Et attend les réponses de Facebook et Twitter sur une demande de localisation de données similaires

Roskomnadzor a déclaré qu'il attendait également que Facebook et Twitter répondent à une demande de localisation de données similaires d'ici le 1er juillet, sous peine d'amendes, dans le cadre des efforts plus larges de Moscou pour exercer un contrôle accru sur les grandes technologies.Le pays a imposé un gel punitif à Twitter depuis le mois de mars pour n'avoir pas supprimé le contenu que Moscou juge illégal et envisage une législation qui obligerait les entreprises technologiques étrangères à ouvrir des bureaux en Russie sous peine de sanctions telles que l'interdiction de faire de la publicité.Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie n'avait pas l'intention de bloquer des sites de médias sociaux étrangers, mais qu'il espérait que les réseaux sociaux russes offriraient des possibilités d'épanouissement aux personnes créatives et talentueuses., a déclaré M. Poutine lors d'une séance de questions-réponses en direct diffusée par la télévision d'État.Google, filiale d'Alphabet Inc (GOOGL.O), n'a pas immédiatement donné suite à une demande de commentaire.Elle pourrait être condamnée à une amende allant jusqu'à 6 millions de roubles (69 225 euros) pour ne pas s'être mise en conformité, a déclaré Roskomnadzor.Ces affaires administratives sont généralement entendues par un tribunal de district de Moscou.Environ 600 entreprises étrangères ont localisé des données en Russie, une liste qui, selon Roskomnadzor, comprend Apple, Samsung et PayPal.LinkedIn de Microsoft est bloqué en Russie après qu'un tribunal a estimé qu'il avait enfreint la règle de stockage des données, adoptée en 2015, qui exigeait que toutes les données concernant les citoyens russes soient stockées dans le pays.Que pensez-vous de cette politique de la Russie sur le stockage des données personnelles ?