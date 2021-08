Wolfire Games est le créateur de Receiver et du jeu d'arts martiaux Overgrowth. L'une des principales affirmations du développeur dans son procès est que Valve empêche les développeurs et les éditeurs de vendre des clés Steam à des prix inférieurs sur d'autres vitrines que sur Steam. C'est mauvais pour les fabricants de jeux, mais aussi pour les joueurs, selon Wolfire, car cela signifie que les vendeurs doivent maintenir leurs prix élevés afin de se permettre la réduction de 30 % de Valve.Mais la réponse de Valve rejette cette allégation sur plusieurs points et fait valoir à plusieurs reprises dans son dossier qu'il n'a « aucune obligation de distribuer des clés Steam, et encore moins de permettre aux développeurs d'utiliser des clés Steam pour réduire leurs prix Steam dans d'autres magasins ».Le système de clé gratuite, selon le dépôt judiciaire de Valve, est conçu comme un moyen de « [donner] aux développeurs un moyen gratuit de vendre (ou de distribuer) un nombre raisonnable d'exemplaires de leurs jeux compatibles Steam ». Dans cet esprit, les restrictions sur les prix hors Steam pour ces clés « empêchent les développeurs de tirer parti de l'investissement de Valve dans Steam ». Les directives de prix et de quantité « empêchent les développeurs d'éroder de grandes quantités de ventes sur Steam, dont Valve prend en charge 100 % des frais de création et de maintenance, mais fournit gratuitement aux utilisateurs ».Selon le document judiciaire déposé il y a une semaine, Valve souligne que les lois antitrust n'imposent « aucune obligation à Valve de faciliter la concurrence avec elle-même » et souligne la jurisprudence à cet effet. « Valve n'a pas non plus le devoir de continuer à offrir des [clés gratuites], de les accorder en nombre illimité, ou de permettre aux développeurs de les utiliser pour vendre des jeux compatibles Steam dans d'autres magasins moins chers que sur Steam », a fait valoir Valve.Le procès de Wolfire allègue également que Valve essaie d'appliquer la parité des prix non seulement pour les clés Steam générées, mais aussi pour les versions non Steam vendues sur d'autres plateformes de jeux. Valve, dans sa réponse, n'est pas impressionné par la base factuelle de cette allégation, et affirme que la seule preuve fournie d'une exigence de prix similaires pour les jeux non compatibles Steam est liée à « une seule anecdote de Valve disant prétendument à un développeur anonyme qu'il ne devrait pas donner un jeu non compatible Steam gratuitement sur les vitrines concurrentes de Discord s’il facture 5 dollars aux utilisateurs de Steam pour la version Steam de ce jeu sur Steam ». Cette anecdote étroite, selon Valve, « ne prétend pas qu'elle est appliquée à l'échelle du marché ou n'a vraisemblablement aucun effet sur la concurrence ».Le procès de Wolfire a également présenté des preuves que de nombreux jeux sont au même prix sur Steam et d'autres vitrines qui facturent des frais inférieurs. Mais Valve fait valoir dans sa réplique que ce type de parité des prix entre les vitrines est monnaie courante. Même si ce n'était pas le cas, dit Valve, le procès manque « toute allégation factuelle selon laquelle Valve … a fait quoi que ce soit pour affecter, sans parler de contraindre, les développeurs à vendre aux mêmes prix dans deux magasins ».Dans sa réponse, Valve défend également sa réduction de 30 %, affirmant qu'il n'y a aucune preuve réelle que cela sort de l'ordinaire. Valve reproche à Wolfire de n'avoir présenté aucun fait pour étayer son affirmation selon laquelle la réduction de base de 30 % de Steam pour les ventes de jeux est supérieure à ce qui serait disponible sur un marché plus "concurrentiel". Au lieu de cela, Valve dit : « Les plaignants ne peuvent rassembler qu'une généralisation selon laquelle l'économie prédit que la commission de 30 % de Valve aurait dû diminuer au fil du temps ».C'est un point intéressant, car si 30 % est incontestablement une norme, le mécontentement s'est accru ces dernières années et d'autres vitrines s'y opposent. L'Epic Games Store a lancé le bal en prenant une part relativement dérisoire de 12 % dans son magasin de jeux , et en avril, Microsoft a emboîté le pas, réduisant également sa commission de 30 % à 12 %. Une récente enquête GDC a également révélé une insatisfaction concernant le taux de Valve chez une grande majorité de développeurs : seuls 6 % des plus de 3 000 répondants ont déclaré qu'une réduction de 30 % ou plus est justifiée ; près des deux tiers ont dit que 15 % ou moins est un pourcentage approprié.Valve souligne qu'il n'a pas augmenté ses frais de base depuis « le début de Steam alors qu'il n'avait aucune part de marché, et donc pas le pouvoir de facturer autre chose qu'un prix compétitif ». Au contraire, en 2018, Steam a réduit ses frais pour les jeux à revenus élevés, une décision que la société suggère « d’exposer l’opposé d'une commission supraconcurrentielle ».Le fait que les frais de 30 % de Steam soient plus élevés que ceux de concurrents comme Epic Games Store est le reflet du fait que « le marché considérerait Steam comme supérieur … ce qui est cohérent avec la capacité de Valve à exiger des prix plus élevés », a déclaré Valve dans sa réponse. À l'appui de cela, Valve cite des lignes du propre procès de Wolfire décrivant la réaction des consommateurs lorsque le jeu Borderlands 3 n'était pas disponible sur Steam.« La plateforme Steam est bien plus qu'un intermédiaire, mais offre une réelle valeur ajoutée aux joueurs et aux développeurs », a écrit Valve. « En effet, les joueurs auraient tellement apprécié Steam qu'Epic proposant des jeux populaires exclusivement sur sa plateforme Epic Games Store "a provoqué des réactions négatives" et "des appels au boycott" de la part des joueurs contraints "d'attendre une version compatible Steam ou d'utiliser une plateforme de jeu sur PC qu’ils ne préfèrent pas" ».La réponse de Valve conteste également l'affirmation de Wolfire selon laquelle Valve détient 75 % du marché via Steam, notant que l'allégation est « dénuée de tout support factuel ». Ce n'est pas exactement un démenti de l'allégation de part de marché, mais l'incapacité de Wolfire à la prouver, selon Valve, justifie le rejet de la poursuite.« Les plaignants n'allèguent pas un comportement illégal, un préjudice antitrust, un pouvoir de marché ou des marchés antitrust apparemment durables pour deux produits distincts », conclut le dossier de Valve. « Au contraire, ils attaquent un service intégré apprécié des consommateurs dans un marché concurrentiel ».Valve recherche l'un des deux résultats ici : soit un rejet pur et simple du procès pour n'avoir fait aucune réclamation durable, soit que le procès de Wolfire soit en pause jusqu'à ce que les réclamations des défendeurs individuels dans l'affaire soient traitées par arbitrage selon les termes de Steam Subscriber Agreement.Source : Réponse de Valve Que pensez-vous de la réponse de Valve à propos des clés Steam ?Valve affirme que sa réduction de 30 % n’a rien d’extraordinaire. Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous qu'une réduction de la commission de 30 % de Valve serait appropriée ? Quel taux proposeriez-vous pour Steam ?