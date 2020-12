Le procureur général du Texas annonce une enquête antitrust contre Google, Alors que 30 autres États américains prévoient d'autres mesures antitrust contre la société 0PARTAGES 4 0 Les malheurs de la Silicon Valley s'aggravent alors que le nombre de procès contre les géants de la technologie augmente progressivement. La domination des grandes entreprises numérique sur un large éventail de marchés au centre de la vie quotidienne des consommateurs est de plus en plus surveillée aux Etats-Unis. Mercredi, le Texas et neuf autres États dirigés par les républicains ont intenté un procès antitrust contre Google en raison de son pouvoir sur le marché des technologies publicitaires, ouvrant ainsi un second front contre le géant de la recherche qui pourrait conduire à sa dissolution.



La poursuite, déposée devant la cour fédérale de Sherman, au Texas, vise à forcer Google à vendre certaines parties de son activité et à payer des amendes pour violation de plusieurs lois d'État. Il est allégué que Google a « effrontément » manipulé ses outils d'achat et de vente de publicité, ses algorithmes et autres produits publicitaires pour s'assurer un maximum de profits et exclure injustement des concurrents potentiels.





« Ce Goliath de l'entreprise utilise son pouvoir pour manipuler le marché, détruire la concurrence et vous nuire, vous, le consommateur », a déclaré le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter vérifié du Bureau de du procureur. « Ces actions nuisent à chaque personne en Amérique ». Paxton affirme également dans la vidéo que la société a « utilisé à plusieurs reprises son pouvoir monopolistique pour contrôler les prix » dans les annonces en ligne. « Il n'est pas juste que Google puisse nuire aux pages Web que vous visitez et lisez », poursuit Paxton.



Dans quelques détails, le procès allègue que Google a utilisé son pouvoir de marché pour saboter les « enchères d'en-tête », une pratique qui permet aux annonceurs d'acheminer une seule requête sur plusieurs bourses à la fois. « Google considère que la promotion d'une véritable concurrence par les enchères d'en-tête constitue une menace majeure », affirme la plainte, en citant des communications internes obtenues dans le cadre de l'enquête.



Google a finalement adopté cette pratique, permettant à son serveur d'annonces d'acheminer des requêtes par le biais de plusieurs échanges à la fois. Mais selon la plainte, Google a truqué ce système pour acheminer les demandes vers son propre central, même lorsqu'un concurrent avait soumis une offre plus élevée. Google aurait donné à cet effort le nom de code d'un personnage des films Star Wars, bien que le nom du personnage en question soit censuré dans la plainte publiée.



L'Arkansas, l'Idaho, l'Indiana, le Kentucky, le Mississippi, le Missouri, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et l'Utah ont signé le procès mené par le Texas. Certains États collaborateurs auraient abandonné les poursuites après que plusieurs membres du personnel du Bureau de Paxton l'aient accusé d'avoir accepté des pots-de-vin, ce qui a déclenché une crise plus large au sein du Bureau de l'État.



Selon le procès, Google a réduit ses frais à près de zéro pour acquérir une position dominante parmi les éditeurs, a utilisé des astuces trompeuses pour négocier des transactions entre éditeurs et annonceurs, et a obtenu des frais élevés des deux parties pour jouer les arbitres. Dans la vidéo postée sur Twitter, le procureur général du Texas a déclaré : « Si le marché libre était un jeu de baseball, Google se positionnerait comme le lanceur, le batteur et l'arbitre ».



Le Taxas accuse également Google de travailler avec Facebook. Les deux sociétés se font une concurrence acharnée dans la vente d'annonces sur Internet et, ensemble, s'emparent de plus de la moitié du marché mondial, selon Reuters. « Comme le révèlent des documents internes à Google, Google a cherché à tuer la concurrence et l'a fait par une série de tactiques d'exclusion, y compris un accord illégal avec Facebook, sa plus grande menace concurrentielle potentielle », déclare le procès.





Des allégations sans fondement, selon Google



Google est le numéro 1 sur le marché des annonces numériques. Le procès de mercredi se concentre sur la publicité par affichage, les images, le texte et les vidéos qui payent souvent pour des sites Web comme les actualités, les sports, les blogs et les petits sites de commerce électronique. Dans une déclaration, Google a dit qu'il contesterait les allégations, qu'il a qualifiées de « déclarations sans fondement », en citant ses récentes baisses de prix et d'honoraires.



« Les allégations du procureur général Paxton concernant la technologie publicitaire sont sans fondement, mais il est allé de l'avant en dépit de tous les faits », a déclaré un représentant de la société. « Nous avons investi dans des services publicitaires de pointe qui aident les entreprises et profitent aux consommateurs. Les prix de la publicité numérique ont chuté au cours de la dernière décennie. Les honoraires des publicitaires sont également en baisse. Les tarifs de Google sont inférieurs à la moyenne du secteur. Ce sont les caractéristiques d'un secteur hautement compétitif », a poursuivi le porte-parole de Google.



Les ventes d'annonces de Google représentent plus de 80 % des revenus d'Alphabet, selon Reuters. Mais la plupart des ventes et la majeure partie des bénéfices d'Alphabet proviennent de l'opération à forte marge de Google qui consiste à placer des annonces textuelles au-dessus des résultats de recherche. L'activité visée mercredi - le placement d'annonces sur des applications et des sites Web partenaires - importe beaucoup moins à Google, selon Reuters.



Dans son dernier rapport financier, Alphabet a fait état de recettes publicitaires numériques trimestrielles de 37,1 milliards de dollars. Les actions d'Alphabet ont terminé en baisse de 0,2 %, à 1 757,19 dollars, mercredi. Les actions de Facebook, qui ont brièvement été négatives après la publication des détails du procès au Texas, ont inversé les pertes et ont terminé sans grand changement, d’après Reuters.



Le procès a lieu alors que les grandes entreprises technologiques et leur domination sur un large éventail de marchés au centre de la vie quotidienne des consommateurs font l'objet d'une surveillance accrue par les autorités de régulation. Le panel antitrust du House Judiciary a appelé à une refonte des lois antitrust, et la FTC et un groupe de procureurs généraux de l'État



Cette dernière action en justice est distincte d'une affaire antitrust que le ministère de la Justice et 11 procureurs généraux d'État



Et d'autres problèmes pourraient survenir dès ce jeudi, alors qu'un autre groupe d'États, dirigé par le Colorado et le Nebraska, se prépare à déposer une plainte supplémentaire contre Google pour sa domination sur le marché de la recherche.



30 États américains prévoient d’autres mesures antitrust contre Google



Google d'Alphabet Inc devrait être poursuivi pour comportement anticoncurrentiel jeudi par un autre groupe de procureurs généraux, selon Reuters qui cite deux personnes connaissant bien le dossier. Comme la plainte déposée par le ministère de la Justice en octobre, ce groupe d'au moins 36 procureurs généraux des États et territoires, qui est bipartite, accusera Google de violer la loi antitrust pour maintenir sa domination dans la recherche en ligne, selon l'une des sources.



Le nouveau procès devrait porter sur la manière dont Google utilise un comportement anticoncurrentiel pour accroître son pouvoir de marché dans des domaines de produits émergents, tels que les haut-parleurs intelligents pour la maison ainsi que les logiciels pour les voitures et les téléviseurs.



Les éditeurs en ligne, dont Genius Media Group et le site d'information The Nation, ont allégué mercredi, dans un procès antitrust distinct, qui vise à obtenir le statut de recours collectif, selon Reuters, qu'ils ont perdu des revenus en raison de la domination de Google dans les annonces en ligne. Ils demandent à Google de se défaire d'une partie de son activité de publicité.



Les actions de cette semaine augmentent les enjeux juridiques pour Google. Si elles aboutissent, cette série d'actions pourrait amener Google à payer des amendes, à se retirer de certaines affaires ou à restructurer ses accords de longue date avec ses partenaires.



