Les autorités antitrust américaines vont accuser Google "d'écraser" la concurrence pour maintenir son monopole, Les accusations se concentreraient sur les biais de la recherche, selon un rapport 12PARTAGES 5 0 Le gouvernement américain a préparé ce qui pourrait être le plus grand procès antitrust contre le moteur de recherche de Google, accusant la société de « concurrence écrasante pour protéger et étendre le monopole », a rapporté Bloomberg en citant des personnes qui connaissent bien le dossier. Le Washington Post a rapporté la semaine dernière que des responsables du ministère de la Justice avaient demandé aux avocats impliqués dans l'enquête antitrust sur Alphabet, la société mère de Google et YouTube, de



Le moteur de recherche de Google, l'une des entreprises les plus rentables de l'histoire, est sur le point de faire face à son plus grand défi. Après une enquête de 14 mois, le ministère de la Justice cherche à savoir si Google fausse les résultats de recherche pour favoriser ses propres produits et s'il utilise une main de fer sur l'accès aux utilisateurs pour écarter ses rivaux, a rapporté Bloomberg.





Ce sera le plus important procès antitrust aux États-Unis, car Google contrôle à 90 % le segment de la recherche en ligne dans le pays et génère un chiffre d'affaires enviable de 100 milliards de dollars. Les concurrents se plaignent depuis longtemps d'abus de pouvoir pour « étouffer la concurrence ». Le moteur de recherche décide du sort de milliers d'entreprises en ligne et a financé l'expansion de Google dans le domaine du courrier électronique, de la vidéo en ligne, des logiciels pour smartphones, des cartes, de l'informatique dématérialisée, des véhicules autonomes et d'autres formes de publicité numérique.



Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter, mais n'ont pas engagé de poursuites contre la société depuis les premières enquêtes en 2013. Les autorités européennes de la concurrence, quant à elles, ont déjà infligé des amendes de plusieurs milliards d'euros à Google pour avoir enfreint les lois antitrust. Cependant, procureur général des États-Unis William Barr est maintenant sur le point d'entamer ce qui pourrait être la plus grosse affaire de monopole américain depuis que Microsoft a été poursuivie par le gouvernement il y a plus de deux décennies, ont confié les sources à Bloomberg. Les actions de Google ont baissé d'environ 1 % vendredi matin à New York, selon Bloomberg. Elles ont gagné environ 5 % cette année.



Alors que certaines les sources, qui connaissent bien l'affaire Google et qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant de questions privées, s'attendaient à ce que la plainte soit déposée dès cette semaine, ce délai sera probablement repoussé, peut-être à la semaine prochaine. Les procureurs généraux des États et les avocats du ministère de la Justice ont discuté des derniers préparatifs de l'affaire la semaine dernière à Washington.



Bloomberg a rapporté que des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont rencontré des représentants de Google la semaine dernière pour discuter de deux volets de l'enquête : le biais de la recherche et la distribution des recherches, selon l'une des personnes qui connaissent l’affaire. Le biais de la recherche est l'allégation selon laquelle Google fausse les résultats pour favoriser ses propres propriétés, comme un service d'achat, des réservations de voyage et des listes d'entreprises locales.



Tandis que la distribution des recherches repose sur des accords avec les fabricants d'appareils et d'autres partenaires pour fournir par défaut des recherches Google aux utilisateurs. En 2018, Goldman Sachs a estimé que Google a payé 9 milliards de dollars à Apple Inc. pour que son moteur de recherche soit disponible sur le navigateur Web Safari d'Apple et sur d'autres sites de premier plan sur les appareils Apple.



Un document de recherche publié en juin par le réseau Omidyar, une organisation qui plaide pour une application plus agressive des lois antitrust contre les géants technologiques, a décrit plusieurs scénarios dans lesquels Google pourrait avoir violé les lois antitrust. L'accord d'exclusivité avec Apple a contribué à consolider son monopole en empêchant les concurrents d'atteindre les consommateurs, selon le document.



« Il est impossible pour les concurrents des petits moteurs de recherche de rivaliser avec les poches profondes de Google et de surenchérir sur des placements de valeur comme le navigateur d'Apple », a déclaré Gabriel Weinberg, PDG de DuckDuckGo, un fournisseur de recherche axé sur la protection de la vie privée qui s'est plaint de Google auprès du ministère de la Justice.



Lors de l’audition des PDG des GAFA devant le Congrès américain, la Commission judiciaire de la Chambre des représentants a accusé Google de vol. David Cicilline, le président du sous-comité sur la concurrence a notamment affirmé que Google avait volé des avis à Yelp Inc tout en menaçant de supprimer Yelp des résultats de recherche si la société s'y opposait. Mais le PDG d'Alphabet a répondu qu'il aimerait connaître les détails de cette accusation. « Nous nous conduisons selon les normes les plus élevées », a-t-il indiqué.



« Un monde sans moteur de recherche par défaut » serait bénéfique pour les consommateurs



Dans une déclaration récente, un porte-parole de DuckDuckGo a déclaré que l'entreprise se réjouit que le DoJ va enfin prendre main la question de domination de Google : « Nous sommes heureux qu'il semble que le DOJ - contrairement à tout autre gouvernement dans le monde - va enfin s'attaquer à l'éléphant dans la salle : la domination évidente, écrasante et anticoncurrentielle de Google dans le domaine de la recherche », a déclaré le porte-parole. Il a ajouté que « Les consommateurs bénéficieraient d'un monde sans moteur de recherche par défaut, où ils pourraient facilement choisir leur moteur de recherche préféré ».



Sous l'impulsion du procureur général William Barr, cela pourrait devenir la plus grande affaire de monopole du pays depuis le procès contre Microsoft en 1998. Elle s'inscrit également dans le contexte de la répression du président américain Donald Trump contre les entreprises technologiques américaines, qui invoque la censure politique.



William Kovacic, professeur de droit à l'Université George Washington et ancien président de la Fair Trade Commission (FTC), a déclaré à Bloomberg que le DoJ pourrait présenter des arguments similaires à ceux qu'il a utilisés « avec succès » contre Microsoft dans le passé pour « exiger l'exclusivité comme moyen d'exclure les rivaux ».



Google s'est engagé dans une série de pratiques visant à maintenir son contrôle sur le marché de la recherche et à empêcher ses concurrents de prendre de l'ampleur, a déclaré Gene Kimmelman, conseiller principal de Public Knowledge, qui a demandé au ministère de la Justice cet été d'enquêter sur la conduite de Google en matière de recherche. Les consommateurs sont perdants, car les concurrents ne peuvent pas proposer de meilleures offres de recherche, a-t-il dit.



« La recherche est la motivation fondamentale du modèle de comportement de Google, et tout semble conçu pour maintenir un monopole », a déclaré Kimmelman.



Le DoJ et les États étudient également la conduite de Google sur le marché des technologies publicitaires, où Google possède de nombreux systèmes qui diffusent des annonces sur le Web. Certains procureurs généraux démocrates informés de l'affaire souhaitent que le ministère de la Justice inclue la publicité technologique dans le procès et puisse déposer sa propre plainte après les élections de novembre, a déclaré l'une des sources de Bloomberg. Le DoJ n’a pas répondu à une demande de commentaire de Bloomberg.



En dehors des États-Unis, l’UE planche sur de nouvelles règles de base concernant le fonctionnement des marchés numériques, après de multiples actions antitrust qui n'ont pas favorisé la concurrence en Europe. Financial Times a rapporté ce mois que Bruxelles veut s'armer de nouveaux pouvoirs pour pénaliser Google et les autres grandes entreprises technologiques.



Source : Bloomberg



