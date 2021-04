La FCC a estimé que le fait d'autoriser des orbites plus basses pour les satellites Starlink « ne crée pas de problèmes d'interférence importants ». Selon la FCC, l'abaissement des orbites permet à SpaceX d'apporter des modifications "axées sur la sécurité" à la constellation, comme la possibilité de se débarrasser plus rapidement de tout satellite mort ou cassé en le dirigeant vers une fin brûlante dans l'atmosphère terrestre. En 2018, SpaceX a reçu l'approbation de la FCC pour lancer 4 425 satellites à large bande sur des orbites de 1 110 km à 1 325 km.Un ordre de la FCC en 2019 a donné à SpaceX la permission d'utiliser une altitude inférieure pour plus de 1 500 de ces satellites. L'ordonnance de la FCC d'aujourd'hui accordant la demande de changement de licence de SpaceX abaisse l'altitude de 2 814 de ces satellites, les laissant dans la gamme 540-570 km. L'ordonnance de la FCC d'aujourd'hui permettra également à SpaceX d'utiliser un angle d'élévation inférieur pour les antennes des terminaux d'utilisateurs et des stations terrestres passerelles.« Sur la base de notre examen, nous sommes d'accord avec SpaceX que la modification améliorera l'expérience des utilisateurs du service SpaceX, y compris dans les régions polaires souvent mal desservies, indique l'ordonnance de la FCC. Nous concluons que l'angle d'élévation plus faible de ses antennes de station terrestre et l'altitude plus basse de ses satellites permettent une meilleure expérience utilisateur en améliorant les vitesses et la latence. » L'ordonnance de la FCC précise également « qu'un certain nombre de satellites déployés en vertu de cette modification sont des satellites en orbite à haute inclinaison, qui sont les seuls à pouvoir fournir un meilleur service aux régions à latitude élevée ». Quant à l'impact du changement de licence sur les débris orbitaux, la FCC a déclaré que « le déploiement à une altitude plus basse garantit le retrait des satellites de l'orbite dans un laps de temps relativement court, et a par conséquent des effets bénéfiques en ce qui concerne la réduction des débris orbitaux ».Le réseau Starlink de SpaceX compte jusqu'à présent plus de 1 300 satellites en orbite. L'entreprise prévoit d'en lancer des milliers d'autres afin de fournir de l'internet à large bande dans les régions rurales du monde, tant pour les gouvernements que pour les consommateurs. Amazon et OneWeb développent également leurs propres réseaux Internet par satellite. OneWeb a lancé 182 de ses 648 satellites prévus. Le réseau Kuiper d'Amazon n'en a pas encore lancé, mais il a obtenu l'autorisation de la FCC en 2020 pour lancer 3 236 satellites, dont la moitié devra être dans l'espace d'ici 2026.L'année dernière, face à la multiplication des projets de constellations de satellites privés, les astronomes italiens des Observatoires astronomies de Rome, Brera et Trieste se dressent contre « la menace d’empêcher l’accès à la pleine connaissance du cosmos et contre la perte d’une richesse intangible d’une valeur incommensurable pour l’humanité ». Dans leur article, ils appellent la communauté internationale des astronomes à attaquer en justice l’État américain.SpaceX a obtenu l'autorisation d'exploiter son premier groupe de 1 584 satellites sur une orbite plus basse que prévu en 2019. La quasi-totalité de ces satellites sont déjà dans l'espace, ce qui rend la décision de la FCC de mardi opportune pour la prochaine vague de satellites de SpaceX. L'approbation de la FCC signifie que SpaceX peut abaisser l'altitude de ses 2 814 prochains satellites d'une altitude précédemment prévue d'environ 1 150 km à environ 550 km, le même voisinage orbital que la constellation proposée par Amazon. La FCC a déclaré que la demande de modification de SpaceX a suscité « près de 200 plaidoiries » de la part d'autres organisations, dont la plupart ont repoussé la modification de SpaceX.Ces organisations comprenaient les rivaux Amazon et OneWeb, qui ont cherché à convaincre la FCC que le changement d'altitude proposé par SpaceX créerait des interférences de signal avec les satellites voisins et augmenterait les risques de collisions orbitales, d'autant plus que le système autonome d'évitement des collisions de SpaceX ne dit pas aux autres opérateurs orbitaux dans quelle direction un satellite Starlink doit se déplacer pour éviter un crash. Les rivaux ont également affirmé que les modifications proposées à la licence originale de SpaceX, accordée en 2018, devraient être traitées comme une constellation entièrement nouvelle avec un processus d'approbation plus rigoureux, une idée que la FCC a rejetée dans la décision de mardi.Dans une déclaration, Amazon a présenté la décision de la FCC comme une victoire, en soulignant l'une des conditions de la modification de la FCC qui stipule que SpaceX doit "accepter" toute interférence de la constellation Kuiper d'Amazon à l'avenir. Cette condition suggère que les 2 814 satellites de SpaceX doivent fonctionner autour de la constellation d'Amazon, au lieu qu'Amazon adapte son réseau à la modification de SpaceX - une perspective contre laquelle la société s'est battue. « C'est un résultat positif qui impose des conditions claires à SpaceX, notamment l'obligation de rester en dessous de 580 km et d'accepter les interférences supplémentaires résultant de sa nouvelle conception », a déclaré un porte-parole de l'entreprise. « Ces conditions répondent à nos principales préoccupations concernant la sécurité spatiale et les interférences, et nous apprécions le travail de la Commission pour maintenir un environnement sûr et compétitif en orbite terrestre basse ».L'ordonnance de la FCC stipule que le changement de licence de SpaceX « ne crée pas de problèmes d'interférence importants », rejetant ainsi les allégations de Dish Network et d'autres sociétés. La FCC a rejeté les « pétitions de refus ou de report » de la demande de SpaceX déposées par Viasat, SES Americom et O3B Limited, Kepler Communications et Kuiper Systems. D'autres sociétés de satellites, comme Hughes et OneWeb, avaient déposé des commentaires contestant les affirmations de SpaceX et demandant à la FCC d'imposer de nouvelles conditions à SpaceX. La FCC a également rejeté la demande de Viasat de reconsidérer la décision antérieure de la commission de laisser SpaceX utiliser les altitudes de 540-570 km pour dix satellites.Les opposants à SpaceX ont fait valoir que le changement de licence « augmentera le nombre d'interférences en ligne en raison des angles d'élévation inférieurs proposés et du doublement du nombre de satellites communiquant simultanément avec chaque station terrestre passerelle et que les antennes redessinées de SpaceX et les empreintes de faisceau plus larges aggraveront l'environnement d'interférence et élimineront la séparation des stations terrestres comme technique d'atténuation des interférences », a déclaré la FCC.La FCC a reconnu que le changement de licence entraînerait de nouvelles interférences avec d'autres systèmes non géostationnaires dans certaines zones où il n'y avait pas d'interférences auparavant, mais l'agence a conclu que la licence ne créerait « aucun problème d'interférence important » SpaceX s'est vu accorder provisoirement 885,51 millions de dollars sur 10 ans pour le financement de la large bande en zone rurale, mais la société se heurte également à l'opposition d'autres fournisseurs d'accès à Internet et la FCC n'a pas encore pris de décision définitive à ce sujet. SpaceX a également une demande en cours pour être désigné comme une entreprise de télécommunications éligible dans le cadre de plans visant à offrir un service téléphonique et un service de télécommunications à prix réduit aux personnes à faibles revenus.« Nous sommes heureux que la commission a confirmé que les satellites Starlink doivent être fiables et sûrs, et a également reconnu la nécessité d'évaluer le risque de collision cumulatif (agrégé) présenté par l'ensemble de la constellation Starlink, a déclaré Viasat. La FCC n'a pas utilisé une approche scientifique. » Amazon a également fourni une déclaration, disant : « C'est un résultat positif qui impose des conditions claires à SpaceX, notamment l'obligation de rester en dessous de 580 km et d'accepter les interférences supplémentaires résultant de sa nouvelle conception ». La condition liée aux interférences « signifie que si la refonte de Starlink crée des interférences avec d'autres systèmes (y compris Kuiper), il incombe à SpaceX de modifier ses opérations ou d'accepter l'impact sur son service », a déclaré un porte-parole d'Amazon.Alors que SpaceX n'a demandé que des orbites comprises entre 540 et 570 km, Amazon a déclaré qu'il avait demandé la limite stricte de 580 km car « les satellites de SpaceX ont une tolérance orbitale de +/- 30 km ». Amazon prévoit d'utiliser des orbites aussi basses que 590 km dans sa constellation Kuiper. « Ces conditions répondent à nos principales préoccupations concernant la sécurité et les interférences dans l'espace, et nous apprécions le travail de la commission pour maintenir un environnement sûr et compétitif en orbite », a déclaré Amazon.En ce qui concerne le système autonome d'évitement des collisions de SpaceX, que la société a temporairement désactivé ce mois-ci pour coordonner une manœuvre d'évitement des collisions avec un satellite OneWeb, la FCC a déclaré qu'aucune des sociétés « ne soulève de préoccupations spécifiques ou particulières qui justifient une enquête supplémentaire à ce stade ». Les questions concernant le système automatisé de SpaceX, a déclaré la FCC, « pourraient être traitées par une coordination de bonne foi entre les opérateurs ».Le déplacement des satellites Starlink à des altitudes plus basses est un atout pour les astronomes, qui se plaignent depuis des années que les satellites de SpaceX reflètent la lumière du soleil lors des observations nocturnes au sol et entachent les images du cosmos de traînées lumineuses gênantes lorsqu'ils passent en orbite. L'abaissement de l'altitude des satellites les place davantage dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil.Source : FCC Que pensez-vous de cette autorisation accordée à SpaceX pour réduire l'altitude des satellites ?