Apple a poursuivi la société canadienne de recyclage électronique GEEP après qu'elle ait été prise en train de vendre illégalement plus de 100 000 appareils Apple qui étaient censés être recyclés, selon The Logic. Pour sa part, GEEP affirme que la responsabilité devrait incomber à trois employés qui vendaient les appareils en secret et qu'ils devraient être les seuls responsables des dommages et intérêts. Mais il faut noter qu'il s'agirait de cadres de GEEP, et le procès intenté par Apple vise à obtenir une indemnisation.



Apple s'efforce depuis longtemps d'augmenter la quantité de produits recyclés et, bien qu'il tente de développer ce processus en interne, il continue de s'appuyer sur certaines entreprises partenaires. Cela inclut GEEP Canada, l'entreprise de recyclage électronique qu'Apple a engagé depuis 2014 et qu’il poursuit maintenant en justice. Le recyclage est l'un des principaux efforts qu'Apple cite dans son rapport environnemental annuel sur la façon dont la société exploite ses installations et la conception de ses appareils.





Selon The Logic, Apple estime que GEEP Canada a volé environ 100 000 iPhones, iPads et Apple Watches que la société avait été engagée pour recycler et affirme que le recycleur, basé à Barrie à Ontario, et les membres de son équipe de direction étaient au courant de cette activité. La société canadienne ne nie pas ces vols, mais a déposé une contre-poursuite en affirmant qu'ils ont été commis par trois employés « voyous » à l'insu de l'entreprise. Apple fait valoir que ces employés étaient en fait des cadres supérieurs de l'entreprise.



Bien que l'affaire n'ait été rendue publique que la semaine dernière, Apple a déposé sa plainte en janvier 2020, tandis que GEEP a déposé sa contre-poursuite en juillet. Apparemment, Apple a découvert les vols présumés fin 2017 ou début 2018, et a cessé de travailler avec GEEP à un certain moment après cela. En septembre 2019, GEEP Canada a fusionné avec une autre entreprise, Shift Recycling Inc, pour former Quantum Lifecycle Partners.



Le procès d'Apple, vu par The Logic, indique que la société a expédié 531 966 iPhones à GEEP Canada pour recyclage entre janvier 2015 et décembre 2017, ainsi que 25 673 iPads et 19 277 montres connectées. Mais comment Apple a-t-il découvert le stratagème ?



Apple a audité l'entrepôt de GEEP et, selon The Logic, a appris que certains de ses appareils étaient stockés à l'écart de ceux d'autres entreprises pour que des ventes puissent être faites. Découvrant que ces zones n'étaient pas couvertes par des caméras de sécurité, Apple a alors vérifié les numéros de série de tous les appareils qu'il avait expédiés à l'entreprise. Il semblerait qu'Apple ait découvert qu'environ 18 % de ces appareils, soit 103 845, étaient actifs sur des réseaux des opérateurs.



Apple note également que le nombre d'appareils volés et revendus doit logiquement être supérieur à 103 845 car les iPads et les Apple Watches ne sont compatibles qu'avec le Wi-Fi et ne peuvent être remarqués sur les réseaux des opérateurs.



« Au moins 11 766 livres d'appareils Apple ont quitté les locaux de GEEP sans être détruits - un fait que GEEP lui-même a confirmé. Ces appareils détournés ont ensuite été vendus à un prix nettement plus élevé que les autres matériaux recyclés à des vendeurs en aval qui les ont remis à neuf et les ont revendus aux consommateurs », explique le procès d'Apple, intenté en janvier.



Apple réclame la totalité des bénéfices réalisés grâce à la revente, soit 22,7 millions de dollars américains



Le procès d’Apple vise à récupérer la totalité des bénéfices réalisés grâce à la revente de ces iPhones, iPads et Apple Watches, plus 31 millions de dollars canadiens (22,7 millions de dollars américains). La nouvelle société Quantum Lifecycle Partners a répondu à une demande de commentaire en déclarant à The Logic que « le procès est entre GEEP et Apple et nous n'avons aucune connaissance des détails ».



GEEP a affirmé, selon les documents déposés au tribunal, que le réseau de revente est dû à trois employés « voyous », Roger Micks, Edward Cooper et Steven White, qui ont vendu les appareils à Fu Yuan Yang de Whitby Recycling. Yang a ensuite vendu ces appareils Apple à des personnes en Chine.



GEEP, dans sa réclamation de juillet, demande à ces employés, Yang et Whitby Recycling, de payer des dommages et intérêts si Apple gagne, ainsi que de couvrir ses frais juridiques. Le recycleur ontarien affirme avoir subi des « pertes commerciales importantes » en raison des vols qui ont terni sa réputation et de la résiliation du contrat par Apple.



Bien que GEEP ait violé ses accords contractuels, il convient de souligner qu’Apple a également un passé notoirement trouble



Mais Apple ne veut probablement pas soutenir la réparation et a revente, car prolonger la durée de vie d'un iPhone signifie vendre moins de nouveaux iPhones. Il est préférable d'envoyer votre ancien téléphone à la société et de recevoir un crédit pour un nouveau plutôt que de le vendre sur le marché de l'occasion.



Dire qu'il s'agit de recyclage semble bien, mais en avril dernier, Josh Bumstead, qui fait la rénovation d'ordinateurs portables, a posté une photo sur Twitter qui montre clairement à quel point ce manque de possibilité de réparation est un gaspillage incroyable.



« L'ironie est que j'aimerais faire preuve de responsabilité et effacer les données des utilisateurs de ces machines, mais Apple ne me laisse pas faire. Littéralement, la seule option est de détruire ces magnifiques MacBooks à 3000 $ et de récupérer les 12 $/an qu'ils valent comme ferraille. #righttorepair »





Par ailleurs, la nouvelle puce T2 signifie que de nombreux nouveaux MacBooks et autres matériels ne peuvent être réparés facilement par quiconque, sauf par un atelier de réparation agréé qui doit payer des frais à Apple et respecter des directives spécifiques, ce qui augmente les prix pour tout le monde. Cependant,



Aussi, le mouvement croissant du "droit à la réparation" espère consacrer des lois qui obligent Apple à rendre les réparations plus faciles et plus abordables, par exemple en offrant des pièces détachées et des manuels d'instructions à tout le monde, même aux personnes qui voudraient réparer leurs appareils chez elles.



Selon un commentateur, « On a fait plus de bien en remettant ces appareils à neuf et en les remettant en service qu'en les déchiquetant. Il est clair qu'ils n'étaient pas complètement hors d'usage, car beaucoup d'entre eux ont pu être réparés et remis en service ». Et vous, qu’en pensez-vous ?



Source : The Logic



Et vous ?



Que pensez-vous de la poursuite d’Apple GEEP qui a vendu les anciens appareils au lieu de les recycler ?

Pensez-vous aussi qu’on a fait plus de bien en remettant ces appareils à neuf et en les remettant en service ?



Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : The LogicQue pensez-vous de la poursuite d’Apple GEEP qui a vendu les anciens appareils au lieu de les recycler ?Pensez-vous aussi qu’on a fait plus de bien en remettant ces appareils à neuf et en les remettant en service ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stan Adkens Envoyé par Que pensez-vous de la poursuite d’Apple GEEP qui a vendu les anciens appareils au lieu de les recycler ? Que pensez-vous de la poursuite d’Apple GEEP qui a vendu les anciens appareils au lieu de les recycler ?

Ça représente un manque à gagner pour Apple, au lieu d'acheter des appareils neufs des consommateurs ont acheté des produits qui auraient du être détruit.



Envoyé par Stan Adkens Envoyé par Pensez-vous aussi qu’on a fait plus de bien en remettant ces appareils à neuf et en les remettant en service ? Pensez-vous aussi qu’on a fait plus de bien en remettant ces appareils à neuf et en les remettant en service ?

Mais pour la loi c'est grave de prendre des objets destiné à la poubelle pour les revendre.



C'est un peu comme avant quand les grandes surfaces n'avaient pas le droit de donner les produits périmés :

La loi met fin au gaspillage alimentaire dans les supermarchés de France. Enfin.

Enfin. Le Sénat français a définitivement adopté, mercredi 3 février, diverses mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, après l’Assemblée nationale. Votée à l’unanimité, la nouvelle loi incluant empêche notamment les grandes surfaces de jeter de la nourriture et de rendre leurs invendus impropres à la consommation. Enfin. Le Sénat français a définitivement adopté, mercredi 3 février, diverses mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, après l’Assemblée nationale. Votée à l’unanimité, la nouvelle loi incluant empêche notamment les grandes surfaces de jeter de la nourriture et de rendre leurs invendus impropres à la consommation. 0 0 Apple paie une entreprise pour qu'elle détruise des appareils. Les 3 cadres n'ont pas le droit de voler des appareils pour les revendre.Ça représente un manque à gagner pour Apple, au lieu d'acheter des appareils neufs des consommateurs ont acheté des produits qui auraient du être détruit.Pour l'environnement c'est mieux de réparer que de "recycler".Mais pour la loi c'est grave de prendre des objets destiné à la poubelle pour les revendre.C'est un peu comme avant quand les grandes surfaces n'avaient pas le droit de donner les produits périmés : Membre éprouvé https://www.developpez.com

L'Europe pourrait si elle le voulait.

Une fois cela fait, tout le gaspillage sur du matériel "semi-neuf" baisserait considérablement.

Et les consommateurs n'auraient plus la tentation de souscrire des assurances extension de garantie aux taux usuriers. 0 0 Imposer une garantie constructeur de 5 ans au lieu de 2, y compris le suivi logiciel.L'Europe pourrait si elle le voulait.Une fois cela fait, tout le gaspillage sur du matériel "semi-neuf" baisserait considérablement.Et les consommateurs n'auraient plus la tentation de souscrire des assurances extension de garantie aux taux usuriers.