minutes est atteinte, l'adolescent sera invité à saisir un mot de passe pour continuer à consulter l'application, ce qui l'amènera à prendre l'initiative de prolonger ou non son temps sur la plateforme. »Fait notable dans la mesure proposée par les responsables de l’application : pas de solution technique pour le contrôle de l’âge. C’est pour cette raison que des internautes sont d’avis que des propositions de loi comme celle de l’Assemblée nationale de France ou des mesures comme celle des responsables de TikTok sont inutiles. En effet, la parade est aisée pour les plus jeunes : introduire de faux âges lors de la création des comptes sur les plateformes de réseaux sociaux.Source : Assemblée nationale Quelle appréciation faites-vous de cette proposition de loi ? Utile ou inutile ?