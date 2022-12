S'enregistrer en tant que trust d'état ou charte de trust national de l'OCC.





Vous pouvez également être une banque si vous voulez faire de la réserve fractionnaire ou investir dans des actifs plus risqués. Sinon, vous ne pouvez investir que dans des actifs liquides de haute qualité, comme les bons du Trésor américain.





Se soumettre à des audits annuels rigoureux, qui garantissent que les fonds des clients sont détenus dans des actifs de réserve appropriés et séparés des liquidités de l'entreprise.





Mettre en place des contrôles raisonnables et une gouvernance du conseil d'administration





Respecter les normes de base en matière de cybersécurité, telles que la conformité SOC.





Etablir une liste noire pour répondre aux exigences en matière de sanctions.

Mettre en œuvre des politiques et des procédures solides de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).





Établir un régime fédéral de licence et d'enregistrement qui vous permette d'obtenir une licence et de desservir un pays entier (ou d'étendre cette licence à une région entière comme l'UE). Dans des pays comme les États-Unis, il est bon de laisser aux États la possibilité de délivrer leurs propres licences, mais il devrait y avoir une option fédérale qui permette aux États-Unis de constituer un marché unique.





Exiger des règles strictes de protection des consommateurs, telles que la divulgation des risques, la transparence des frais et des conflits d'intérêts.





Créer des normes minimales efficaces pour la protection des actifs des clients.





Interdire la manipulation du marché, les opérations fictives et les autres formes d'inconduite sur le marché

Y a-t-il eu un investissement d'argent ? Si l'émetteur d'actifs cryptographiques n'a pas vendu l'actif contre de l'argent dans le but de construire un projet, il ne s'agit pas d'un titre.





Si l'émetteur d'actifs cryptographiques n'a pas vendu l'actif contre de l'argent dans le but de construire un projet, il ne s'agit pas d'un titre. L'investissement est-il réalisé dans une entreprise commune ? Pour qu'un actif cryptographique soit un titre, il doit être contrôlé et exploité par une organisation centralisée comme une entreprise. Si un projet est devenu suffisamment décentralisé, il ne s'agit pas d'un titre.





Pour qu'un actif cryptographique soit un titre, il doit être contrôlé et exploité par une organisation centralisée comme une entreprise. Si un projet est devenu suffisamment décentralisé, il ne s'agit pas d'un titre. Y a-t-il une attente de profit ? Si l'objectif principal de l'actif cryptographique est une autre forme d'utilité (vote, gouvernance, incitation aux actions d'une communauté, etc.), il est très peu probable qu'il soit considéré comme un titre.





Si l'objectif principal de l'actif cryptographique est une autre forme d'utilité (vote, gouvernance, incitation aux actions d'une communauté, etc.), il est très peu probable qu'il soit considéré comme un titre. Les bénéfices doivent-ils provenir principalement des efforts d'autrui ? Si les bénéfices attendus proviennent principalement de participants qui ne sont pas affiliés à l'émission de l'actif, le projet est suffisamment décentralisé et ne peut être considéré comme une valeur mobilière.

Dans le sillage de l'effondrement de FTX, j'ai pensé qu'il serait utile de donner un plan directeur pour savoir où je pense que l'industrie peut aller, pour restaurer la confiance et tourner la page.Il s'agit d'étapes assez simples, mais il faudra que nous avancions tous ensemble, en tant qu'entreprises, décideurs, régulateurs et clients. Nous devrions chercher à faire adopter rapidement une nouvelle législation, relativement facile, au lieu d'attendre d'obtenir quelque chose de complet et de parfait.Je décrirai la plupart de ces mesures du point de vue des États-Unis, mais des mesures similaires seront nécessaires de la part de tous les grands marchés financiers du monde et du reste du G20.Au cours des dix dernières années, j'ai participé à des centaines de réunions avec des décideurs politiques pour discuter de la manière dont nous pouvons obtenir une clarté réglementaire dans le domaine de la crypto-monnaie. Bien qu'il y ait eu quelques progrès significatifs, mon espoir est que l'effondrement de FTX soit le catalyseur dont nous avons besoin pour enfin faire adopter une nouvelle législation.Il est préférable de créer une clarté réglementaire d'abord autour des acteurs centralisés dans la crypto (émetteurs de stablecoin, échanges et dépositaires) parce que c'est là que nous avons vu le plus de risque de préjudice pour les consommateurs, et presque tout le monde peut convenir que cela devrait être fait. La réglementation de la finance traditionnelle est organisée de manière à garantir que les intermédiaires fonctionnent de manière équitable et appropriée, et ce même principe est logique pour la crypto lorsqu'il y a des intermédiaires. Les arrangements décentralisés (DAO, DeFi, etc.), d'autre part, n'impliquent pas d'intermédiaires et ont leur propre ensemble de protections, à certains égards supérieures, sur lesquelles je reviendrai plus loin dans ce billet.Réglementer les émetteurs de stablecoins est un bon point de départ, parce qu'il y a un large intérêt pour le DC, et nous pouvons obtenir un certain élan avec une victoire rapide. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit de fantaisiste ou de spécifique aux crypto-monnaies ici ; les stablecoins peuvent être réglementés par les lois standard sur les services financiers en utilisant, par exemple, une charte fiduciaire d'État ou une charte fiduciaire nationale de l'OCC.Il n'est pas nécessaire d'être une banque pour émettre des monnaies stables, à moins de vouloir faire des prêts à réserve fractionnaire. La réglementation bancaire est la plus stricte, car elle s'accompagne de l'autorisation de prêter les fonds des clients. Mais de nombreux émetteurs de stablecoins seront satisfaits s'ils sont tenus de détenir des actifs 1 pour 1 et s'ils ne sont autorisés à investir que dans des actifs de haute qualité comme les bons du Trésor.Alors, qu'exigerait une loi raisonnable pour les émetteurs de stablecoins ?Espérons que nous pourrons faire adopter un tel texte au cours du premier semestre de l'année prochaine.Une fois que la réglementation relative aux monnaies stables aura été clarifiée, un ensemble de règles applicables aux échanges et aux dépositaires centralisés pourra contribuer à prévenir les mauvaises activités tout en préservant l'innovation. Bon nombre de ces idées peuvent, là encore, être empruntées aux services financiers traditionnels, de sorte que nous n'avons pas besoin de réinventer la roue.Voici quelques réglementations potentielles pour les bourses et les dépositaires centralisés :Le point le plus complexe qui doit être clarifié est peut-être celui qui concerne les crypto-actifs qui sont des marchandises et ceux qui sont des titres. La CFTC et la SEC débattent de cette question aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant, mais elles n'ont malheureusement pas apporté de clarté au marché.À ce stade, il semble évident que le Congrès doit intervenir et adopter une législation. Cela peut être fait avec une version actualisée du test Howey qui s'applique aux crypto tokens qui peuvent tomber sous la définition d'un contrat d'investissement.Un test Howey des temps modernes pour les crypto-monnaies pourrait ressembler à quelque chose comme ceci :Il est important de noter que ces quatre critères doivent être remplis pour que l'actif soit considéré comme une garantie. Si vous n'avez que quelques-uns de ces critères, ce n'est pas suffisant. Par exemple, les gens investissent dans l'or ou dans des tableaux de Picasso dans l'espoir d'en tirer un profit, mais ce ne sont pas des valeurs mobilières parce que l'espoir de profit ne provient pas d'une entreprise commune (ou des efforts d'autrui).Nous devons également établir un précédent juridique pour définir ce qui est "suffisamment décentralisé". Un avocat (qui ne me représente pas, ni Coinbase) m'a dit qu'il voyait "5-15% de l'offre de jetons distribués" émerger comme un consensus approximatif, avant que les émetteurs d'actifs puissent commencer à s'engager dans des ventes secondaires de leurs actifs. Mais cela n'a pas encore été testé devant les tribunaux, et nous devrons finalement voir la jurisprudence se développer.En l'absence de cette clarté de la part de la SEC et de la CFTC, Coinbase a développé sa propre analyse juridique détaillée pour chaque actif que nous avons envisagé de coter, car nous ne sommes en mesure de coter que des matières premières aujourd'hui. J'aimerais ouvrir cette analyse (je suis en train de l'étudier) pour voir si elle peut aider à l'émergence d'une norme d'autorégulation et éviter à d'autres sociétés de crypto-monnaies d'avoir à supporter d'énormes coûts juridiques. Nous préférerions avoir cette clarté de la part des régulateurs eux-mêmes, et lorsque la clarté émergera, nous devrons peut-être mettre à jour notre analyse, mais d'ici là, nous sommes heureux de montrer notre travail et de voir si cela aide.L'industrie se concentre principalement sur le commerce des crypto-marchandises aujourd'hui, mais un marché robuste pour enregistrer et émettre des crypto-titres devrait également exister aux États-Unis, et pourrait constituer une véritable amélioration par rapport à la façon dont les titres traditionnels sont émis. Selon les règles actuelles, cela nécessiterait un courtier en valeurs mobilières et une bourse nationale distincte, qui sont tous deux autorisés par la SEC à négocier des crypto-titres. Mais les règles ne sont pas très adaptées pour le moment. Alors que la SEC pourrait modifier ses propres règles pour s'assurer que les clients sont vraiment protégés, le Congrès pourrait devoir agir pour que cela se produise.Le Congrès devrait également exiger de la CFTC et de la SEC qu'elles publient clairement leur catégorisation des 100 premiers actifs cryptographiques en termes de capitalisation boursière dans les 90 jours suivant la promulgation de la législation susmentionnée, en déclarant si chaque actif est une marchandise, un titre ou "autre" (comme un stablecoin). Si les émetteurs d'actifs ne sont pas d'accord avec l'analyse, les tribunaux peuvent régler les cas limites, mais cela servirait d'ensemble de données étiquetées important pour le reste de l'industrie à suivre, car, en fin de compte, des millions d'actifs cryptographiques seront créés.Clarifier la réglementation serait une bonne première étape, mais si nous n'appliquons pas ces règles de manière uniforme, tant au niveau national qu'international, nous ne pourrons pas avancer.L'un des problèmes est que les régulateurs et les services répressifs se concentrent sur leurs marchés nationaux. La plupart du temps, ils n'ont pas de mandat international, ni la capacité d'aller réglementer/enquêter sur les entreprises qui sont à l'étranger. Où doivent-ils envoyer l'avis juridique si l'entité n'est pas enregistrée ? À quelle porte vont-ils frapper ?Cela a créé une incitation négative pour les sociétés de crypto-monnaies à desservir de larges pans du monde à partir de juridictions favorables à l'étranger, tandis que les sociétés qui essaient de suivre les règles à terre sont pénalisées. FTX.com en était un bon exemple, étant basé aux Bahamas, tout en servant des clients dans de nombreux pays, y compris certains citoyens américains, en raison de la faiblesse des contrôles KYC. À mon avis, l'entité FTX.US était en partie réelle, mais aussi en partie une façade pour distraire les régulateurs américains de leur activité principale.C'est un secret de polichinelle dans l'industrie de la crypto qu'il y a encore une poignée d'acteurs douteux qui ne suivent pas les règles comme celles ci-dessus. Et nous continuerons à voir des problèmes dans l'espace cryptographique jusqu'à ce que la réglementation devienne plus claire et que des règles du jeu équitables soient appliquées.Qu'est-ce que cela signifie d'appliquer des règles du jeu équitables ? Cela signifie que si vous êtes un pays qui publie des lois que toutes les sociétés de crypto-monnaies doivent suivre, alors vous devez les faire appliquer non seulement au niveau national, mais aussi avec les sociétés étrangères qui servent vos citoyens. Ne vous fiez pas à la parole de ces entreprises. Allez plutôt vérifier si elles ciblent vos citoyens tout en prétendant ne pas le faire. Si vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher cette activité, vous devrez alors travailler avec les services de police internationaux. Sinon, vous inciterez involontairement les entreprises à servir votre pays depuis l'étranger. Des dizaines de milliards de dollars de richesse ont été perdus par des pays qui n'ont pas réalisé cela au cours des dernières années, et maintenant des millions de clients ont été lésés avec l'effondrement de FTX.Ce qui précède présente un bon ensemble d'étapes pour réglementer les acteurs centralisés de la crypto. Mais avec les aspects décentralisés de la crypto, nous avons l'opportunité de créer des protections encore plus fortes pour les consommateurs.Tout d'abord, les portefeuilles autogérés permettent aux clients de stocker leurs propres crypto-monnaies sans avoir à faire confiance à qui que ce soit. Les améliorations technologiques, comme le calcul multipartite et la récupération sociale, permettront à chacun de stocker sa propre crypto en toute sécurité sans avoir besoin de faire confiance à des tiers.Deuxièmement, les contrats intelligents, qui alimentent les applications DeFi et Web3, sont publics et open source par défaut. Cela signifie que tout le monde peut vérifier le code pour voir s'il fait vraiment ce qu'il prétend faire. Il s'agit de la forme ultime de divulgation. Au lieu de "Don't be evil" (la célèbre valeur de l'entreprise Google), nous pouvons avoir "can't be evil", où vous pouvez faire confiance aux lois des mathématiques plutôt qu'aux êtres humains.Troisièmement, à mesure que de plus en plus d'organisations seront construites "on-chain" à l'aide de DAO et de contrats intelligents, nous assisterons à l'émergence de la comptabilité "on-chain". Vous devriez être en mesure de voir la solvabilité, les états financiers, les paiements d'impôts, etc. pour toute organisation construite entièrement on-chain, de manière totalement transparente.C'est l'avenir que l'auto-gardiennage, DeFi et Web3 peuvent offrir, mais pour y parvenir, nous devons préserver le potentiel d'innovation de cette technologie. Les portefeuilles autodéposés devraient être traités comme des sociétés de logiciels, et non réglementés comme des entreprises de services financiers, car ils ne prennent jamais possession des fonds des clients. De même, la création de protocoles décentralisés ou l'hébergement d'un site Web sur IPFS devraient être équivalents à la publication d'un code source ouvert, qui est protégé par la liberté d'expression aux États-Unis. Les gens peuvent envoyer de l'argent par le biais d'un navigateur Web ou de protocoles Internet, mais nous ne les réglementons pas comme des entreprises de services financiers, et le même concept s'applique ici.Le rôle des régulateurs financiers devrait être limité aux acteurs centralisés dans les crypto-monnaies, où une transparence et une divulgation supplémentaires sont nécessaires. Dans un monde on-chain, cette transparence est intégrée par défaut, et nous avons l'occasion de créer des protections encore plus fortes. Avec Internet, le système d'évaluation par étoiles d'Uber a permis une meilleure réglementation que les médaillons de taxi. Le crypto a le potentiel de pousser cette idée encore plus loin, en codant la confiance sur la chaîne d'une manière cryptographiquement prouvable.Si la réglementation est claire pour les acteurs centralisés, si les règles du jeu sont équitables et si l'innovation cryptographique décentralisée est préservée, la crypto peut apporter d'énormes avantages au monde. À l'heure actuelle, les mauvais acteurs causent trop de distractions, et nous devons tous prendre la responsabilité d'améliorer la situation. Je suis optimiste quant à la possibilité de faire des progrès significatifs sur ce qui précède en 2023 et de faire adopter une législation sur la crypto. Coinbase travaillera dur pour aider à ce que cela se produise, notre porte reste ouverte, s'il vous plaît contactez-nous si vous êtes un décideur politique qui aimerait travailler pour que ce qui précède se produise.*1 Objectivement, les programmes KYC et AML ont largement échoué à stopper les activités criminelles. Les Nations unies estiment que seulement 0,2 % des fonds illicites sont saisis, et cette étude estime que "les coûts de mise en conformité sont plus de cent fois supérieurs aux fonds criminels récupérés". Ces programmes portent également atteinte à la vie privée des clients, entraînent des frais plus élevés pour les clients, constituent des obstacles aux startups/innovations et nuisent à l'inclusion financière. Malgré ces problèmes, effacer l'ardoise des règles KYC et AML ne semble pas être dans la fenêtre d'Overton du débat, donc la voie la plus probable est que les règles KYC et AML soient appliquées aux échanges de crypto centralisés et aux dépositaires, tandis que les portefeuilles et protocoles crypto décentralisés représentent une frontière pour l'innovation qui apporte une valeur et des protections énormes aux consommateurs.*Si nous voulons être honnêtes, le plus grand obstacle à la résolution de la question de la sécurité par rapport aux produits de base est la politique. Certains régulateurs ne veulent pas de clarté réglementaire pour les crypto-monnaies, parce qu'ils essaient en fait de réduire le secteur. La rhétorique dure et la réglementation par l'application, sans créer de règles claires à suivre par tous, ont poussé une grande partie de l'industrie en dehors des États-Unis, ce qui a eu pour conséquence de nuire aux investisseurs et aux entreprises américaines.Source : Coinbase Que pensez-vous de cette analyse ?