La rumeur au sujet d’une action en justice contre Google , qui devrait être intentée par les États-Unis dès la semaine prochaine, semble se confirmer. Selon des personnes proches du dossier, le DOJ (le ministère américain de la Justice) serait en train de recueillir des éléments de preuve attestant des pratiques antitrust de l’entreprise, notamment des éléments qui montrent que, pour maintenir sa position de leader dans le domaine de la recherche en ligne, Google a usé de moyens antitrust pour désavantager des rivaux comme Bing. Le DOJ chercherait maintenant à avoir le soutien des États.La rumeur circule depuis plusieurs jours déjà, Google serait la cible d’une nouvelle poursuite de la part du DOJ, qui devrait lancer les hostilités dès la semaine prochaine. La poursuite est principalement dirigée vers le moteur de recherche de Google et accuse l’entreprise de « concurrence écrasante pour protéger et étendre son monopole ». Pour cette raison, il a demandé aux avocats impliqués dans l'enquête antitrust sur Alphabet Inc., la maison mère de Google, de conclure leurs travaux dès fin septembre. Cela devrait lui permettre de laisser libre cours au nouveau procès.Mercredi, des sources proches de l’affaire ont déclaré à Reuters que le DOJ cherche à se faire des alliés de poids pour cette bataille qui s’annonce. Le média a rapporté que le DOJ presse actuellement les procureurs généraux des États de s'engager dans cette poursuite. Le soutien des États pourrait être d’une très grande adversité pour Google. Notons qu’en septembre de l’année écoulée, 50 États et territoires de l’union s’étaient déjà réunis pour ouvrir une vaste enquête antitrust sur Google. L’enquête était alors dirigée vers les pratiques publicitaires de l’entreprise.En effet, Google a régulièrement été accusé de profiter de la position dominante de son moteur de recherche sur le marché pour orienter les consommateurs à leur insu vers ses propres produits et services au détriment de ceux de ses concurrents. En outre, il était aussi soupçonné de pratiques antitrust sur son service de vente d’espaces ou de liens publicitaires. Par ailleurs, certains parmi les procureurs généraux ont aussi poussé des allégations selon lesquelles cela pourrait amener Google à ne pas protéger comme il le faut les informations personnelles de ses utilisateurs.Ce nouveau procès pour lequel le DOJ requiert le soutien des procureurs devrait accuser Google, détenant le moteur de recherche le plus dominant au monde, de chercher à désavantager des rivaux comme Bing de Microsoft, les privant des données sur les utilisateurs et leurs préférences dont ils ont besoin afin d’améliorer et de faire de la publicité auprès des gens. Le DOJ a également enquêté sur les "publicités de recherche" proposées par Google, c'est-à-dire les annonces qui apparaissent sous une boîte de recherche si une personne recherche un article de consommation.L’entreprise contrôle la vente de l'espace sous ces recherches, ainsi que les outils permettant de réaliser ces ventes d'annonces. Google a toujours nié tout méfait. Concernant la recherche, Google a déclaré que les utilisateurs ont accès à d'autres sources d'information, dont Twitter pour les nouvelles et Amazon pour les produits de consommation. En matière de publicité, il dit être en concurrence avec un large éventail d'entreprises, dont Oracle et Verizon. Sundar Pichai, PDG de Google, a avancé les mêmes arguments lors son témoignage devant une sous-commission du Sénat en août.Selon les propos des personnes proches du dossier, rapportés par Reuters, les procureurs généraux des États, dont un grand nombre enquêtent déjà sur d'autres filiales de Google, sont en train d'examiner s'ils doivent s'engager dans le procès fédéral. Le média a fait remarquer que ce procès serait le premier véritable coup dur pour Google après que la Commission fédérale du commerce et le DOJ ont déclaré l'année dernière avoir ouvert une enquête antitrust à la fois sur Google, Facebook, Amazon et Apple. Les démocrates progressistes avaient salué cet effort.Par ailleurs, l'administration du président Donald Trump a déclaré que les sociétés de médias sociaux, y compris YouTube de Google, avaient étouffé les voix des conservateurs. En plus des allégations du DOJ, mardi, 25 des concurrents de Google ont aussi publié un rapport indiquant que la société profite de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche depuis des années et qu’elle se livre à une concurrence déloyale.Source : ReutersQuel est votre avis sur le sujet ?