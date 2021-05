À l'instar d'Epic contre Apple, le nouveau procès soutient qu'un propriétaire de plateforme utilise un monopole effectif sur l'endroit où les gens exécutent leurs logiciels (dans le premier procès, iOS et ici, Steam) pour dominer et taxer ce qui pourrait potentiellement être une industrie entièrement distincte (les magasins d'applications / de jeux alternatifs), qui pourrait théoriquement prospérer et produire des prix plus bas pour les consommateurs s'il n'y avait pas la poigne de fer (d'Apple / Valve).« Valve abuse de son pouvoir de marché pour s'assurer que les éditeurs de jeux n'ont pas d'autre choix que de vendre la plupart de leurs jeux sur Steam Store, où ils sont soumis au péage de 30 % de Valve », affirme Wolfire Games dans une plainte déposée mardi dernier.Wolfire affirme que Valve contrôle désormais « environ 75 % » de l'ensemble du marché des jeux sur PC, récoltant un revenu annuel estimé à 6 milliards de dollars grâce à cette seule commission de 30 %, soit plus de 15 millions de dollars par an et par employé de Valve, en supposant que la société compte toujours environ 360 employés, comme elle l'a confirmé il y a cinq ans. Ned Barnes, un témoin d’Epic Games Inc, a déclaré vendredi que les informations du groupe de planification et d'analyse financière d'entreprise d'Apple montrent que l'App Store avait des bénéfices de 77,8 % en 2019 et de 74,9 % en 2018 Il existe une longue liste d'abus de pouvoir de Valve, et la plainte, déposée devant un tribunal fédéral de l'État de Washington, est centrée sur ce qu'elle considère comme une liaison illégale entre la plateforme de jeux Steam (qui permet de gérer la bibliothèque de jeux, les réseaux sociaux, le suivi des succès, les mods Steam Workshop, etc.) et la boutique de jeux Steam (qui traite les paiements en ligne et livre une copie du jeu). Après des années de croissance, la grande majorité des joueurs sur PC sont enfermés dans la plateforme Steam en raison des « immenses effets de réseau » et des coûts élevés de passage à une nouvelle plateforme PC, affirme la plainte.Cela fait de la plateforme « un élément indispensable pour les éditeurs de jeux », qui doivent avoir accès aux joueurs de Steam pour prospérer. Mais les jeux qui utilisent la plateforme Steam doivent également être vendus sur Steam Store, où Valve prélève 30 % de toutes les ventes. En transformant le monopole qu'il détient sur la plateforme en un « rôle de gardien » de la boutique, Valve « exerce un pouvoir extrême sur les éditeurs de jeux pour PC », ce qui entraîne une « augmentation légère mais significative et non transitoire des prix » pour les développeurs par rapport à un marché véritablement concurrentiel, affirme la plainte.L’action en justice comporte les plaintes de nombreux concurrents qui ont essayé de créer leurs propres plateformes pour s'attaquer au monopole de Steam, notamment CD Projekt Red, EA, Microsoft, Amazon et Epic - sans oublier les "purs distributeurs" qui possèdent des magasins sans plateforme comme GameStop, Green Man Gaming, Impulse et Direct2Drive. Mais l'action en justice fait valoir que les effets de verrouillage de Steam signifient qu'aucun de ces magasins n'a été en mesure d'entamer la position monopolistique de Valve, malgré de nombreuses tentatives bien financées. Même l'Epic Games Store, qui a dépensé des centaines de millions de dollars pour obtenir des exclusivités et des jeux gratuits, n'a qu'une part de marché "légèrement supérieure à 2 %", selon une analyse citée (lors d'une interview en juin dernier, Tim Sweeney d'Epic a estimé à 15 % cette part de marché).« L'échec de ces entreprises à concurrencer de manière significative la plateforme de jeux Steam montre qu'il est pratiquement impossible, d'un point de vue économique, de concurrencer la plateforme de jeux Steam », affirme la plainte. « La plateforme de jeux Steam a bien consolidé sa domination sur le marché des plateformes de jeux pour PC de bureau et, compte tenu de ses effets de réseau uniques et puissants, il est peu probable que cela change ».La plainte admet que Valve propose une méthode permettant aux éditeurs de vendre des jeux de la plateforme Steam sur des vitrines autres que le Steam Store. Un éditeur peut demander à générer des Clés Steam gratuites, qui peuvent ensuite être vendues sur des plateformes concurrentes susceptibles de prendre une commission plus faible que Steam lui-même. Mais Valve impose des limites importantes à cette fonctionnalité, qui « [truque] le programme Steam Keys de manière à ce qu'il serve d'outil pour maintenir la domination de Valve », selon l'action en justice.Cela inclut une "règle de parité des prix" qui indique aux éditeurs que « les Clés Steam ne peuvent pas être vendues sur d'autres sites à moins que le produit ne soit également disponible à l'achat sur Steam à un prix qui ne soit pas plus élevé que celui proposé sur tout autre service ou site Web ». Selon la plainte, Valve se réserve également le droit de refuser les demandes de clés si l'éditeur demande un « nombre extrême de clés et [n'offre] pas aux clients de Steam un bon rapport qualité-prix » - les définitions précises des termes "extrême" et "bon rapport qualité-prix" étant déterminées que par Valve.Valve a également recours à ce que l'action en justice appelle une "clause de veto sur les prix" appliquée de manière sélective pour modifier les prix des jeux proposés sur Steam Store à des prix inférieurs ailleurs, même dans le cas de jeux qui n'utilisent pas la plateforme Steam.Selon la plainte, en raison des protections tarifaires de Valve, « les distributeurs rivaux n'ont aucun moyen valable d'attirer les clients éditeurs et de prendre des parts à Valve, car leurs efforts pour rivaliser sur les prix (par exemple, en facturant des commissions plus faibles) sont bloqués par les exigences de parité des prix de Valve ». Ainsi, Valve ne subit que peu ou pas de pression concurrentielle sur sa structure de commission de 30 %.Wolfire affirme que Humble Bundle en particulier a été victime des pratiques de Valve - l'action en justice prétend que « les éditeurs sont devenus de plus en plus réticents à participer aux événements Humble Bundle, ce qui diminue la quantité et la qualité des produits disponibles pour les clients Humble Bundle », parce qu'ils craignaient des représailles si les acheteurs Humble Bundle revendaient leurs Clés Steam sur le marché gris à bas prix. Et bien que Valve ait travaillé avec Humble Bundle sur une intégration directe sans clé, l'action en justice prétend que Valve a brusquement mis fin à ce partenariat sans explication.Le seul moyen valable d'éviter ces mesures anticoncurrentielles, selon l'action en justice, est « d'éviter d'utiliser la plateforme de jeux Steam ». Mais la position de monopole de Valve signifie qu'« il n'existe pas d'alternatives économiquement viables à la plateforme de jeu Steam » pour la plupart des jeux PC. Bien que le procès reconnaisse quelques contre-exemples (League of Legends de Riot est cité nommément), de tels titres « nécessitent généralement une longue histoire de reconnaissance et de succès avant de pouvoir tenter de prospérer sans la plateforme de jeux Steam », indique le procès.« Au fond, le système de Valve impose une taxe massive à l'industrie des jeux sur PC de bureau », affirme l'action en justice qui demande des dommages et intérêts habituels et des injonctions pour remédier à la situation. « Si Valve ne bloquait pas la concurrence par les prix pour les jeux compatibles avec Steam, les joueurs et les éditeurs pourraient disposer d'une plateforme homogène et non fragmentée tout en profitant des avantages de la concurrence par les prix sur le marché de la distribution. Cela améliorerait la qualité pour les joueurs et les éditeurs, tout en faisant baisser les prix pour tout le monde ».Ce n'est pas le premier procès intenté contre Valve ; un groupe d'acheteurs individuels de jeux a déposé une plainte assez similaire en janvier. Mais cette plainte antérieure accusait également des sociétés de jeux vidéo aux côtés de Valve - cette nouvelle plainte est déposée par une société de jeux vidéo elle-même. Chaque plainte vise à obtenir le statut de recours collectif.Que ces plaignants obtiennent gain de cause contre Valve ou non, la pression monte clairement pour réduire ces frais de boutique d'applications dans l'ensemble de l'industrie. Valve n'a pas nécessairement fait une énorme concession aux développeurs de jeux jusqu'à présent. En 2018, Valve a ajusté la répartition de ses revenus pour donner plus d'argent aux grandes entreprises, en réduisant sa part de 30 % à 25 % après qu'un développeur a réalisé 10 millions de dollars de ventes, et à 20 % après qu'il a atteint 50 millions de dollars.Apple et Google réduisent leur part à 15 % pour les développeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dollars, ce qui aide théoriquement les petits développeurs plutôt que les grands. Mais l'Epic Games Store ne prend que 12 %, et le Windows Store de Microsoft vient d'emboîter le pas en ramenant sa réduction de 30 % à 12 % également.L'UE pourrait également exercer une pression supplémentaire à l'avenir ; vendredi, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, a révélé que la Commission allait également « s'intéresser au marché des applications de jeux » après avoir conclu qu' Apple avait enfreint les lois antitrust de l'UE concernant les applications de streaming musical. La Commission européenne a déjà Valve dans son collimateur ; elle a infligé une amende à la société au début de l'année pour avoir bloqué la vente de jeux.Un commentateur dit être « d'accord pour dire que les 30 % sont trop élevés ». Toutefois, il a écrit que Steam n'est « pas comme les consoles et iOS où l'acheteur est vraiment enfermé dans le magasin de l'entreprise ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : La plainte Que pensez-vous des arguments de Wolfire Games pour contester la position dominante de Valve avec Steam ?La pression qui monte contre les propriétaires de boutique d'applications va-t-elle entraîner une réduction des frais sur l'ensemble de l'industrie ?Des « immenses effets de réseau » enferment les joueurs sur PC dans la plateforme Steam, selon la plainte. Qu’en pensez-vous ?